Acer, AMD Ryzen mobil işlemciler ve AMD Radeon grafik kartına sahip ilk Chromebook modeli olan Chromebook Spin 514’ü tanıttı.

Ryzen işlemcilerin gücünü dayanıklı yapı, şık tasarım ve uzun pil ömrüyle bir araya getiren Chromebook, kullanıcıların evden çalışmak ve öğrenmek amacıyla kullandığı tüm uygulamaları en iyi şekilde çalıştırmak için gereken her şeye fazlasıyla sahip.

Acer ayrıca, gücünü en yeni AMD Ryzen 3000 C-Serisi Mobil işlemcilerden ve Chrome OS’in iş hayatı için sunduğu yeteneklerden alan Acer Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1W/ CP514-WH) ile kurumsal kullanıcıları da destekliyor.

Acer Chromebook Spin 514, Acer’ın yeni nesil yüksek performanslı AMD Ryzen Mobil İşlemcilerle çalışan ilk ürünü olma unvanına sahip. Güçlü “Zen” mimarisi tabanlı AMD Ryzen Mobil işlemciler, tutarlı yanıt verme, kolay çoklu görev yönetimi ve uzun pil ömrü sağlıyor. Sonuç olarak, ister dijital içerik servislerini kullanmak ister birden çok uygulamayı aynı anda çalıştırmak veya ofis üretkenlik araçlarını kullanmak olsun, yeni Chromebook’ta tüm işlemler hızlı gerçekleşiyor. Yeni Chromebook, kullanıcıların video düzenleme ve kodlama gibi, iş ve okul için gerçekleştirmeleri gereken zorlu projelerin üstesinden gelmesine de yardımcı olacak özellikler sunuyor.

Chromebook Spin 514, ayrıca gelişmiş oyun oynama, internetten yapılan yayınlar ve içerik üreticiler için son teknoloji ürünü AMD Radeon grafikleri kullanıyor. AMD Ryzen 7 3700C veya Ryzen 5 3500C dört çekirdekli işlemcilere sahip modeller, daha yüksek grafik performansı için güçlü AMD Radeon Vega Mobile grafikleri yüklü olarak geliyor.

Güç verimli çalışan AMD işlemci teknolojisi, Chromebook Spin 514’ün 10 saate kadar pil ömrü sunan ve kolayca her yere götürülebilen ince (17,35 mm) ve hafif (1,5 kg) tasarımını mümkün kılıyor. Ayrıca, Chromebook Spin 514, 16 GB’a kadar DDR4 DRAM bellek ve 256 GB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunuyor.

Hem koruma hem de estetik görünün sağlaması için anotlanmış ve kumlanmış alüminyumdan imal edilen şık bir kasaya sahip olan Acer Chromebook Spin 514’ün üst kapağında ve dokunmatik yüzeyinde şık bir elmas kesim desen bulunuyor. Yeni Chromebook sadece harika görünmekle kalmıyor, inanılmaz seviyede dayanıklılık da sunuyor. Cihaz ezilmelere, darbelere ve aşınmalara karşı askeri düzeyde dayanıklılık gösteren güçlendirilmiş bir metal kasaya sahip. Kasası, 122 cm’ye kadar yükseklikten düşmelere ve 60 kg’a kadar kuvvete dayanacak şekilde tasarlandı. Böylece kullanıcılar yanlışlıkla Chromebook’a zarar vereceklerinden endişe ederek vakit kaybetmeyip işlerine odaklanabiliyor.

Corning Gorilla Glass kaplı 14 inç Full HD dokunmatik IPS ekranı, sorunsuz dokunmatik etkileşimler sağlarken, çizilmelere karşı dayanıklılık gösteriyor. Cihaza yüzde 78 ekran gövde oranı sağlayan 6,1 mm inceliğindeki yan çerçeveler sayesinde, canlı görseller daha da çarpıcı halde deneyimleniyor. Öte yandan, isteğe bağlı tercih edilebilen arkadan aydınlatmalı klavyesi, kullanımı rahat olan içbükey tuş başlıkları içeriyor. Bu klavye, düşük ışıklı çalışma ortamlarında üretkenliği artırıyor ve daha iyi bir yazma deneyimi sağlıyor.

360 derece tam açılabilen dönüştürülebilir tasarıma sahip cihaz, dokunmatik ekranın çeşitli alanlarda ve ortamlarda birlikte çalışma, paylaşım, sunum veya yazı yazmak için farklı şekillerde kullanılmasını mümkün kılıyor. Yeni Chromebook’un renk seçenekleri ise Saf Gümüş, Çelik Gri ve Sis Yeşili şeklinde sıralanıyor.