Lastolite, Manfrotto olarak yeniden markalanıyor!

Dünyanın önde gelen Işık kontrol aksesuarları, reflektörleri, stüdyo yardımcı aksesuarları ile kağıt ve bez fon üreticisi Lastolite, 5 Temmuz 2021’den itibaren mevcut portföydeki tüm ürünlerin artık Manfrotto olarak üretileceğini ve satılacağını duyurdu.

Lastolite by Manfrotto, arka planlar ve aydınlatma kontrol sistemlerinin Manfrotto olarak yeniden markalaşması, endüstri ve tüketici davranışındaki son yıllardaki değişikliklere yanıt niteliğinde. Ürün portföyü, mükemmel kaliteleri ve performansı aynı kalırken, itibaren Ashby De La Zouch, İngiltere’deki üretim tesisinde üretilen tüm ürünler Manfrotto markası altında üretilecek. Bu heyecan verici değişiklik, son derece yenilikçi, dünyaca ünlü iki markayı bir araya getiriyor ve gelecekte birçok heyecan verici gelişmeye öncülük edecek. Her ikisi de Vitec Imaging Solutions marka portföyünün bir parçası olan Manfrotto, artık tüketicilere pazardaki en kapsamlı ve yenilikçi ürün yelpazesini sunan aydınlatma aksesuarları dünyasında grubun güç markası haline gelecek.

Vitec Imaging Solutions Aydınlatma Marka Direktörü Mark Langley, “2016 yılında Lastolite‘tan Lastolite By Manfrotto‘ya başarılı bir şekilde yeniden markalaşmanın ardından, görüntüleme pazarı ve Lastolite By Manfrotto ürün portföyü önemli ölçüde değişti. Bu süre zarfında Lastolite By Manfrotto kullanıcısı, öncelikle geleneksel bir fotoğraf fotoğrafçısı olmaktan günümüzün daha çok yönlü, hareketsiz ve hareketli görüntü içeriği yaratıcısına dönüştü. Bu değişim, doğal olarak Manfrotto ve Lastolite By Manfrotto markalarını birbirine yakınlaştırdı ve markaları bir araya getirmek için doğal bir ilerleme oldu. Önümüzdeki aylarda, Manfrotto markası altında üretilen ürünler pazara ulaştıkça, marka geçişi son tüketici için daha görünür hale gelecektir. Ürünlerin Lastolite By Manfrotto ve Manfrotto sürümlerinin aynı anda satışa sunulacağı bir dönem olacak olsa da, tüketiciler ürünlerin tasarım, işlevsellik ve İngiltere üretim kalitesinin tutarlı kalacağından emin olabilirler” dedi.