Pentax Makinelerde Bahar Kampanyası

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi markalarından Pentax, fotoğraf makinesi ve objektif kitlerinde kaçırılmayacak bir hediye kampanyasına başladı.
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi markalarından Pentax, fotoğraf makinesi ve objektif kitlerinde kaçırılmayacak bir hediye kampanyasına başladı.
Kampanya çerçevesinde, 20 Mart – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında satın alınacak Pentax fotoğraf makinesi gövdesi veya objektif kitleriyle birlikte çeşitli objektifler hediye ediliyor.
Kampanya kapsamında hediye edilecek objektif modelleri şu şekilde:
PENTAX K-1 II Gövde veya Lens Kit ile: PENTAX-D FA 100mm Makro F2.8 WR Lens Hediye.
PENTAX KP Gövde veya Lens Kit ile: HD PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8 ED WR Lens Hediye.
PENTAX K70 Gövde veya Lens Kit ile: SMC PENTAX-DA 50mm F1.8 Lens Hediye.
Kampanya ilişkin detaylı bilgi, kampanya işleyiş ve koşullar www.nartas.com.tr adresinde…
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