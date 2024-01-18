Samsung Galaxy S24 Serisine Yapay Zeka Desteği

Samsung Electronics, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24‘ü tanıtarak Galaxy AI ile sunacağı yeni mobil deneyimleri paylaştı. Galaxy S serisi, mobil cihazların kullanıcıları destekleme şeklini sonsuza dek değiştiren yeni bir çağa öncülük ediyor. Akıllı çağrı ve metin çevirileri yaparak engelsiz iletişim sunmaktan, Galaxy’nin ProVisual Engine özelliğiyle çekilen fotoğrafları uygun hale getirerek yaratıcı özgürlüğü en üst düzeye çıkarmaya ve Galaxy kullanıcılarının keşfetme ve araştırma şeklini değiştirecek yeni bir arama standardı belirlemeye kadar, Galaxy S24 serisinin sunduğu neredeyse her deneyim, gücünü yapay zekadan alıyor.

Galaxy AI, hayatın her alanını, özellikle de akıllı telefonun en temel rolü olan “iletişimi” geliştirmeyi amaçlayan kullanışlı yapay zeka özellikleri sunuyor. Dil bariyerini aşarak iletişim kurmanız gerektiğinde, Galaxy S24 serisi bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yurt dışından bir öğrenciyle veya iş arkadaşınızla sohbet etmek ya da başka bir ülkede tatildeyken rezervasyon yaptırmak sorun olmaktan çıkıyor.

AI Çeviri Yetenekleri

Telefona yüklü gelen Live Translate uygulaması sayesinde telefon görüşmeleri, iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak hem sesli hem de metin desteğiyle çevrilebiliyor. Bunun için üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmıyor ve cihaz üzerindeki yapay zeka özelliğiyle desteklenen konuşmalar tamamen gizli tutuluyor. Canlı konuşmalar, bölünmüş ekranda görünecek şekilde, anında çevrilebiliyor, böylece karşı karşıya duran kişiler diğer kişinin söylediklerinin metin dökümünü okuyabiliyor.

Mesajlar ve diğer uygulamalarda “Chat Asistanı”, bir iş arkadaşına resmi bir mesaj yazmak veya bir sosyal medya başlığı için kısa ve akılda kalıcı bir cümle üretmek gibi yetenekler sunuyor, iletişimin amaçlandığı gibi gerçekleşmesini sağlamak için iletişim tonunu mükemmelleştirmeye yardımcı oluyor. Samsung Klavyede yerleşik olarak bulunan yapay zeka yetenekleri, mesajları, e-postaları ve daha fazlasını 13 dil arasında gerçek zamanlı çevirebiliyor. Araç kullanırken Android Auto, gelen mesajları otomatik olarak özetleyebiliyor ve birine tahmini varış zamanınızı göndermek gibi eylemler öneriyor. Böylece yola odaklanırken bağlantıda kalmaya devam ediliyor.

Samsung Notes, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler sunan Not Asistanı ile organize olmayı kolaylaştırıyor. Önceden hazırlanmış formatlarla not almayı kolaylaştıran bir şablon oluşturma imkanı sunan Not Asistanı kısa bir ön izlemeyle notların kolayca fark edilmesini sağlayan formatlarda sunuyor.

Ses Kaydı Asistanı ise birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zeka ve Konuşmadan Metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.

Circle to Search

Galaxy S24, telefon kullanımının temel faydalarını sadece iletişim kurmak konusunda geleceğe taşımıyor. Günümüzde online aramalar yapmak, hayatın neredeyse her alanını dönüştürmüş durumda. Galaxy S24 serisi, sezgisel ve hareket odaklı Google ile Circle to Search özelliğini kullanıma sunan ilk telefon olarak online arama yapma konusunda bir dönüm noktasına işaret ediyor. Galaxy kullanıcılarına yepyeni bir araç sunma hedefiyle Galaxy, dünya çapında online arama pazarı lideri Google ile çalışarak basit bir parmak hareketiyle keşfetmenin yeni yollarının önünü açtı. Ana ekran ikonuna uzun basarak, Galaxy S24’ün ekranındaki herhangi bir nesne çember içine alınarak, üzeri çizilerek ya da ekranda dokunarak o nesneye ilişkin yararlı arama sonuçları görüntülenebiliyor. Kullanıcılar arkadaşlarının sosyal medyalarında paylaştığı gönderilerin arka planında ilginç bir yer gördüğünde veya YouTube Shorts’ta şaşırtıcı, eğlenceli kısa videolar izlerken ilgilerini çeken bir nesne ile karşılaştıklarında, uygulamadan ayrılmaya gerek kalmadan o nesne hakkında hızlıca daha fazla bilgi edinebiliyor. Ayrıca, bulunulan konuma bağlı olarak, belirli aramalarda internetin her köşesinden toplanıp bir araya getirilen yararlı ve ilgili bilgileri sağlayan yapay zeka destekli genel sonuçlar görülebiliyor. Çok daha karmaşık ve detaylı sorular sorulabiliyor.

ProVisual Engine Yetenekleri

Galaxy S24 serisindeki ProVisual Engine, görüntü yakalama yeteneklerini dönüştüren ve bir çekimin ayarlarını yapmaktan içerikleri sosyal medyada paylaşmaya kadar her adımda özgür yaratıcılığı en üst düzeye çıkaran yapay zeka destekli ve kapsamlı bir araç paketi sunuyor. Uzaktan çekilen bulanık ve pikselli görüntüler artık geçmişte kaldı. Galaxy S24 Ultra’nın yeni 5x optik yakınlaştırma özellikli lensli Quad Tele System’i, 50MP sensöre sahip. Adaptif Piksel Sensörü sayesinde 2x, 3x, 5x ve 10x büyütme seviyelerinde optik yakınlaştırma kalitesinde performans sunuyor. Görüntüler ayrıca, geliştirilmiş dijital yakınlaştırma desteğiyle 100x’te kristal netliğinde sonuçlar veriyor.

Geliştirilmiş Nightography özelliklerine sahip Galaxy S24 serisinde Space Zoom ile çekilen fotoğraflar ve videolar, zoom yapıldığında bile her koşulda mükemmel sonuç veriyor. Galaxy S24 Ultra’nın önceki modele göre %60 daha büyük 1,4 μm piksel boyutu, karanlık ortamlarda daha fazla ışık yakalanmasını sağlıyor. Galaxy S24 Ultra’daki daha geniş optik görüntü sabitleyici (OIS) açıları ve geliştirilmiş el titremesi düzeltme yetenekleriyle bulanıklık azaltılıyor. Ön ve arka kameralar, video kaydederken netliği artırmak için özel geliştirilen ISP Block ile donatıldı. Bu teknolojiyle Galaxy S24, çekim yapan kişinin hareketleriyle çekilen nesnenin hareketlerini ayırt etmek için jiroskop bilgilerini analiz ediyor. Bu da daha etkili gürültü gidermeyle sonuçlanırken, uzaktan yapılan karanlık video çekimlerinde bile net sonuçlar sunuyor.

Yenilikçi Galaxy AI düzenleme araçları, harika çekimlerden sonra, silme, yeniden kompozisyon oluşturma ve düzenleme gibi hızlı değişiklikler yapmaya imkan tanıyor. Daha kolay ve daha verimli optimizasyonlar sunan Düzenleme Önerisi, her fotoğrafa mükemmel şekilde uyan ince ayarlar önermek için Galaxy AI yeteneklerini kullanıyor. Kullanıcılara daha da fazla yaratıcılık kontrolü ve özgürlük sağlayan ”Yaratıcı Düzenleme” özelliği ise görüntülerin arka planındaki bazı kısımlara üretken yapay zeka teknolojisi desteğiyle eklemeler yapabiliyor. Bir fotoğraf eğri çekildiğinde, yapay zeka eksik kenarları doldurabiliyor.

Bir kişinin veya nesnenin çekilen karede mükemmel konumda yer almasını sağlamak için hafifçe hareket ettirilmesi gerektiğinde, yapay zeka, kullanıcıların nesnenin konumunu ayarlamasına izin veriyor ve hareket ettirilen nesnenin eski yerinde kusursuz bir şekilde harmanlanmış bir arka plan oluşturuyor. Galaxy S24 serisi, bir görüntüyü güçlendirmek için üretken yapay zekayı her kullandığında, görüntü üzerinde ve meta verilerde bir filigran görünüyor. Aksiyon dolu bir videonun yavaşlatılması gerekiyorsa, yeni Anlık Ağır Çekim özelliği, daha ayrıntılı sahneler sunmak için aksiyon dolu anları sorunsuz bir şekilde yavaşlatarak içerikteki hareketleri baz alarak ek kareler oluşturabiliyor.

Super HDR, görüntülerin her aşamada çarpıcı olmasını sağlamak için deklanşöre basılmadan önce gerçek ön izlemeler sunuyor. Her ne kadar anıları yakalamak telefonların önemli bir özelliği olsa da bunları dünyayla paylaşmak da bir o kadar anlam taşıyor. Üstelik, diğer sosyal medya uygulamaları da Galaxy’nin yapay zeka destekli kamera sisteminden en iyi şekilde yararlanıyor. Galaxy S serisinin kamera özellikleri artık sosyal paylaşımlarını üst seviyeye taşımak için Instagram gibi mobil uygulamalarla doğrudan HDR kalitesinde entegre oluyor. Galeri’de veya tercih edilen sosyal medya uygulamasında bir görüntü arandığında, görüntülerin vurgulanan bölümü analiz ediliyor ve daha gerçekçi bir parlaklık, renk ve kontrast aralığı sunan Süper HDR kalitesinde gösteriliyor.

Yapay zeka günlük yaşamın giderek daha önemli bir parçası haline geldikçe, performans gücünün de talepleri karşılamak üzere kusursuzlaşması gerekiyor. Oyun oynamak, yüklü video kaydı ve düzenleme işlemleri yapmak, seyahat planlarken beş uygulama arasında geçişler yapmak gibi, hangi görev olursa olsun, Galaxy S24 serisindeki yonga seti, ekran ve daha fazlasında yapılan geliştirmeler, mükemmel deneyimler sunuyor. Galaxy S24 Ultra modelleri, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platform for Galaxy ile donatıldı. Galaxy kullanıcılarına özel optimize edilen bu yonga seti, inanılmaz derecede verimli yapay zeka işleme yetenekleri sunmak için olağanüstü NPU iyileştirmesine sahip. Her üç Galaxy S24 modelindeki ekranlarda bulunan 1-120 Hz arası uyarlanabilir yenileme hızları, performans verimliliğini artırıyor.

Galaxy S24 Ultra Titanyum Çerçeveye Sahip

Galaxy S24 serisinde hayata geçirilen daha ince ve eşit çerçeveli tasarım geliştirmeleri, tüm görüntüleme deneyimini iyileştiriyor. Bu geliştirmeler, Galaxy S24+ modelindeki 6,7 inç ve Galaxy S24 modelindeki 6,2 inç ekranların, neredeyse telefonların kasa ölçüleriyle aynı büyüklükte olmasını sağlıyor. Galaxy S24 Ultra ise yalnızca görüntüleme için değil aynı zamanda üretkenlik için de optimize edilen 6,8 inç boyutunda daha düz bir ekrana sahip. Galaxy S24+ ekranı da şimdi, Galaxy S24 Ultra ile aynı QHD+ çözünürlüğü destekliyor.

Cihaz dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artıran titanyum çerçeveye sahip ilk Galaxy telefon olan Galaxy S24 Ultra’nın önemli ölçüde daha ince olan gövdesi, daha rahat tutuş sağlıyor ve hareket halinde daha iyi bir deneyim sunuyor. Galaxy S24+ ve Galaxy S24’ün aerodinamik tek parça tasarımında, cihazların arka kapağı ve yan çerçeve arasındaki kesintisiz bağlantı, daha yüksek bir estetik standart yakalıyor.

Samsung Galaxy S24 Serisi Ön İnceleme Videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.