OLED ekranlı ASUS dizüstü bilgisayarlar

ASUS’un OLED ekranlı dizüstü bilgisayar modelleri, gerçeğe yakın canlı renkleri ile kullanıcılarına adeta görsel şölen yaşatıyor. Sinema sınıfı %100 DCI-P3 ve %133 sRGB aralığında, PANTONE onaylı geniş bir renk paletine sahip OLED panelli ASUS’lar, en düşük parlaklık ayarında bile izleme deneyimini üst seviyelere taşıyor.

ASUS, dizüstü bilgisayar modellerine uyguladığı OLED panelleri sayesinde, çok yakın tonları bile ayırt etmeyi mümkün kılan yüksek HDR performansı sunuyor. LCD’ye kıyasla 1,6 kat renk hacmine sahip olan OLED paneller, 1,07 milyara kadar renk barındırıyor ve yüksek kontrastları ile en düşük parlaklıkta bile geniş renk gamını koruyor. ASUS’un 4K çözünürlüğündeki OLED ekranları, olağanüstü ayrıntılı, ultra netlikte, daha canlı ve gerçekçi görselliği Zenbook ve Vivobook modellerinde bir arada sunuyor.

Her parlaklıkta göz alıcı renkler

OLED panelli ASUS dizüstü bilgisayarlar, %100 DCI-P3 ve %133 sRGB aralığının tamamını karşılayan, PANTONE onaylı geniş renk gamı ve 1,000,000:1 kontrast oranı sunan modelleriyle oldukça iddialı. OLED entegre modeller, LCD dizüstü bilgisayarlara kıyasla 1,3 kat daha fazla algılanan parlaklığa sahip. Standart ekranlarda ayrıntı ve renk kalitesi parlaklık azaldıkça önemli ölçüde azalırken, OLED ekranlar her parlaklık seviyesinde rengini koruyor, böylelikle olağanüstü canlı renklerin keyfini kesintisiz yaşatıyor. OLED ekranlar, ekran parlaklığını çalışma ortamına uyacak şekilde özgürce ayarlama imkanı da sunuyor.

En derin karanlıkta bile netlik

Geleneksel ekranlar, ışığı tam olarak bloke edemediği için siyahları koyu gri gösterirken, OLED ekranlar her bir pikseli tamamen kapadığı için en mükemmel ve derin siyah rengi yakalıyor. VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip olan ASUS OLED dizüstü bilgisayarlar en karanlık sahnelerde bile son derece net ve detaylı görüntüler sergiliyor. Böylece film ya da oyun sırasında hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına izin vermiyor. 500 nits tepe parlaklığıyla dikkat çeken OLED ekranlar, gerçek siyah renkler için 0.0005 nits piksel parlaklığı sunuyor.

Görünmeyeni görme lüksü

Notebook serisiyle taşınabilir bilgisayarlarda OLED ekran devrine öncülük eden marka olan ASUS’un Zenbook ve Vivobook modelleri, canlı renkler ve görünmeyeni görme lüksü sunuyor. Çalışırken, film izlerken ya da oyun oynarken, her sahnede gerçeklik hissi yaşatan bu modeller, özellikle renk doğruluk oranını önemseyen içerik üreticileri ve tasarımcılar için vazgeçilmez bir yol arkadaşı.