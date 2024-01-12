SanDisk’ten Yeni Hafıza Kartları

Western Digital, SanDisk markasının kullanıcıların hem evde hem de hareket halindeyken daha fazla depolama ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan yeni çözüm serisini duyurdu. Anılarımızın fotoğraf karelerinde yerini aldığı ve dijitalleştirilmiş deneyimlerin ağırlıkta olduğu bir dünyada, daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğumuz değişmez bir gerçek. İster bir çocuğun ilk adımlarını ister doğadaki yaban hayatı belgelemek; isterse de özenle seçilmiş müzik arşivinizi yedeklemek olsun, SanDisk’in yeni çözümleri, yaşamdaki yolculukları yakalamak ve güvenle saklamak için tasarlandı.

1,5 TB SanDisk Ultra microSD UHS-I kartlar

Android cihazlar, Chromebook’lar ve Windows dizüstü bilgisayarlar için ideal olan yeni 1,5 TB microSD kartlar, kullanıcılar için önemli olan içerikler ve çok daha fazlası için devasa bir alan sunuyor.

SanDisk MobileMate USB 3.0 microSD kart okuyucuyla eşleştirildiğinde 150MB/s okuma hızına sahip dünyanın en hızlı 1,5 TB microSD UHS-I kartı, SanDisk’in depolama alanındaki güçlü ve uzun ömürlü yaklaşımını temel alıyor.

Android akıllı telefonlar ve tabletler, Chromebook’lar ve Windows dizüstü bilgisayarlar gibi UHS-I microSD kartları destekleyen cihazlar için depolama alanınızı anında genişletin.

SanDisk PRO-CINEMA CFexpress TypeB kart

Piyasaya sürülen SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B kartlar en yüksek kalitede sinematik görüntüler sunmak için gereken profesyonel performansı sağlıyor.