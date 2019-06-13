Huawei P30 Pro’ya Çift Görüşlü Video Modu Güncellemesi

EMUI 9.1 ve B153 sürümünün dağıtılmasıyla birlikte Huawei, en heyecan verici ve yenilikçi kamera özelliğini P30 ve P30 Pro’da kullanıcılarına sundu: Çift görüşlü video modu!

Çift görüş video modu sayesinde kullanıcılar aynı anda telefonun birincil kamerasını ve tele foto lensini kullanarak bölünmüş videolar oluşturabiliyor ve ekranda iki bakış açısını birlikte görebiliyor. Gelişmiş kamera teknolojilerinde öncü olan Huawei, bu tür yenilikçi özelliklerle birlikte kullanıcılarının video yaratıcılığını arttırmaya devam ediyor.

Hem Huawei P30 hem de P30 Pro cihazlarında bulunan çift görüşlü video modu ile yaratıcı video çekimleri yapabilmek mümkün. Aynı anda çift perspektif sunabilen Huawei P30 ve P30 Pro, tamamen yeni olan bu özellikle birlikte kullanıcılarına büyük ölçekli olayları veya bir sahneyi tam ve eşsiz bir şekilde yakalama imkanı sağlıyor. Bu özelliği kullanabilmek için kamera arayüzünden diğer kısmına girip “Çift Görünüm” seçeneğine dokunmanız yeterli olacak. Ayrıca, bu özellik sayesinde hem yatay hem de dikey videolar çekilebiliyor.

Profesyonel kalitede fotoğraf ve video çekim imkanı sunan Huawei, P30 ve P30 Pro’daki çift görüşlü video modu güncellemesiyle birlikte;