Sekonic 70. Yıldönümünü Kutluyor!

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Profesyonel fotoğrafik ışık ve renk ölçer tasarım ve mühendisliğinde lider firmalardan biri olan Sekonic Corporation, Sekonic'in 70. yılını kutladığı

Sekonic L-308DC DigiCineMate
Sekonic dokunmatik ışıkölçerler
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Profesyonel fotoğrafik ışık ve renk ölçer tasarım ve mühendisliğinde lider firmalardan biri olan Sekonic Corporation, Sekonic’in 70. yılını kutladığı haberini paylaştı.

Sekonic70th logo 4C RGB - Sekonic 70. Yıldönümünü Kutluyor!

1951’de Sekonic’in öncül şirketi olan “Seiko Electronic Co. Ltd”, ışık ölçer üretimine ve satışına başlamıştı. Firma, 2021’de 70. yıldönümünü kutluyor. Sekonic Direktörü ve COO’su Kenji Sawai “70 yıldır fotoğraf ve sinema/video endüstrisindeki en yenilikçi ve sofistike ışık ölçüm cihazlarını tasarladık ve ürettik. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılama ve aşma taahhüdümüz her zamankinden daha fazla tutkuyla devam ediyor. Sekonic, nereden geldiğini asla unutmak istemeyen, yine de yenilikçiliğe odaklanan bir şirkettir” diyor ve birçok ilke imza attıklarını söylüyor. Sekonic’in imza attığı ilkler:

  • Japonya’da yapılan ilk ışık ölçer
  • Her türlü hava koşuluna uygun olarak tasarlanmış ilk ölçer
  • İlk nokta ve olay ölçer kombinasyonu
  • Radyo tetikleme işlevine sahip ilk flaş ölçer
  • Pozlama profili oluşturmayı/görüntülemeyi sağlayan ilk flaş ölçer
  • Flaş ve SSI’yi ölçen ilk el tipi spektrometre
sd70th 013 - Sekonic 70. Yıldönümünü Kutluyor!

Sekonic bu dönüm noktasını kutlamak için sınırlı sayıda üretilen bir ışık ölçer tasarladı. L-398A STUDIO DELUXE III 70. Yıldönümü Sürümü

 

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