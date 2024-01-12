İnceleme: TTArtisan AF 27mm f/2.8

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz günlerde TTArtisan firmasından gönderilen ilginç bir objektifi inceleme fırsatı buldum. TTArtisan, 2019 yılında Çin’de kurulmuş bir firma. Öncelikli üretimleri kamera lensleri üzerine… Bu konuda pek çok patentte almışlar. Şu anda ürünlerini 30’dan fazla ülkede satıyorlar ve sistemdeki kameraları daha da geliştirmek için üretici firmalarla da işbirliği yapıyorlar. Canon, Nikon, Sony, Leica, Fujifilm ve Micro Four Thirds standardına uyumlu manuel lensleri bulunuyor. Otofokus çalışan henüz iki lensleri bulunuyor. Benim incelediğim AF 27mm’de bunlardan biri… Şimdi sizlere TTArtisan AF 27mm f2.8 objektiften biraz bahsetmek istiyorum.

Objektifin fiyatı şaşırtıcı!

Bu objektifin birkaç ilginç yanı var. Hepsinden bahsedeceğim ancak ilk önce fiyatını söylemek istiyorum. Objektifin yurt dışı fiyatı yaklaşık 150 dolar. Evet, ilk duyduğumda ben de biraz şaşırdım açıkçası… 2.8 diyafram değerine sahip pek çok farklı markanın pahalı objektifleri yanında bu fiyat gayet ucuz geldi bana. Ancak fiyatı ilk önce söylememin bir nedeni var. Bu objektifi pahalı rakipleri ile tam olarak bire bir karşılaştırmak çok doğru olmayacaktır. O yüzden bu 27mm’lik objektifi fiyat-performans açısından değerlendirmek gerekiyor.

Ağırlığı sadece 94 gram

Bu objektifin şu anda Fujifilm X, Nikon Z ve Sony E bayonetli AF versiyonu satışa sunulmuş durumda. Objektif metal bir gövde yapısı olmasına rağmen çok hafif. Ağırlığı sadece 94 gram. Lensin kompakt tasarımı ve hafifliği ile her zaman makineniz üzerinde kullanabilirsiniz. APS-C formatı destekleyen objektif 40.5mm’lik odak uzaklığına denk geliyor. Bu odak uzaklığı bazılarına biraz dar kalabilir. Özellikle Vlog çekimlerinde biraz daha geniş açı ihtiyacı olabiliyor. Ancak perspektif bozulması fazla olmadan manzara, portre, mimari, doku, sokak fotoğrafçılığı gibi daha pek çok alanda kullanılabileceğini düşünüyorum. Objektif firmanın ikinci otofokus tasarımı. İçerisinde 5 grup ve 6 elemandan oluşan optik tasarım kullanılmış. Optik tasarımda renk farklılıklarını bastırmaya ve küresel sapmayı kontrol etmeye yardımcı olabilecek iki yüksek kırılma indeksi elemanı da yer alıyor.

Manuel veya otomatik ayarlanan diyafram halkası

7 kanatlı diyafram aralığı 2.8 ile 16 arasında değişiyor. Diyafram hem otomatik hem de üzerindeki yer alan manuel diyafram halkası ile kontrol edilebiliyor. Elle ayarlamada da 1/3 adımlı diyafram seçimi yapılabiliyor.

Diyafram halkası üzerinde A yazan yere getirildiğinde otomatik olarak makine üzerinden dijital olarak kontrol edilebiliyor. Ancak bu halka çantaya girip çıkarken oynayabiliyor ve A modundan manuel ayara kayabiliyor. Bunu çekimden önce kontrol etmekte fayda var.

Filtre çapı 39mm ve kutusundan oldukça ilginç, küçük bir parasoley çıkıyor. Bunu takarsak bir faydası olur mu pek bilemedim doğrusu… Objektifin en yakın netlik mesafesi 35cm. Bu mesafe bence gayet iyi… Konuya biraz yaklaşıp güzel detaylar ve arka planın netsiz olduğu etkileyici sahneler çekilebilir. Objektif, hızlı ve kararlı bir otofokus için STM adımlı motor kullanıyor. Aynı zamanda video kaydı sırasında etkili netlik için göz takip modlarıyla da uyumlu çalışıyor.

Ancak bu sağdığım özellikler her ortamda düzgün çalışmıyor. AF performansı bazen yavaş kalabiliyor. Dış mekanda yaptığım çekimlerde bazen netlik yapmakta zorlandığımı söylemeliyim. Otofokus yaparken bazen kararlı çalışmıyor ve hafif bir ses çıkıyor. Sesin çok rahatsız edici olmadığını söyleyebilirim. Makine üzerinden ses kaydı almıyorsanız zaten çok da dert edilecek bir şey değil.

Diyafram değeri 2.8 kullanıldığında, hatta 2.8 ile 4 diyafram değeri arasında köşe kararması oldukça fazla görünüyor. Bunu bilerek kullanmakta fayda var. Keskinlik ve renk saçılma sorunları bu kadar sıkıntılı değil. Tabi bunları ilk başta söylediğim objektifin fiyatını düşünerek değerlendirmenizde büyük fayda var. Netice itibariyle 150 dolarlık bir objektiften bahsediyoruz.

Yazılım yükseltme imkanı…

Ancak bu fiyat seviyesinde beni şaşırtan bir özelliği yazılım yükseltmeye uygun olması oldu. Objektifin arka kapağında yer alan USB-C bağlantısı ile bilgisayarınıza bağlayarak en son ürün yazılımına yükseltebilirsiniz. Böylece zamanla ortaya çıkacak olan bazı sorunlar ve iyileştirmeler objektifinize uygulanabilir.

Sonuç itibariyle işinize yarayacak uygun fiyatlı bu kompakt objektif, beklentilerinizi çok yukarıya çıkarmadığınız sürece farklı çekimlerinizde size eşlik edebilir.

TTArtisan AF 27mm f2.8 Youtube inceleme videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

