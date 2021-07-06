Sekonic 70. Yıldönümünü Kutluyor!

Profesyonel fotoğrafik ışık ve renk ölçer tasarım ve mühendisliğinde lider firmalardan biri olan Sekonic Corporation, Sekonic'in 70. yılını kutladığı

Profesyonel fotoğrafik ışık ve renk ölçer tasarım ve mühendisliğinde lider firmalardan biri olan Sekonic Corporation, Sekonic’in 70. yılını kutladığı haberini paylaştı.

1951’de Sekonic’in öncül şirketi olan “Seiko Electronic Co. Ltd”, ışık ölçer üretimine ve satışına başlamıştı. Firma, 2021’de 70. yıldönümünü kutluyor. Sekonic Direktörü ve COO’su Kenji Sawai “70 yıldır fotoğraf ve sinema/video endüstrisindeki en yenilikçi ve sofistike ışık ölçüm cihazlarını tasarladık ve ürettik. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılama ve aşma taahhüdümüz her zamankinden daha fazla tutkuyla devam ediyor. Sekonic, nereden geldiğini asla unutmak istemeyen, yine de yenilikçiliğe odaklanan bir şirkettir” diyor ve birçok ilke imza attıklarını söylüyor. Sekonic’in imza attığı ilkler: