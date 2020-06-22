POCO, en yeni akıllı telefonu POCO F2 Pro’yu Türkiye’de duyurdu. Snapdragon 865 Mobil Platform ile desteklenen POCO F2 Pro, teknoloji meraklılarına sürekli üst düzey performans, üstün işlem hızı ve tam ekran görünüm deneyimi sunuyor.

POCO F2 Pro, piyasadaki 5G desteğine sahip en güçlü işlemci Qualcomm Snapdragon 865 ile mobil deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. Önceki modellerine göre yüzde 25 daha fazla performans sağlayan sekiz çekirdekli Kryo 585 işlemci ve Adreno 650 GPU ile sürekli bağlı olan kullanıcılara en üstün performansı sağlıyor. Güçlü SoC’si ultra yüksek hızlı LPDDR51 RAM ve en son UFS 3.1 ile tamamlanıyor. Bu, POCO F2 Pro’nun sorunsuz işlemler için birinci sınıf okuma ve yazma özellikleri sunmasına olanak tanıyor.

POCO F2 Pro, LiquidCool Technology 2.0 ile piyasadaki en büyük buhar odasının yanı sıra çoklu grafit ve grafen yığınını da bünyesinde barındırıyor. Bu çözüm, cihazın özellikle SoC’sini ve yüzeyini serin tutarken en ağır yüklerde dahi performansın en üst düzeyde olmasını sağlıyor. Uzman kullanıcılar için optimize edilen ve TÜV Rheinland High Gaming Performance sertifikasına sahip olan POCO F2 Pro, gelişmiş HDR ekranı ile üstün oyun deneyimi ve Z ekseni doğrusal motoruyla gerçekçi dokunsal bildirim sunuyor. Ayrıca, Hi-Res Audio sertikasyonu ile etkileyici bir ses deneyimi yaşatıyor.

Şık tasarımı ve 6,67 inç AMOLED ekran

Gelişmiş özellikleri sayesinde tam anlamıyla bir amiral gemisi katili olan POCO F2 Pro, optik ekran içi parmak izi sensörü ve hem önde hem arkada Corning Gorilla Glass 5 koruması gibi teknoloji meraklılarının favori özelliklerini içeriyor. Telefon gri, mor, mavi ve beyaz olmak üzere her türlü kişiliğe uygun parlak renkler ve stillere sahip ve aynı zamanda mor ve gri varyantlarında yansıma önleyici mat bir kaplamaya sahip.

5000000:1 kontrast oranı ve 500 nit (tip) / 800 nit (HBM) parlaklığıyla cihazın ekran kalitesi gözler önüne seriliyor. Günün hangi saatinde olursa olsun, kullanıcılar POCO F2 Pro’nun doğru ortam ışığı algılama ve kusursuz parlaklık ayarı sağlayan 360° üçlü ortam ışığı sensörüne sahip üstün 6,67 inç AMOLED ekranıyla kullanım rahatlığı yaşıyor.

Ekran kalitesini daha da ileri götüren cihaz, en son TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikası, HDR10+, DC ışık kısma ve Gün Işığı Modu 2.0 özelliklerine sahip. Gelişmiş özelleştirilebilir renk düzeni ayarları sayesinde kullanıcılar, kişiselleştirilmiş bir deneyim için cihazın ekranını kendi zevklerine göre kişiselleştirebiliyorlar.

64 MP dörtlü arka kamera

Etkileyici 64 MP’lik dörtlü kamera kurulumuyla dikkatleri üzerine toplayan POCO F2 Pro’nun Sony IMX686 sensörü net ve ayrıntılar görüntüler yakalarken, 13 MP’lik 123° ultra geniş açılı lensi kullanıcıların kolayca muhteşem manzara ve büyük grup fotoğrafları çekebilmesine olanak tanıyor. Arka kameranın etrafına konumlanmış 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü, benzersiz bokeh efektine sahip ayrıntılı yakın çekimlerle her seferinde en iyi görüntüleri elde etmenizi sağlıyor.

8K (24 fps) ve 4K (60 fps) ultra yüksek çözünürlüklü video kaydı ile POCO F2 Pro kullanıcıları tam bir görüntü yönetmenine dönüştürüyor. Hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanılabilen Pro modu, odaklama ve pozlama üzerinde daha fazla kontrol sunuyor.

POCO F2 Pro’nun ön tarafındaki çok renkli bildirim ışığına sahip 20 MP’lik açılır kamerası, ön ekran çerçevesinin minimum inceliğe sahip olmasına olanak tanıyor. Selfie kamerası ayrıca 120 fps ağır çekim video kaydı özelliğine de sahip.