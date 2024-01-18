İnceleme: Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD

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Yazı: Erdem Kılavuz

Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD (E Mount) lens, yeni nesil Tamron aynasız kamera lenslerinin en iyi temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Sony Full frame uyumlu Tamron lens, E mount gövdeler için büyük bir ihtiyaç olan görüntü açısı aralığını da kapatmış oldu. Bu yeni nesil lens aynı zamanda 18 yıldır gelenek haline gelen lens ödüllerini de kimseye kaptırmadı. Birçok yenilik ve faydalı teknik özellikleri nedeniyle Tamron 20-40 mm f/2.8 EISA tarafından 2023-2024 döneminin en iyi geniş açı zoom lensi seçildi. Aynı zamanda Tamron lenslerin video odaklı yeniliklerine sahip olması onun en iyi video içerik üretici lensi olarak da anılmasını sağlıyor. Tüm bunların nedeni de yenilikler ve teknik özellikler…

Önemli özellikler ışığında Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD lensin kullanıcılara hem fotoğraf hem de video çekimlerinde neler vadettiğine detaylı olarak bakalım.

Tamron 20-40mm f/2.8 Ultra Geniş Açı ve Standart Açıyı Aynı Lenste Birleştirir.

Fotoğraf ve video çekenler en çok kullandıkları lens açılarını düşündüklerinde bu aralığın ne kadar ihtiyaca yönelik olarak tasarlandığını hemen anlarlar. Özellikle Sony Fulframe aynasız fotoğraf makinesi kullanıcıları için bir önceki dönem üretilen Tamron 28-75 mm f:2,8 Sony uyumlu lens oldukça başarılı olduğunu görüntü kalitesi ile kanıtlamıştı. Kullanıcıların daha geniş açı ihtiyaçlarına da en iyi seçenek Tamron’ dan gelmiş oldu. Bu yeni aynasız lensi 20 mm ultra geniş açı ve 40 mm standart görüş açısını beraber sağlıyor. Özellikle video içeriklerinde en çok kullanılan lens açıları 24 mm ve 35 mm’ dir. Bunu düşündüğümüzde zaten Tamron 20-40 mm her iki açıya da sahip. Ayrıca görkemli manzara fotoğrafları ve sokak fotoğrafları için en az bozulma oranıyla ultra bir geniş açı sunuyor. Hemen söyleyelim. Lens Sony full frame için üretildi. Ancak boyutu o kadar uygun ki A6000 yani Sony APS-C formatlı kamera serisinde 30-60 mm görüş açısıyla rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu açılar da zaten tek başına video çeken Vlog içerikçileri ve sokak fotoğrafçıları için ideal olacaktır. Peki, zoom lens kaliteden ödün verdiriyor mu? Kesinlikle hayır. Diğer güzel özelliklerini okumaya devam ettiğinizde daha iyi anlayacaksınız.

Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD Lens Tüm Açılarında F/2.8 Açık Diyafram Avantajı Sağlar.

İster fotoğraf çekin ister video mutlaka açık diyaframa sahip bir lense ihtiyacınız vardır. Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmeye devam edebilmeniz buna bağlıdır. Özellikle gün batımının ardından başlayan mavi saatlerde muhteşem renkler ile manzara fotoğrafları ya da gece sokak fotoğrafları için Tamron 20-40 mm f:2.8 lens çok idealdir. Çünkü 20 mm ultra geniş açıda açık diyafram kullanıldığı gibi 40 mm son açı da bile f:2,8 açık diyaframı kullanabilirsiniz. Bu sayede ışık seviyesinin düşmesi fotoğraf ve video çekmenizi asla engellemez. Açık diyafram desteği sadece az ışıklı ortamlarda avantaj değildir. Bununla beraber sığ alan derinliği de sağlayacaktır. Tamron lens teknolojisi ile geliştirilen yeni nesil lenslerin 9 bıçaklı dairesel diyafram mekanizması bunun için de idealdir. Tamron 20-40 mm lensin f:2.8 diyafram açıklığı, full frame gövdelerin alan derinliği avantajı ile birleştiğinde portre fotoğraflarında harika arka plan bulanıklığı ve bokehler oluşturur. Yine sinematik video çekimlerinin olmazsa olmazı olan sığ alan derinliği etkisi kolayca sağlanır. Bu noktada hemen akla gelen de tabi maksimum diyafram açıklığında lensin kenarlarında oluşan ve vignet denilen kararmalardır. Tüm profesyonel testlerde 20-40 mm Tamron’un f:2,8 diyafram açıklığında kenarlarda ışık düşmesi ve kararmaya rastlanmaması aldığı ödülleri hak ettiğinin başka bir göstergesi. Bununla beraber açık diyaframlı bir lens olduğu halde 67 mm filtre çapına sahip olması da diğer avantajıdır. Çünkü bu sayede muadillerine göre daha kompakt boyutta tasarlanmıştır.

Tamron 20-40mm f/2.8 Lens Yakın Netleme Mesafesi İle Geniş Açı Makro Dünyasının Kapılarını Açıyor.

Bu yeni nesil lensin farkını ortaya koyan bir başka özelliği de minimum netlik mesafesi. Tamron 20-40 mm lens ile 0.17 m mesafeden 1:3,8 büyütme oranıyla harika makro fotoğraflar ve videolar çekmeniz mümkün olacaktır. Bilindiği gibi makro lens grubunda genel yaklaşım dar açıdır. Ancak geniş açı ile makro fotoğrafçılığın büyüsü de bambaşkadır. Özellikle doğanın detaylarında yakaladığınız makro konuları çerçevenize bulunduğu ortamı da dahil ederek fotoğraflamak gerçekten başka bir seviyedir. Yine küçük ürünlerin tanıtım videoları çekilirken bu makro mesafesi ve yine F/2.8 diyaframın desteği ile çarpıcı görseller elde edebilirsiniz. Lensin 40 mm odak açısında da bu büyütme oranı ile alıştığınız standart açı makro fotoğraflar da elbette çekilebilir. Tamron 20-40 mm lensin üzerine yapılan kaplamalar ışık yansımalarını ve kromatik sapmaları en aza indirdiği için makrolarda herhangi bir ışık yansıması sorunu da yaşatmayacaktır. USB-C Konektör Bağlantı Noktası ile de lensi kamera gövdesi yerine doğrudan TAMRON Lens Utility yazılımını kullanarak güncellemenize ve özelleştirmenize olanak tanır.

En İyi Video İçerik Lensi: Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD

Tamron’ un bu ödüllü yeni lensini benzerlerinden ayıran bir diğer yönü de video çekim lensi olarak da tasarlanmış olmasıdır. Özellikle Vlog ve sosyal medya için tek başlarına içerik üreten videocuları mutlu edecek birçok özelliği bulunur. Öncelikle bu kalitede ve sadece 365 gr. olması ile video çekimlerinde sizi yormayacaktır. Bu kompakt ölçü ve hafiflik ile Sony A6500 serisi APS-C kameralar ile de uyumlu olduğunu gösteriyor. Ancak lensin Sony full frame uyumlu üretildiğini ve yeni açınızın 30-60 mm olacağını unutmayın. Video çekimlerinde sarsıntısız ve doğal akışında kamera hareketleri için gimbal kullanıldığını biliyoruz. İşte Tamron kameranızı bu lens ile beraber gimbale bağlayacağınızı da bilerek hafif ve küçük üretiyor. Bu sayede ister üst segment ister giriş seviye Sony kameralar ile çalışın lensin ağırlığı nedeniyle bir denge sorunu yaşamayacaksınız. Kompakt ve hafif tasarımının yanında lensin video çekimlerini destekleyen bir özelliği de hızlı ve sessiz netleme sistemidir. Otomatik netleme için Tamron’ un geliştirdiği VXD doğrusal otomatik odaklama motoru kullanır. Bu sayede hzlı netlik sağlanır. Hem de videolarınızda ses problem oluşmaz. Tamron 20-40 mm lens ayrıca Sony gövdelerde bulunan manuel netleme moduna da tam uyumludur. Videoda manuel netleme kullananlar için yine Sony kullanıcısının alışık olduğu 60 derece dönebilen kauçuk halkaya sahiptir. Video netliğinde yumuşaklık önemlidir. İşte Tamron bu nedenle hem zoom halkasını hem de netlik halkasını yumuşak olarak tek parmakla yönetebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD Lens E Mount lensinin en güzel ve fark yaratan özelliklerini anlattık. Sonuç olarak Sony kamera kullanıcısı iseniz tek bir lensle birçok işi bu yeni lens ile halledebilirsiniz. Oldukça ekonomik olarak hem geniş açılı hem de açık diyaframlı bir objektife sahip olabilirsiniz. Aynı lens ile hem kaliteli fotoğraf hem de video çekebilirsiniz. Tüm bunları düşünürseniz Tamron lenslerin neden yıllardır en iyi lens kategorisinde birinci olduğunu anlayabilirsiniz. Tüm Tamron lens çeşitlerini Türkiye distribütörü Zoom İthalat web sayfasında inceleyebilirsiniz.