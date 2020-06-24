İçerik Üreticilerine Özel Yeni ConceptD Serisi

Acer, içerik üreticiler için özel olarak tasarlanan, güçlü cihazlardan oluşan ConceptD serisini yeni üst düzey monitörler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla genişlettiğini duyurdu.

Seriye eklenen modeller arasında, sık seyahat eden içerik üreticiler için dönüştürülebilir tasarıma sahip ConceptD 3 Ezel dizüstü bilgisayar, küçük şirketlerde ve kreatif stüdyolarda çalışanlara yönelik güçlü ConceptD 100 masaüstü bilgisayar ve fotoğrafçılar, grafikerler için ConceptD CP5, ConceptD CP3 ve ConceptD CM3 adlı üç yeni monitör bulunuyor.

ConceptD Serisi, fotoğrafçılar, tasarımcılar ve YouTube meraklılarından CAD tasarımcılarına, video editörlerinden illüstratörler ve animasyon sanatçılarına kadar uzanan ölçekte birçok profesyonelin ihtiyaçlarına yanıt veren çeşitli cihazlar içeriyor.

ConceptD 3 Ezel ve ConceptD 3 Dizüstü Bilgisayarlar

Tasarım öğrencilerine, serbest çalışan tasarımcılara ve küçük tasarım stüdyolarına hitap eden birçok yüksek performanslı ConceptD dizüstü bilgisayar seçeneği bulunuyor. Orta ölçekli veya karmaşık CAD projeleri için yeterli gücü, hızı ve hassaslığı sunan ConceptD Ezel ve ConceptD 3 dizüstü bilgisayar modelleri, ekrana ve güçlü grafik teknolojilerine öncelik veriyor. Standart ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar tasarımları şeklinde gelen ve daha ince ve daha hafif bir tarza sahip olan modeller, 14 ve 15,6 inç ekran seçenekleriyle her yerde çalışmaları düzenlemek ve sergilemek için kullanılabiliyor.

ConceptD 3 Ezel

Dönüştürülebilir yapıdaki yenilikçi ConceptD 3 Ezel dizüstü bilgisayar, içerik üreticilere mümkün olan en kullanışlı deneyimi sunmak için tasarlandı. Kehribar rengi arka aydınlatmaya sahip tuşlar tamamen metal olan beyaz renkli kasa üzerinde şık bir görüntü oluşturuyor. Geniş cam trackpad ise birden fazla parmakla yapılan hareketlere destek veriyor. Acer’ın yenilikçi Ezel menteşesi, cihazı şık olduğu kadar çok yönlü hale de getiriyor. Kullanıcılar, aralarında çizim için stant modu veya sunum için ekran modunun da yer aldığı toplam altı farklı kullanım modundan istediğini tercih edebiliyor. Ayarlanabilir askı modu, geleneksel dizüstü bilgisayar modu, tablet modu ve paylaşım modu da diğer modlar arasında yer alıyor. 18 saatlik pil ömrüne ek olarak, cihazın yaratıcı araçları arasında programlanabilir tuşlar ve SD kart 7.0 okuyucu ve USB Type-C Thunderbolt 3 girişi gibi bağlantı seçenekleri bulunuyor. Ürün yalnızca 1,68 kg (14 inç) veya 1,95 kg (15 inç) ağırlığa sahip.

14 veya 15,6 inç boyutunda PANTONE Onaylı FHD dokunmatik ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarlar, sRGB renk gamının %100’ünü kapsıyor ve delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. Gerçekçi görüntüler sunan ekran, 4096 basınç düzeyine sahip Acer Active Stylus ile çizim için son derece uygun. Sanatçılar, cihazın askı modundan yararlanarak kendileri için en ideal çizim açısını belirleyebiliyor. ConceptD 3 Ezel; 10. Nesil Intel® Core i7-10750H veya 10. Nesil Intel Core i5-10300H işlemciler, NVIDIA® Quadro® T1000 (ConceptD 3 Ezel Pro) veya GeForce® GTX 1650Ti GPU’lar ve 1 TB PCIe SSD depolama ile donatılmış olarak geliyor.

ConceptD 3 Dizüstü Bilgisayar

ConceptD 3 yüksek performanslı dizüstü bilgisayar zamanın ötesindeki tasarımıyla her yerde çalışmayı ve yaratıcılığı açığa çıkarmayı mümkün kılıyor. Geleneksel dizüstü bilgisayar tasarımını tercih edenlere hitap eden bu model, 20 saatlik pil ömrüyle içerik üreticilere istedikleri her yerde işlerini düzenleme ve sergileme fırsatı veriyor. NVIDIA Quadro T1000 (ConceptD 3 Pro) veya GeForce GTX 1650Ti GPU’ları ve yeni 10. Nesil Intel Core H serisi işlemcilerle donatılan modeller, PANTONE Onaylı 14 veya 15,6 inç FHD ekranlarıyla renklerin kritik önem taşıdığı tüm 2D veya 3D işleri için özel olarak tasarlandı.

ConceptD 100 Masaüstü Bilgisayar

ConceptD 100 masaüstü bilgisayar, yoğun grafik performansı gerektiren 2D tasarımları ve giriş seviyesi 3D CAD modelleme için ideal yapısıyla profesyonel içerik üreticilerin ve multimedya sınıfların ihtiyaçlarını karşılıyor. Güçlü 9. Nesil Intel Core işlemciler ve NVIDIA GeForce veya Quadro GPU’larla donatılan ConceptD 100 masaüstü bilgisayar, 2D ve hafif 3D tasarımlarla uğraşanlara işlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilme olanağı sunuyor. Bu küçük boyutlu bilgisayar, 256 GB kapasiteli yüksek hızlı SSD depolama, kapsamlı bağlantı seçenekleri ve 32 GB DDR4 RAM ile içerik üreticilerin tüm gerekli uygulamaları gecikme olmaksızın aynı anda kullanabilmesini sağlıyor. Ön kısımdaki hava girişi ve yandaki havalandırma bölümü, bu küçük iş istasyonunun serin kalmasını ve gürültü seviyesini adeta bir kütüphane düzeyinde (40 dBA) tutmayı sağlıyor.

ConceptD CP5 ve CP3 Monitörler

ConceptD CP5 ve ConceptD CP3 serisi monitörler; renk doğruluğuna ve güvenilir uyumluluğa sahip yüksek performanslı bir monitöre ihtiyaç duyan profesyonel bilgisayar grafikerleri, video editörleri ve animasyon sanatçılarına hitap ediyor. Her iki monitör serisi de tasarım süreçlerinde ve ortak çalışmalarda yüksek çözünürlük, renk doğruluğu, geniş renk gamı, HDR içeriklerle çalışabilme özelliği, yüksek yenileme hızıyla net görüntüler ve geniş ekran arayanlar için tasarlandı.

1,07 milyar renk ile PANTONE Onaylı CP5271U V modeli Delta E<1 düzeyinde renk doğruluğu sunuyor. WQHD 2560 x 1440 çözünürlük, VESA DisplayHDR 600, Adaptive-Sync uyumu ve hız aşırtmayla 170 Hz’e çıkabilen yenileme hızı ile elde edilen hassas görüntü kalitesi profesyonel video düzenleme ve CG işleri için ideal. Adobe RGB renk alanının %99’unu kapsayan ve 1 ms (griden griye) hızlı tepki süresinden yararlanan model, zengin ve gerçekçi görüntüler oluşturuyor.

Benzer özelliklere sahip olan ConceptD CP3 Monitör de profesyonel içerik üreticileri, video editörleri, animasyon sanatçıları ve grafik tasarımcılar için geliştirildi. DCI-P3 renk gamının %98’ini kapsayan ürün WQHD 3840 x 2160 piksel çözünürlük, 165 Hz’e ulaşan yenileme hızı ve VESA DisplayHDR 400 standardına sahip.

ConceptD CM3 Monitör

ConceptD CM3 serisi monitörler, tasarım konseptlerini ve 3D içerikleri tüm ayrıntılarıyla görüntüleyebilen bir monitör arayan profesyonel grafik tasarımcılar ve fotoğraf editörleri için özel olarak hazırlandı. Model; üstün renk doğruluğu, net görüntüler, geniş renk aralığı, HDR desteği ve sağlam bağlantı seçeneklerine ihtiyaç duyulan işleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek isteyen profesyonel tasarımcılar için ideal. Bu seri ayrıca 3D modelleme, sabit görüntülerin düzenlenmesi ve görüntü işleme için de uygun. Tasarım sürecine destek olan geniş ekranlar ortak çalışmayı da kolaylaştırıyor.

CM3271K modeli 4K UHD 3840 x 2160 piksel ekranıyla 4 ms (griden griye) tepki süresi, 60 Hz yenileme hızı ve Adobe RGB renk alanının %99’unu kapsayan geniş renk gamı sunuyor. AMD Radeon FreeSync uyumlu ve PANTONE Onaylı ürün, Delta E<2 renk doğruluğu ve VESA sertifikalı DisplayHDR 400 desteğiyle içerik üreticilerinin çok daha yüksek düzeyde renk doğruluğuna ve parlaklığa erişmesini sağlıyor.