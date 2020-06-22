Canon, PowerShot G7 X Mark III ile fotoğraf tutkunlarına yaz aylarının en iyi hikayelerini yaratma imkanı sunuyor. Cebe sığabilen kompakt boyutu ve yalnızca 304 gram ağırlığı sayesinde her yere taşınabilen PowerShot G7 X Mark III; güçlü DIGIC 8 görüntü işlemcisi, 20 megapikseli ve 4K video çekim kapasitesi ile cam gibi net ve özgün fotoğraf ve videolar çekme imkanı sunuyor.

Canon PowerShot G7 X Mark III, amatör fotoğrafçı ve videograflara profesyonelleri aratmayacak bir deneyim sunuyor. DIGIC 8 görüntü işlemcisi, 20 megapiksel ve 4K video çekimi ile yüksek kalitede netlik ve renklerde canlılık sunan PowerShot G7 X Mark III, kompakt yapısı sayesinde tatillerinizde yanınızda kolayca taşınabiliyor.

Her türlü ortamda canlı renkler ve yüksek kalitede netlik

PowerShot G7 X Mark III, 4,2x f/1.8-2.8 zum lensiyle ışık durumu ne olursa olsun yüksek çözünürlüklü videoların çekilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda sahip olduğu geniş diyaframı ve sığ alan derinliği sayesinde ürün, tüm detayları yakalıyor ve fotoğraf severlerin karelerinde bokeh etkisi oluşturmalarına imkan tanıyor. PowerShot G7 X Mark III, aynı zamanda sahip olduğu Canon Digital Photo Professional (DPP) yazılımı ile de kullanıcılara post prodüksiyon aşamasında esneklik yaratarak video düzenlemelerinde kolaylık sağlıyor.

Bokeh etkili profesyonel kareler yakalayın

Yalnızca 304 gram ağırlığa sahip PowerShot G7 X Mark III; 4,2x f/1.8 – 2.8 zum lensi ve 3,5 mm mikrofon girişi ile içerik oluşturanlara ve vlogger’lara hem olağanüstü bir görüntü kalitesi sunuyor hem de aynı zamanda videolarda büyük önem taşıyan ses kaydı kalitesinin çok daha net olmasına yardımcı oluyor.

Dikey format ile anılarınızı sosyal medyada 4K kalitesinde paylaşın

PowerShot G7 X Mark III; dijital görüntü sabitleme özelliği sayesinde dengesiz bir arazide yol alırken ya da seyahat anında pürüzsüz ve titremesiz videolar çekebiliyor. HDR video işlevi, detay kaybını en aza indirirken, güçlendirilmiş dinamik aralık video tutkunlarının yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve doğal görünümlü çekimler yapmalarına imkan sunuyor. Video ve fotoğraflarını sosyal medyada kullanmak isteyenler için dikey çekim modu da bulunan model, yüksek görüntü kaliteli kareleri yakalamaya yardımcı oluyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları sayesinde de kullanıcılar spontane anları yakalayıp hızlıca bilgisayara, telefona veya sosyal medyaya gönderebiliyor.

PowerShot G7 X Mark III’nin Temel Özellikleri: