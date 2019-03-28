Huawei P30 Serisi Paris’te Tanıtıldı

Mobil fotoğrafçılık alanında en iddialı akıllı telefon modellerini üreten Huawei, merakla beklenen P30 Serisini Paris’te düzenlediği görkemli bir basın toplantısıyla duyurdu. Fotoğraf Dergisi olarak bizim de davetli olduğumuz bu lansmanda Huawei P30 ve Huawei P30 Pro modelleri detaylı olarak tanıtıldı. Bugüne kadarki en gelişmiş kameralı akıllı telefonlar olan Huawei P30 Serisi cihazlar, yenilikçi Huawei SuperSpectrum Sensörü, optik Huawei SuperZoom lensi, yeni Uçuş Süresi (TOF) kamerası, daha iyi OIS ve AIS görüntü dengelemesi ile profesyonel teknolojiler sunuyor.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu, “Huawei P30 Serisi, onlarca yıllık dijital kamera teknolojisi geliştirmesinin ardından kuralları yeniden yazacak ve tüketicilerin mobil fotoğrafçılık algısını yeniden şekillendirecek bir atılımı temsil ediyor. Huawei SuperSpectrum Sensörü ve SuperZoom Lens gibi yenilikler, sadece fotoğraf değil, aynı zamanda videonun da sınırlarını zorlamamızı sağlıyor. Huawei P30 Serisi, gelecek nesil akıllı telefonlar için çıtayı yükseltiyor” açıklamasını yaptı.

Mobil fotoğrafçılığın kuralları yeniden yazılıyor

Huawei P30 Serisi, kullanıcıların akıllı telefon fotoğrafçılığındaki beklentilerini değiştirecek. Huawei P30 Pro, Huawei SuperSpectrum Sensörlü 40MP ana kamera, 20MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera, Huawei Uçuş Süresi (TOF) Kamerası ve yeni bir Leica Dörtlü Kamera sistemi ile donatıldı. Yepyeni bir selfie deneyimi için ise 32MP ön kamera bulunuyor.

1/1,7 inç Huawei SuperSpectrum Sensörü ışığı temelde yeni bir şekilde algılıyor. RYYB SuperSpectrum Sensörü, yeşil pikselleri üstün sarı piksellerle değiştirerek geleneksel RGBG Bayer filtresinden farklılık gösteriyor ve Huawei P30’da 204.800, Huawei P30 Pro’da ise 409.600 ISO derecesine kadar çıkabiliyor. Sensör teknolojisindeki bu temel değişim ile birlikte daha büyük piksellerin kullanımıyla Huawei, çok çeşitli senaryolarda ve aydınlatma koşullarında iyi fotoğraf ve video çekimi deneyimleri sunuyor.

F/1.6 geniş diyafram açıklığı, büyük RYYB sensörü ve Huawei AIS + OIS teknolojileri ile çalışan Huawei P30 Pro, her ışıkta daha aydınlık görüntüler sunuyor. Geceleri bile elle yapılan çekimler ayrıntılı olarak yakalanırken, optik olarak dengelenmiş ana ve telefoto fotoğraf makineleri görüntüyü sabitliyor.

Huawei SuperZoom Lens, şık bir cihaz tasarımında yeni bir zoom fotoğrafçılığı ihtimalini gerçeğe dönüştürüyor. SuperZoom, periskop tasarımıyla elde edilen yüksek kaliteli büyütme özelliğini destekliyor. 5x optik zoom, 10x hibrid yakınlaştırma ve 50x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip. Telefoto kameradaki bir prizma elemanı, kamera yüksekliğini en aza indirirken ve cihazın tasarımını bozmadan odak uzunluğunu maksimize etmek için ışığı dik açıyla yansıtıyor.

Huawei P30 Pro’ya özgü, tam olarak doğru görüntü segmentasyonu sağlamak için alan derinliği bilgisini alan Huawei Uçuş Süresi (TOF) Kamerası, kesin mesafe ölçümü, odaklanmış bir arka plandan kremsi, Leica tarzı bir bulanıklığa kadar birden fazla bokeh seviyesinin simülasyonunu mümkün kılıyor.

Ön ve arka kameraların aşırı pozlanmış ve arkadan aydınlatmalı selfieleri optimize etmek için art arda çekilen birden fazla fotoğrafı birleştirmelerini Huawei AI HDR + sağlıyor. Süper Portre Modu, kişinin yüzündeki saç tellerine kadar küçük ayrıntıları bile yakalayabiliyor. Bu mod, odaklanmamış bir arka plan ve son derece ayrıntılı bir konu ile olağanüstü görüntüler üretmek için derinlik bilgileri, 4’ü bir arada piksel çekimi ve özel algoritmaları birleştiriyor.

Akıllı telefonda video yeniden tanımlanıyor

Zengin video özellikleri ile Huawei P30 Serisi, stüdyo kalitesinde video çekimi çağını başlatıyor. Huawei SuperSpectrum Sensörü, düşük ışıkta kaliteli video çekimi sağladığı gibi, gece sahnelerini kristal netliğinde ortaya çıkarıyor. SuperZoom Lens net yakın çekimlere izin verirken, Huawei AIS ve OIS artık 60 fps’de 4K videolar gibi tüm video çekim ayarları için görüntü dengelemeyi destekliyor. AI Movie Editor, otomatik olarak eylemin özniteliklerini tanımlıyor ve kullanıcılara arka plan müziği ekleme ve zaman atlaması, yavaş hareket gibi özel efektler ekleyerek, ilgi çekici video içeriği üretmek için araçlar sunuyor.

Huawei İkili Görüntüleme modu ise videolara yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Huawei P30 Serisi cihazlar, aynı anda farklı videoları kaydetmek için arka kameralardan ikisinin birden ama ayrı ayrı kullanılmasına izin veriyor. Çift Görüntü modunda, hem ultra geniş açılı bir klip hem de zoom çekimi yapılabiliyor. Örneğin ekranın sağında bir panorama ve solunda bir yakın çekim eklenerek, doğal video çekimi için yeni olanaklar ortaya konuluyor.

Çarpıcı tasarım mirası

6,1 inç Huawei P30 ve 6,47 inç Huawei P30 Pro klasik siyah ve üç yeni degrade renk ile geliyor. Gündoğumu, Kristal ve Aurora, Huawei’nin öncülüğünü yaptığı yeni, yüksek verimli bir inkjet işlemiyle üretildi. FHD + (2340×1080) Dewdrop ekran, minik çentik sayesinde kesintisiz, estetik ve simetrik bir ön görünümle maksimum ekran alanı sağlıyor.

Üstün İnovasyon

İnovasyon, Huawei’nin DNA’sının özüdür. Bu gelenek Huawei P30 Serisi ile devam ediyor. P30 ve P30 Pro modellerinin güç, performans ve verimlilikteki yeni özellikleri:

P30 Serisi, Huawei Kirin 980 işlemcisi sayesinde birinci sınıf verimlilikle en üst düzeyde performans sunuyor. Dual-NPU özellikli 7nm Kirin 980, daha hızlı görüntü tanıma özelliğini destekliyor.

Neredeyse çerçevesiz ekranın altında, hızlı ve güvenli kimlik doğrulaması için bir Ekran Parmak İzi Sensörü bulunuyor. Huawei P30 Pro ayrıca, yüksek kaliteli ses için bir ekran-içi maglev hoparlörü kullanan Huawei Akustik Ekran Teknolojisine sahip.

Huawei P Serisi, depolama aygıtının okuma hızını büyük ölçüde artıran bir Genişletilebilir Salt Okunur Dosya Sistemi (EROFS) sunan EMUI 9.1 ile birlikte geliyor. En yeni işletim sistemi, Huawei akıllı telefonlar ve PC’ler arasında kesintisiz dosya paylaşımı için Huawei Share OneHop’u da destekliyor.

Huawei P Serisi, ısıyı verimli ve etkili bir şekilde yöneten bir grafen film soğutma sistemi içeriyor.

Huawei P30 Pro ile Paris’teki test çekimlerimizi ve deneyimlerimizi ise başka bir yazıda sizlerle paylaşacağız.