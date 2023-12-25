İnceleme: Sony A9 III

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Sony geçtiğimiz haftalarda yeni full frame aynasız fotoğraf makinesi ve teleobjektifini tanıttı. Bu yeni ürünlerin lansmanı Antalya’da yapıldı. Avrupa’dan gelen fotoğraf yayınları ile birlikte Fotoğraf Dergisi olarak biz de bu etkinlikte yer aldık ve yeni A9 III fotoğraf makinesi ile birlikte 300mm f/2.8 objektifi ilk inceleyenlerden biri olduk.

Şimdi sizlere oldukça ilgi gören Sony A9 III modelinin öne çıkan özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu yeni makinenin inceleme videosunu ve daha fazla fotoğraf örneğini “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Global Shutter Görüntü Sensörü

Sony bu yeni fotoğraf makinesinde dünyada ilk kez global shutter görüntü sensörünü kullandı. Bu özellik pek çok açıdan yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilebilir. Şimdiye kadar kullandığımız neredeyse tüm fotoğraf makinelerinde rolling shutter denilen bir teknoloji kullanılıyor. Basitçe Rolling shuttera sahip bir makinede satır satır kaydedilen bir görüntüden bahsedebiliriz. Yani ilk satırın kaydedilmesi ile son satırın kaydedilmesi arasında bir süre farkı bulunuyor. Bu da bazı konuların çekiminde ortaya çıkan görüntüde bozulmalara yol açıyor.

Yeni global shutter sensörde ise görüntü tek bir seferde kaydediliyor. Bu iki sensör yapısı arasındaki en büyük fark hareketli görüntülerin çekimi esnasında yaşanıyor. Klasik rolling shutter sensör yapısında hızlı hareket eden bir nesne çekildiğinde rahatsız edici bir bozulma göze çarpıyor. Özellikle uçak ya da helikopterlerin pervaneleri bu sorunu bariz bir şekilde gösteriyor. Hareket halinde çektiğiniz yüksek bir binanın yamuk görülmesi ve bunlara benzer birçok sorundan daha bahsedebiliriz. Yeni tanıtılan A9 III modelinde kullanılan global shutter sensör yapısını kısa bir süre içerisinde farklı marka ve modellerde de görmemiz kaçınılmaz gibi duruyor. Tabi bu yeni seviye için daha yüksek işlem gücü, daha iyi teknik özellikler ve yüksek bir bütçe gerekiyor.

120fps Yüksek Hızlı Çekim

Sony A9 III öncelikle spor, vahşi doğa, basın ve profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Herhangi bir bozulma ve vizör kararması olmadan saniyede 120 kareye kadar seri çekim yapabilmenize imkan veren bu model, yapay zeka destekli hızlı bir otofokusa sahip.

Yeni modelin bir diğer önemli özelliği ise tüm çekim hızlarında flaşı senkronize etme özelliğinin bir araya gelmesi. Böylece en hızlı konuların çekiminde bile çok yüksek flaş senkron hızları kullanılabiliyor. Makinenin yüksek çekim hızlarını Antalya’da yapılan lansman sırasında ben de deneme fırsatı buldum. Atletizm alanında başarılı genç sporcuları, Gloria Sports Arena’da fotoğrafladım. Bu çekimlerde 70-200mm f/2.8 ve yeni 300mm f/2.8 objektifi kullandım. İç mekanda kickbox çalışan sporcuları da 135mm f/1.8 objektifle fotoğrafladım.

24.6MP Çözünürlük Değeri

Şimdi gelin Sony A9 III’ün öne çıkan diğer özelliklerine bir göz atalım. Yeni model 24.6 MP’lik çözünürlük değeri sunuyor. CMOS görüntü sensörlü dünyanın ilk full frame global shutterına sahip bu makine BIONZ XR görüntü işleme motoru ile donatılmış. Makinede 2 CFexpress ve 2’de SD kart kullanılabiliyor.

A9 III’ün yapay zeka işleme birimi, Gerçek Zamanlı Tanıma AF özelliğini kullanarak çok çeşitli nesneleri yüksek hassasiyetle tanıyabiliyor. A9 III, yüksek kaliteli görüntü işlemeye olanak tanıyan 8 duraklı optik, 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme özelliğine sahip. Böylece elde yapılan çekimlerde sarsıntısız fotoğraf ve videolar çekilebiliyor.

4K 120p Video Kaydı

Bu fotoğraf makinesi, Alpha serisinde kırpma yapmadan 4K 120p yüksek kare hızlı video kaydedebilen ilk fotoğraf makinesi. Buna ek olarak, 6K yüksek hızda örnekleme ile yüksek çözünürlüklü 4K 60p videolar da çekilebiliyor.

A9 3, S-Cinetone özelliği sayesinde, insan cildini ve nesneleri güzel bir şekilde öne çıkararak doğal vurgular oluşturabiliyor. Zengin tonlama performansı ve S-Log3 dahil olmak üzere Log çekim modundayken kullanıcının içe aktarılmış LUT ayarlarını yansıtıp ve görüntüleyebiliyor.

Yeni Ergonomik Tutma Yeri

Bu modelde Sony, profesyonel fotoğrafçıların sesine kulak verip makinenin tutma yerinde uzun süreler kullanıldığında zorlanmayı önlemek için ergonomik bir tasarım kullanmış. Bu şekilde elde daha rahat bir tutuş sağlanmış. Yaptığım çekimler esnasında ayrı satılan VG-C5 grip kullandım. Dikey tutma ve çift pil desteği sağlayan bu grip uzun çekimlerde biraz elinizi ağırlaştırsa da önemli bir katkı sunuyor.

ISO 250 – 25.600 Aralığı…

A9 III’ün, dokunmatik 4 eksenli çok açılı LCD monitörü çekim konularınıza göre istediğiniz açıda ayarlanabiliyor. LCD ve elektronik vizörün parlaklığı, çözünürlük değeri de oldukça iyi… Fotoğraf makinesinde özelleştirebileceğiniz farklı tuşlar da yer alıyor. Tutma yeri yanındaki özel tuş, sürekli çekim esnasında hızınızı değiştirebilmenize imkan tanıyor. Makine üzerinde fotoğraf seçimi ve kontrol aşamaları profesyonel iş akışını hızlandıracak şekilde yapılabiliyor.

Makine 250 ile 25.600 ISO aralığı sunuyor. Bu hassasiyet aralığı zorlanarak 125 ile 51.200’e kadar çıkabiliyor. Sony A9 III için anlatılacak tabi daha fazla detay var. Burada her ayrıntıyı tek tek anlatmama imkan yok. O yüzden bunu bir ön inceleme gibi kabul edebilirsiniz.

Sonuç olarak Sony A9 III, yeni global shutter görüntü sensörü, yüksek hızda çekim imkanı, yüksek flaş senkron hızı, yapay zeka destekli AF, sarsıntı önleme sistemi, gelişmiş video kabiliyeti ve daha pek çok özelliği ile profesyonel fotoğrafçıların hayallerini süslemeye başladı bile…