Sony RX0 II

Sony, kompakt fotoğraf makinesi yelpazesinin en yeni ve heyecan verici üyesini görücüye çıkardı. Dünyanın en küçük ve en hafif premium kompakt fotoğraf makinesi RX0 II, orijinal RX0’ın su geçirmezlik/toz geçirmezlik, şoka dayanıklılık, ezilmeye dayanıklılık ve ultra kompaktlık özelliklerini daha da ileriye taşıyor. Yeni model artık makine içi 4K kayıt ve video kaydı için yeni görüntü sabitleme çözümlerinin yanı sıra yukarı doğru 180 dereceye, aşağı doğru 90 dereceye kadar eğilebilen ve su altında dahi çalışan bir LCD ekrana sahip.

RX0 II’nin merkezinde, 1” 15.3MP Exmor RS CMOS görüntü sensörü ve güzel görünümlü cilt tonları gibi gelişmiş renk yeniden üretimini mümkün kılan gelişmiş bir BIONZ X görüntü işleme motoru yer alıyor. Bu güçlü kombinasyon, ISO 80-12800 gibi geniş bir hassasiyet aralığında, hareketsiz obje ve video çekimi için ışık hızında performans ve muhteşem bir görüntü kalitesi sunmak üzere optimize edildi. Kısaltılmış 20cm minimum netleme uzaklığına sahip ZEISS Tessar T* 24mm F4.0 sabit geniş açılı lens, yeni makineyi selfie çekimleri veya masa üstü fotoğraflar için mükemmel hale getiriyor.

Tüm koşullara uyum sağlayan fotoğraf makinesi

RX0 II, başka hiçbir fotoğraf makinesinin gidemediği yerlere yanınızda götürebileceğiniz, gerçek anlamda ‘sıkıntısız’ bir fotoğraf makinesi. Sadece 59×40,5x35mm’lik boyutları ve 132 gram ağırlığı ile cebinize kolaylıkla sığan RX0 II, hava koşullarının karşısına çıkaracağı her türlü zorluğa hazır. 10 metre derinliğe kadar su geçirmez, toz geçirmez, 2 metre yüksekliğe kadar darbeye dayanıklı ve 200KG kuvvete kadar ezilmeye dayanıklı.

Film çekimi ve daha fazlası

RX0 II, 4K video için gerekenin yaklaşık 1,7 katı veri toplamak üzere, piksel gruplama olmaksızın tam piksel okumalı 4K 30p iç video kayıt özelliği sunuyor. Bu yüksek hızda örnekleme, hare ve çentiklenmelerin görünümünü azaltarak sıradışı detay ve derinliğe sahip, pürüzsüz, yüksek kaliteli 4K görüntüler sağlıyor. Bu görüntüler, kısa süre önce hayata geçirilen Sony “Imaging Edge™” mobil uygulamasının yardımıyla akıllı telefona aktarılabiliyor, düzenlenebiliyor ve sosyal ağlar üzerinde kolaylıkla paylaşılabiliyor.

RX0 II, elde çekim sırasında dahi net görüntüler elde etmek için, gövde içi elektronik sabitleme özelliği sunuyor. Görüntüler, video çekimi sırasında yakalanan ek bilginin gimbal benzeri pürüzsüzlüğe sahip bir video üretmek üzere işlenebildiği ‘Movie Edit add-on’ uygulaması ile çalışan bir akıllı telefon veya tablete aktarıldığı durumlarda daha da iyileştirilebiliyor. Sony ‘Movie Edit add-on’ üzerinden erişilebilen bir diğer yeni özellik ise, seçilen süjenin çerçevenin merkezinde tutulduğu ve görüntüdeki bozulmanın nihai bir düzenlemede düzeltildiği ‘Akıllı Kadrajlama.’ Videonun nerede paylaşılacağına bağlı olarak istenilen en-boy oranı da seçilebiliyor.

RX0 II’nin diğer video özellikleri arasında, 1000 fps’e kadar Süper Yavaş Çekim kayıt, sıkıştırılmamış 4K HDMI çıktı ve eşzamanlı proxy kayıt da bulunuyor. Kullanıcılar, ortaya çıkacak sonucun kreatif vizyonlarına tam olarak uyduğundan emin olmak için Picture Profile, S-Log2 ve Zaman Kodu / Kullanıcı Biti fonksiyonlarından da yararlanabiliyor.

Hassas Fotoğrafçılık

RX0 II’nin çok yönlülüğü, video yeteneklerinin yanı sıra bir dizi fotoğraf çekimi özelliği de sunması anlamına geliyor. 1/32000 saniyeye kadar Bozulma Önleyici Deklanşöre sahip olan fotoğraf makinesi, süjenin yüzünden bir anlığına geçen hisleri dahi yakalamak için, 16 fps’e kadar çekim yapabiliyor. Orijinal RX0’ya göre yapılan güncelleme ile yeniden renk üretimi, doğal ve canlı insan cildi renkleri üretmek üzere geliştirilirken, opsiyonel ‘Yumuşak Cilt Efekti’ de ufak leke ve kırışıklıkları kapatmak için uygulanabiliyor. Sınıflandırma ve Koruma fonksiyonları, fotoğraf makinesinde uygulanabiliyor ve kesintisiz çekilen fotoğraflar gruplanmış halde fotoğraf makinesi üzerinde görüntülenebiliyor.

Sony’nin dünyanın dört bir yanındaki portre fotoğrafçıları arasında son derece yüksek popülarite kazanan Eye AF özelliği, RX0 II’da daha da iyileştirildi. Eye AF’nin hızı, doğruluğu ve işleyişi, nefes kesen bir portre çekmeyi daha da kolaylaştırmak üzere geliştirildi; deklanşöre sadece yarıya kadar basıldığında, netleme, süjenin gözlerine kilitleniyor. Odaklanılan göz (sol / sağ / otomatik) menü üzerinde seçilebildiği gibi özel bir butona da atanabiliyor ve bu şekilde, kullanıcının kompozisyon üzerine yoğunlaşmasına imkan veriyor.

Fotoğraf makinesi, aralıklı çekime ayarlanabiliyor ve bunun sonuçları da Sony’nin “Imaging Edge” masaüstü uygulaması ‘görüntüleyicisi’ ile düzenlenerek nefes kesen hızlandırılmış çekim videolara dönüştürülebiliyor.

Çoklu kamera seçenekleri

Sony’nin ‘Imaging Edge Mobile’ uygulaması ile 5’e kadar RX0 II fotoğraf makinesi kablosuz olarak kullanılabiliyor; 6 ila 50 fotoğraf makinesi de bir erişim noktası üzerinden kontrol edilebilecek. RX0 II, aynı zamanda 100’e kadar fotoğraf makinesinin kablolu bir çoklu fotoğraf makinesi düzeneği içinde bağlanıp kontrol edilebilmesine imkan veren Kamera Kontrol Kutusu CCB-WD1 ile de uyumlu. Bu çok kameralı çözümler, kullanıcının takip etmek istediği her bakış açısından çekim fırsatlarına ve özgür video anlatım olanaklarına sahip olduğu yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.