İnceleme: Huawei FreeBuds 6

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda henüz duyurusu çok yeni yapılan Huawei FreeBuds 6 yarı açık tasarımlı bir kulaklık modelini inceleyeceğiz. Bu yeni kulaklık lansman tarihinden önce bizlere geldiği için farklı ortamlarda test etme imkanım oldu. Huawei, giyilebilir ürünler kategorisinde yer alan kulaklıkları ile her yıl büyümeye devam ediyor. Bu alanda yenilikçi ar-ge çalışmaları yapıyor ve kullanıcı geri dönüşlerini her zaman göz önüne alan ürünler tasarlıyor.

Diğer iddialı açık tasarımlı Huawei modelleri

Belki önce Huawei marka kulaklık modellerinin kategorilerine kısaca göz atmak yerinde olacaktır. Huawei kulaklık modellerini 3 ana grup altında toplayabiliriz. FreeBuds, FreeClip ve FreeArc. FreeBuds serisi içerisinde FreeBuds Pro 4, FreeBuds 6i ve bu yeni tanıtılan FreeBuds 6 modelleri öne çıkıyor. FreeBuds 6, açık tasarımlı bir kulaklık olduğu için doğal olarak kullanıcılar en çok FreeClip ve FreeArc ile karşılaştıracaklardır.

Şimdi gelin öncelikle FreeBuds 6’nin özelliklerine yakından bakalım.

Bu yeni kulaklığın tasarımı su damlası formunda tasarlanmış. Estetik açıdan çok zarif ve akıcı çizgilere sahip. Huawei, bu tasarımda binlerce insanın kulak verisinden faydalanarak formu daha da optimize etmiş. Önceki model FreeBuds 5’e kıyasla, %12 daha küçük ve %9 daha hafif bir tasarıma imza atılmış.

Konforlu kullanım

Kulaklığı hiç kullanmamış birisi sadece formuna bakarak bu modeli biraz tuhaf bulabilir belki… Ancak tasarımsal hiçbir önyargıya gerek olmadığını söylemeliyim. Alt ve üst kısım oldukça dengeli olduğu için bu damla formu gibi tasarlanan kulaklık oldukça rahat ve konforlu bir his veriyor.

Bu modelin kutusundan iki farklı silikon uç çıkıyor. Bu silikon uçlar hem kulağınızı biraz daha kapatmaya hem de kulağınızdan düşmeye karşı işe yarıyor. Kulaklıkta kullanılan mimari, akustik, kontrol ve pili birbirinden bağımsız hale getirerek, kulaklık gövdesinde ses sürücüleri için daha fazla alan yaratıyor. İşte bu sayede, FreeBuds 6 sektörün ilk açık tasarımlı çift sürücülü kulaklığı olmayı başarıyor.

Çift sürücülü yapı

Çift sürücülü yapı tahmin edebileceğiniz gibi yüksek bir ses kalitesi sunuyor. Sürücülerden birisi, tiz sesler için ultra yüksek frekanslı mikro planar tiz ünitesi olarak tasarlanmış. Bu ünitenin yüksek frekansları 48 kHz’e kadar çıkarabildiği, net ve detaylı tizler sunduğu söyleniyor. Sürücülerden diğeri ise güçlü bas sesler için çift manyetikli, yüksek hassasiyetli bas ünitesi. Bu ünitenin basları 14 Hz’e kadar indirebildiği ve Huawei’nin kendi geliştirdiği Bas Turbo teknolojisi ile hava akışını artırarak güçlü baslar sağladığı belirtiliyor. Şimdi söylediğim bu rakamlar ve detaylar birçok kişiye anlamsız gelebilir.

Ama ses kalitesini bizzat deneyimlediğim için şunu çok net söyleyebilirim ki ses performansı açık tasarımlı bir kulaklığa göre oldukça üst düzeyde olmuş. Müzik dinleme keyfinizi üst düzeye taşımak için tabi ki çok gürültülü bir ortamda olmamanız gerekiyor. Çünkü bu kulaklığın tasarımından dolayı dış ortam sesleri de size etki ediyor. Bu da dinlediğiniz müziğin her notasını duymanızı zorlaştırabiliyor.

Gerçekten açık tasarımlı bir kulaklığa ihtiyacınız var mı?

Yeri gelmişken bir kulaklık alacağınız zaman kulak içi mi, yoksa açık tasarımlı bir modele mi ihtiyacınız olduğunu en başta belirlemeniz uygun olacaktır. Açık tasarımlı bu kulaklığı hem müzik dinlemek hem de kaliteli telefon görüşmeleri veya online toplantılar yapmak için kullanmak mümkün. Ancak dediğim gibi tasarımından kaynaklı tüm kulağınızı kapatmadığı için dış sesleri de duyabileceksiniz ki zaten bunu istiyor olmanız lazım. Bu size uymuyorsa önerim FreeBuds Pro 4 ya da 6i gibi modellere bakmanız olacaktır.

Farklar neler?

Peki, yine açık tasarımlı FreeClip ya da FreeArc gibi modellerle arasında ne fark var derseniz, en büyük farklılık tabiki tasarımda…

FreeClip köprü tasarımı sayesinde kulağınıza kolayca takılabiliyor ve şık bir aksesuar olarak görünüyor. FreeClip daha çok hem müzik dinleme hem de ofis içi kullanımlar için uygun olabilir. Uzun süre kulağınızda kalsa bile rahat ve hafif yapısı ile size sıkıntı yaratmıyor ve kulağınızdan düşmüyor.

FreeArc ise benim de kullandığım bir model. Bu model özellikle aktif spor yapanlar ve hareket halinde olanlar düşünülerek geliştirilmiş. Böylece suya ve toza karşı korumalı, yüksek konforlu bir sporcu kulaklığı ortaya çıkmış. Özel kaplamalı bu kulaklıkta yine kulağınızdan çıkmayacak bir yapıya ve dayanıklılığa sahip. Kısaca bahsettiğim bu iki modelle ilgili inceleme videolarını Youtube kanalımda bulabilirsiniz.

Kayıpsız aktarım

Açık tasarımlı tüm bu kulaklıkların ortak yönleri ise yaptığınız iş ne olursa olsun çevrenizdeki seslerin farkında olmanızı sağlamak olarak açıklanabilir. FreeBuds 6’nın ses kalitesi sadece sürücülerle sınırlı değil. FreeBuds 6, kayıpsız aktarım yapabilen ilk açık tasarımlı kulaklık olma özelliğini taşıyor. Ayrıca yüksek kaliteli kayıpsız müziği destekliyor ve bu konudaki ses sertifikalarına da sahip. Ancak bu kayıpsız ses özelliği için belirli Huawei cihazlarıyla birlikte kullanılması gerekiyor.

Konser salonu netliğinde…

Ayrıca, uzman ses mühendisleri işbirliği ile ayarlanan Klasik ve Dengeli olmak üzere iki ana ses modu bulunuyor. Bu modlar, konser salonuna benzer bir dinleme tecrübesi sunmayı hedefliyor. Uygulama içinde diğer hazır ekolayzır modları da bulunuyor. Tabi ince ayarlarla istediğiniz ses için manuel ayarlama da yapılabiliyor.

Net ses iletimi

Bu tarz bir kulaklık alanlar için sadece müzik değil, arama kalitesi de çok önemli… FreeBuds 6, aramalar sırasında netlik için kemik iletimli mikrofon ve çok kanallı gürültü azaltma algoritması kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde, 95 dB’ye kadar gürültü ve rüzgarlı yerlerde bile ortam sesini büyük ölçüde filtreleyip konuşma sesinizi net bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor. Kulaklığı farklı ortamlarda telefon konuşmalarında da denedim. Bir görüşmede vapurun açık kısmında arkada gürültülü ve rüzgarlı bir yerde telefonla konuştum. Konuştuğum kişi hiçbir gürültü duymadığını ve sesin çok temiz iletildiğini söyledi. Buna benzer farklı ortamlarda da yine telefon görüşmeleri yaptım ve sonuç gayet iyiydi. Bu özellik, kalabalık açık ortam ofislerde çalışanlar için oldukça işe yarayacaktır. Ya da inşaat sahaları gibi gürültülü ortamlarda bile rahatça konuşabileceğinizi söyleyebilirim.

Gürültü engelleme var mı?

Açık tasarımlı bir kulaklık olduğu için aktif gürültü engelleme özelliğinin biraz sınırlı kaldığını belirtmeliyim. FreeBuds 6 açıp kapatabileceğiniz bir gürültü engelleme moduna sahip. Ancak bu özellik hafif gürültü azaltma şeklinde düşünülebilir. Bir ofis, kafe ya da sokak gibi ortamlardaki dış gürültüyü orta düzeyde azaltarak daha rahat bir dinleme deneyimi sunabilir. Aktif gürültü engelleme konusundaki en iddialı modelin FreeBuds Pro 4 olduğunu bu noktada belirtmek isterim.

Akıllı özellikler

FreeBuds 6, günlük kullanımı kolaylaştıran bir dizi akıllı özellikle geliyor. En dikkat çekicilerden biri baş hareketiyle kontrol. Telefon geldiğinde başınızı sallayarak aramayı yanıtlayabilir, çevirerek reddedebilirsiniz. AI Akıllı Ses Seviyesi özelliği sayesinde, kulaklık ortam gürültüsünü algılayarak ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilir, bu da yine kullanımı kolaylaştıran bir özellik.

Pil ömrü

Kulaklık kullanıcıları için pil ömrü her zaman önemli olmuştur. Hatta sadece pil ömrü değil, şarj süresi de önemli bence… FreeBuds 6, hızlı şarj konusunda oldukça iddialı. Sadece 5 dakikalık şarj ile 2.5 saate yakın müzik dinleyebilirsiniz. Toplam kullanım süresi, hem kulaklıklar hem de kutu dahil 36 saate kadar çıkabiliyor. Akıllı şarj özelliğinin kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek şarjı optimize ettiği ve pil ömrünü %37 oranında uzattığı söyleniyor.

Çift cihaz bağlantısı

FreeBuds 6, çift cihaza aynı anda bağlanarak oldukça verimli bir kullanım imkanı da sunuyor. iOS, Android ya da Windows cihazlarla sorunsuz çalışıyor. iPhone’da “Huawei AI Life” uygulaması vardı. O uygulama duruyor. Şimdi bir de “Huawei Audio Connect” adında yeni bir uygulama daha çıkmış. Arayüzler hemen hemen aynı. Bu yeni uygulama Huawei kulaklıkları kolayca bağlamak ve yönetmek için tasarlanmış. Sanırım bu uygulama ile ses gecikmesi ve bağlantı sorunları en aza indirgenmek istenmiş. Bu uygulama, cihaz yönetimi, ses efekti ayarları ve donanım yazılımı güncellemelerini de yapabiliyor.

Son olarak bu modelin IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu da söyleyelim. Gördüğünüz gibi, Huawei açık tasarımı korurken, çift sürücü ve kayıpsız ses gibi teknolojilerle ses kalitesini önemli ölçüde artırmayı hedeflemiş. Konforlu kullanım, güçlü arama netliği ve yenilikçi akıllı özelliklerle de kullanıcı deneyimini zenginleştirmiş. Özellikle açık tasarımlı kulaklık arayanlar ve hem konfor hem de iddialı ses performansı bekleyenler için FreeBuds 6 değerlendirilmesi gereken bir model olmuş.

Huawei FreeBuds 6 incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.