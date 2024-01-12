SanDisk’ten Yeni Hafıza Kartları

SanDisk, 1,5 TB’lık hızlı microSD ve PRO-CINEMA CFexpress Type B hafıza kartlarını satışa sundu.
Western Digital, SanDisk markasının kullanıcıların hem evde hem de hareket halindeyken daha fazla depolama ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan yeni çözüm serisini duyurdu. Anılarımızın fotoğraf karelerinde yerini aldığı ve dijitalleştirilmiş deneyimlerin ağırlıkta olduğu bir dünyada, daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğumuz değişmez bir gerçek. İster bir çocuğun ilk adımlarını ister doğadaki yaban hayatı belgelemek; isterse de özenle seçilmiş müzik arşivinizi yedeklemek olsun, SanDisk’in yeni çözümleri, yaşamdaki yolculukları yakalamak ve güvenle saklamak için tasarlandı.
1,5 TB SanDisk Ultra microSD UHS-I kartlar
Android cihazlar, Chromebook’lar ve Windows dizüstü bilgisayarlar için ideal olan yeni 1,5 TB microSD kartlar, kullanıcılar için önemli olan içerikler ve çok daha fazlası için devasa bir alan sunuyor.
- SanDisk MobileMate USB 3.0 microSD kart okuyucuyla eşleştirildiğinde 150MB/s okuma hızına sahip dünyanın en hızlı 1,5 TB microSD UHS-I kartı, SanDisk’in depolama alanındaki güçlü ve uzun ömürlü yaklaşımını temel alıyor.
- Android akıllı telefonlar ve tabletler, Chromebook’lar ve Windows dizüstü bilgisayarlar gibi UHS-I microSD kartları destekleyen cihazlar için depolama alanınızı anında genişletin.
SanDisk PRO-CINEMA CFexpress TypeB kart
Piyasaya sürülen SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B kartlar en yüksek kalitede sinematik görüntüler sunmak için gereken profesyonel performansı sağlıyor.
- Minimum 1.400MB/s yazma hızıyla SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B kart, kullanıcıların kare kaybı olmadan sinema kalitesinde 8K video çekmesine olanak tanıyor.
- Kullanıcılar için yeri doldurulması zor ve eşsiz kareler ve videoların korunmasına yardımcı olmak için 1 metreye kadar düşmelere ve 50 newton’a kadar baskıya dayanıklı.
- Üretkenliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan ölçeklenebilir, eş zamanlı aktarımlar için PRO-CINEMA CFexpress Type B kartı, SanDisk Professional PRO-READER CFexpress ve PRO-DOCK 4 cihazlarıyla (ayrı olarak satılır) eşleştirebilirsiniz.
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