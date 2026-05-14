Canon EOS R6 V

Canon, içerik üreticileri için elde çekime uygun tam kare aynasız EOS R6 V fotoğraf makinesi ve profesyonel ya da gelişmekte olan içerik üreticilerine yaratıcı özgürlük sunmak üzere tasarlanan yenilikçi RF 20-50MM F4L IS USM PZ motorlu zoom lensini tanıttı.

Bu yeni ürün ikilisi, sinema kalitesinde video ve etkileyici fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırıyor. Sezgisel kontrol özellikleri, yerleşik motorlu zoom özelliğine sahip ilk tam kare RF lensi, olağanüstü görüntü kalitesi ve esnek hikâye anlatım olanaklarıyla modern içerik üretiminin gereklilikleri için tasarlanmış taşınabilir ve güçlü bir çözüm sunuyor.

EOS R6 V: Tek fotoğraf makinesi, birçok hikâye

Canon’un video öncelikli EOS V Serisi’ne premium bir ekleme olarak sunulan EOS R6 V, geleneksel sinema ekipmanlarının karmaşıklığı olmadan, tam kare performans sağlıyor. Tek başına içerik üreten kullanıcılar için tasarlanan ve Canon’un gövde içi görüntü sabitleme özelliğine sahip en küçük tam kare fotoğraf makinesi olan EOS R6 V; kompakt ve 688 gramlık hafif gövdesiyle dikkat çekiyor. Ergonomik tutma yeri, 12 özelleştirilebilir düğmesi ve kullanıcıların aşina olduğu EOS arayüzü sayesinde ileri düzeyde içerik üretimini, elde çekimlerde daha hızlı ve erişilebilir hale getiriyor.

EOS R6 V; 60p’ye kadar 7K RAW çekim, 60p’ye kadar yüksek hızda örneklemeli 4K, 180p’ye kadar 2K ve etkileyici ağır çekim görüntüler için 4K 120p’ye kadar yüksek kare hızlarıyla sinematik bir görüntü zenginliği sunuyor. Sınıfının lideri 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme sistemi, 7,5 stop’a¹ kadar sarsıntı azaltma sağlayarak hareket hâlinde bile son derece dengeli videolar ve net fotoğraflar elde edilmesine yardımcı oluyor.

Open Gate kayıt özelliği, içerik üreticilerine en üst düzey esneklik sağlıyor. Kullanıcılar tek bir klipten yatay veya dikey çekimleri post-prodüksiyon aşamasında yeniden kadrajlayabiliyor; böylece farklı platformlara yönelik iş akışlarını kolaylaştırabiliyor.

Ayrıca kendini kanıtlamış Dual Pixel CMOS AF II sistemi; akıllı konu algılama özelliğiyle insanları, hayvanları ve araçları tanıyor. Göz Algılama özelliğiyle birleştiğinde ise hızlı tempolu çekim senaryolarında bile son derece keskin netleme sağlıyor. Kayıtlı Kişi Önceliği özelliği, netleme için on kişiye kadar öncelik tanırken Göz Algılama, gözlere hassas biçimde odaklanıyor. Böylece tek başına kamera kullanan içerik üreticileri, konular öngörülemez şekilde hareket etse bile manuel müdahaleye gerek kalmadan net sonuçlar elde edebiliyor.

Sezgisel kontroller arasında, uyumlu lensler için rahat erişilebilen bir zoom kolu da bulunuyor. EOS R6 V, RF 20-50MM F4L IS USM PZ ve diğer uyumlu lenslerde optik zoomu zahmetsizce kontrol edebiliyor; böylece kadraj anında yeniden düzenlenebiliyor. Değişken açılı ekran, yaratıcı açılardan çekim yapmayı kolaylaştırıyor. Öndeki kayıt düğmesi ve dikey arayüze sahip dikey tripod yuvası ise mobil ve sosyal medya içerikleri için ideal bir seçenek oluyor.

EOS R6 V, kısa formatlı videolar için mükemmel olmasının yanı sıra özellikleri bununla sınırlı kalmıyor. Podcast’ler, ürün incelemeleri, kişisel hikâyeler ve daha fazlası için uzun formatlı kayıt desteği sunuyor; aktif soğutma ve esnek çift kartlı kayıt özellikleriyle güvenilir bir çekim deneyimi sağlıyor. Ayrıca dört kanallı ses kaydı, her bir girişin bağımsız olarak hassas biçimde kontrol edilmesine imkân tanıyor ve görüntüye yüksek kaliteli ses kaydı eşlik ediyor. Uzun formatlı içerik üreticileri; aktif soğutma, esnek çift kartlı kayıt özellikleri ve hassas ses kaydı sağlayan dört kanallı ses desteği sayesinde çekim süreçlerini daha konforlu ve kesintisiz şekilde yönetebiliyor.

Zengin ayrıntılara sahip, dinamik videolarla hikâyeleri hayata geçirmek üzere tasarlanmış olsa da EOS R6 V, geliştirilmiş fotoğraf özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

32,5 MP yüksek çözünürlüklü fotoğrafları 40 kare/sn’ye kadar sessiz biçimde çekebiliyor ve deklanşöre tam basılmadan önce görüntü yakalamaya başlayan ön sürekli çekim yapabiliyor. Özel Fotoğraf/Video Modu düğmesi, kullanıcıların menüler arasında gezinmeden video ve fotoğraf modları arasında hızla geçiş yapmasına ve her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesine olanak tanıyor.

Sezgisel kullanım, olağanüstü görüntü kalitesi ve geliştirilmiş Canon teknolojisiyle donatılan EOS R6 V ile içerik üreticileri bir hikâyenin her anını gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor.

Ayrıca EOS R6 V’nin USB-C arayüzü, 4K 60p’de tak-çalıştır web kamerası işlevi sunuyor ve hareket hâlindeyken şarj ile dosya aktarımını kolaylaştırıyor. Tam boy HDMI bağlantısı güvenilir harici izleme sağlarken çok işlevli aksesuar kızağı uyumlu aksesuarları doğrudan besliyor.

İçerik üreticileri için tasarlandı

Modern içerik üreticileri için geliştirilen EOS R6 V, yüksek performansı hafif ve hızlı tepki veren bir tasarımla bir araya getirerek elde sinematik hikâye anlatımını zahmetsiz hissettiriyor. RF 20-50MM F4L IS USM PZ ise dikkat çekici görüntü kalitesi ve yaratıcı esneklik sunarak bunu tamamlıyor ve kullanıcıların kolaylıkla daha sinematik bir görünüm elde etmesine yardımcı oluyor.

Canon, EOS R6 V ve RF 20-50MM F4L IS USM PZ lens birlikte, Canon’un içerik üreticilerinin yüksek kaliteli ve etkili içerikleri güvenle ve benzeri görülmemiş bir kolaylıkla üretmelerini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

EOS R6 V – Temel Özellikler: