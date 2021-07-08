İnceleme: Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD 

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Tamron’un Sony E bayonet yapısına uygun yeni objektiflerinden 17-28mm f/2.8 Di III RXD’yi inceledik. Tamron 17-28mm f/2.8 modeli, tam çerçeve aynasız fotoğraf makineleri için geliştirilmiş olan ultra geniş açılı bir zoom objektif. Bu objektif APS-C kroplu Sony makinelerle de kullanılabiliyor. Tabi kroplu bir makinede kullandığınızda geniş açı sınıfını korusa da ultra geniş açı olmuyor artık. APS-C bir makinede kullandığınızda 25,5-42 mm bir objektife dönüşüyor.

17-28mm f/2.8 Di III RXD, tüm zoom aralığında geniş f/2.8 diyafram değeri sunuyor ve kenardan kenara yüksek çözünürlüklü ve kontrast görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Tamron’un bu modeli sınıfının en küçük ve en hafif zoom lensi. Tamron 17-28mm zoom aralığı, şehir manzaraları, genel planlar ve doğa manzaraların yanı sıra iç mekanların fotoğraflanmasında da oldukça işe yarıyor. Kompakt boyutuna rağmen olağanüstü optik performans sunuyor. Tamron’un birçok lensinde olduğu gibi LD (Düşük Dağılım) ve XLD (Extra Düşük Dağılım) lens öğeleri, renk sapmasını tamamen sıfır noktasına indirebiliyor. Lenste video çekimlerinde duyulmayacak kadar sessiz ve oldukça seri bir otofokus motoru kullanılmış.

Neme dayanıklı yapılmış olan lens, parmak izleri ve kirleri barındırmayan hidrofobik Flor Kaplama özelliğine sahip. Lensin içinde yansımalardan dolayı oluşan kontrast kaybını önlemek için özel mat bir malzemeyle kaplama yapılmış.

Zoom objektifi, oldukça güneşli bir havada Kadıköy Moda civarlarında deneyimledik ettik. Bu deneyimlerimi Zoom TV Youtube kanalında da anlattım. İnceleme sırasında APS-C bir makine ile çekimler yaptım. Tabi 17-28mm değil, 25,5- 42mm olarak kullanabildim. Baharın gelmesiyle açan çiçekler renk testi için bize çok güzel malzeme oldu. Baharın sarı, yeşil tonları göğün mavisine karışırken çektiğimiz fotoğraflar renk kaybına uğramadan, kontrastı yerinde olarak karelerimize yansıdı. Hem lensin kullanım coşkusu hem havanın güzelliğiyle Moda’nın eski mimari yapıları ve yaşlı semt sakinleri kameramıza bolca konu oldular. Son karelerimizi otofokus hızını test etmek için hızla geçen servis motorlarını takibe alarak düşük enstantane hızlarında yaptık.

Sonuç olarak, ister full frame isterseniz de çarpanlı bir makine kullanın Tamron’un bu objektifi pek çok konu için işinize yarayacaktır. Optik tasarımdaki titizlik, otofokus hızı, düşük sabit diyafram değeri, kompakt ve neme dayanıklı yapısı ile 17-28mm f/2.8 Di III RXD tavsiye edebileceğimiz bir seçenek.