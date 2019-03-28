Huawei P30 Pro Zoom Performansı

Huawei P30 Serisi Paris’te Tanıtıldı…

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei P30 Pro modeli pek çok gelişmiş kamera özellikleri ile kısa bir süre önce tanıtıldı. Biz de Paris’te düzenlenen bu tanıtımda P30 Pro modelini Paris’te test etme şansı yakaladık. Bu yazımızda P30 Pro modelinin kısaca optik özelliklerine bakacağız.

16mm’den 1343mm’ye…

Huawei P30 Pro modeli yeni bir sensör yapısı ile 40MP’lik çözünürlük değeri sunuyor. Yeni modelin sensör büyüklüğü 1/1.7 inç. Bu yüksek çözünürlük değeri sadece ana kamera kullanıldığında (27mm f/1.6) elde edilebiliyor. Zoom özelliklerini kullanmak istediğinizde ise çözünürlük değeri düşüyor. 5x optik zoom (125mm f/3.4) yaparken çözünürlük değeri 8MP oluyor. Ultra geniş açı (16mm f/2.2) modunda ise 20MP’lik görüntüler elde edilebiliyor. Ana kamerada ve telefoto zoom kullanıldığında OIS teknolojisi ile sarsıntılar en aza indirgeniyor. Ultra geniş açı modunda ise OIS yer almıyor.

Huawei P30 Pro modelinin optik teknolojisi açısından sıradışı deneyimi ise 50x dijital zoom yapıldığında ortaya çıkıyor. Pek çok kişi akıllı bir cep telefonu ile böyle bir zoom rakamına ulaşılabilmesini hayretle karşılıyor. Optik yerleşiminde en altta yer alan SuperZoom, periskop tasarımıyla elde edilen yüksek kaliteli büyütme özelliğini destekliyor. 5x optik zoom, 10x hibrid zoom ve 50x dijital zoom özelliği bulunuyor. Telefoto kameradaki bir prizma elemanı, kamera yüksekliğini en aza indirirken ve cihazın tasarımını bozmadan odak uzunluğunu maksimize etmek için ışığı dik açıyla yansıtıyor.

P30 Pro ile 16mm’den 1343mm’ye kadar (5x / 125mm’ye kadar optik) zoom yapmak mümkün. Bu kadar uzun bir zoom aralığı, çoğu dijital zoom olsa da pek çok kullanıcının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Telefonu elinizde tutarak 2x ve 3x zoom yapmak oldukça kolay. Ancak 5x ve üzeri değerlerde zoom yaptığınızda elinizdeki titreşim fazla olduğunda görüntüde de doğal olarak netsizlik meydana geliyor. 5x ve üzeri zoom yapıldığında mini bir tripod kullanmak en mantıklısı… 5x optik zoom kullanan telefoto kamerada OIS özelliği bulunuyor. Ancak yine de dikkatli fotoğraf çekmek çıkan sonucun daha net olmasını garantiliyor.

Burada örneklerini göreceğiniz fotoğrafları P30 Pro’nun farklı zoom aralıkları ile elde çektik. Fotoğraflar üzerinde herhangi bir efekt, düzeltme veya keskinleştirme gibi işlemler yapılmadı.