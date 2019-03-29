Pentax Makinelerde Bahar Kampanyası

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Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi markalarından Pentax, fotoğraf makinesi ve objektif kitlerinde kaçırılmayacak bir hediye kampanyasına başladı.

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Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi markalarından Pentax, fotoğraf makinesi ve objektif kitlerinde kaçırılmayacak bir hediye kampanyasına başladı.

pentax - Pentax Makinelerde Bahar Kampanyası

Kampanya çerçevesinde, 20 Mart – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında satın alınacak Pentax fotoğraf makinesi gövdesi veya objektif kitleriyle birlikte çeşitli objektifler hediye ediliyor.

Kampanya kapsamında hediye edilecek objektif modelleri şu şekilde:

PENTAX K-1 II Gövde veya Lens Kit ile: PENTAX-D FA 100mm Makro F2.8 WR Lens Hediye.

PENTAX KP Gövde veya Lens Kit ile: HD PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8 ED WR Lens Hediye.

PENTAX K70 Gövde veya Lens Kit ile: SMC PENTAX-DA 50mm F1.8 Lens Hediye.

Kampanya ilişkin detaylı bilgi, kampanya işleyiş ve koşullar www.nartas.com.tr adresinde…

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