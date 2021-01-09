Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi, yeni Redmi akıllı telefon modelini duyurdu: Redmi 9T. Giriş seviyesinde yer alan Redmi 9T, kullanıcıların fotoğraf yetenekleri ve genel tasarımdan ödün vermeden ihtiyaç duydukları olağanüstü performansı ve birkaç gün boyunca yetecek pil ömrünü sağlamak için özel olarak tasarlandı.

48 MP AI dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi 9T, fotoğrafçılık için tam bir güç merkezi… Cihazın 8 MP ultra geniş açılı kamerası sayesinde büyük grup ve geniş manzara çekimlerinde fotoğrafların kırpılmasına gerek kalmıyor. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ise bokeh ve çarpıcı yakın plan çekimler yapılabilmesine olanak tanıyor. Redmi 9T fotoğraflara düzenleme yapmadan daha sinematik bir görünüm ve his veren yeni bir film çerçevesi özelliğiyle donatıldı. Çeşitli hız ve süre değerleri sunan yeni bir hızlandırılmış çekim özeliğine sahip olan Redmi 9T, hızlandırılmış fotoğraflar çekebilmelerine olanak tanıyor.

Redmi 9T, hafif tasarımına rağmen, 6.000 mAh pili ve Qualcomm Snapdragon 662 çipsetiyle güçlü bir performans sergiliyor. Redmi 9T, 11nm teknolojisiyle üretilmiş enerji tasarruflu işlemcisiyle, önceki nesillere göre daha az ısı üretimi ve daha düşük güç tüketimi ile çok daha yüksek bir performans sunuyor.

Redmi 9T, microSD kart desteği sayesinde kullanıcıların favori uygulamalarını, oyunlarını, fotoğraflarını ve videolarını tek bir cihazda tutabilmeleri için 512 GB’a kadar genişletilebilir depolama alanı sunuyor. Redmi 9T’nin kızılötesi blaster desteği de ayrı bir kullanım kolaylığı sağlıyor.