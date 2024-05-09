Huawei Pura 70 Ultra, DXOMARK Listesinde 1 Numara!

Huawei Pura 70 Ultra, DXOMARK sıralama tarihinde 163 puanla en yüksek puanı alarak Dünya’nın en iyi kameralı akıllı telefonu oldu. Huawei’nin yeni amiral gemisi, fotoğraf meraklıları için şu anda piyasada bulunan en gelişmiş akıllı telefon.

DXOMARK, kameraları ve kamera ekipmanlarını puanlayan ve sıralayan köklü bir görüntüleme teknolojileri otoritesidir. Uzmanlar tarafından yaygın olarak güvenilen testleri, milyonlarca bilimsel ölçüm ve algısal analizle desteklenmektedir. Huawei’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu, dünyanın önde gelen kalite değerlendirme laboratuvarı DXOMARK testinden başarıyla geçti ve üstün genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle sektörün en büyük rakiplerini geride bıraktı. Huawei Pura 70 Ultra’nın kapsamlı bir incelemesinin ardından, ünlü teknoloji laboratuvarı DXOMARK, Huawei Pura 70 Ultra’yı 163 puan vererek DXOMARK’ın en iyi akıllı telefon kamerası olarak taçlandırdı.

Fotoğrafçılıkta Devrim Niteliğinde Bir Adım

Huawei Pura 70 Ultra, akıllı telefon pazarına yeni öncü özellikler getiriyor ve akıllı telefon serisinin uzun süredir devam eden damgasını sürdürerek kamera yeniliklerini bir kez daha sunuyor. Huawei Pura 70 Ultra, saatte 300 km’ye kadar yüksek hızlı fotoğraf çekimi sağlayarak rekor kıran Ultra Hızlı Anlık Çekim özelliği ile övgüye değer görüldü. Bu, kullanıcıların eve geldiğinizde size doğru koşan bir evcil hayvan veya yüksek enerjili bir maçta en sevdiğiniz futbolcu gibi hayatın en değerli ve geçici anlarını zamanda dondurabilecekleri anlamına geliyor. DXOMARK, incelemesinde kameranın Otomatik Odaklama özelliğini vurgulamış ve test edilen tüm koşullarda doğruluğu ve yüksek hızı için övgüde bulunarak kameraya 125 puan verdi. Bu gelişim, Ultra Parlak ana kamera donanımı ve Huawei XD Motion Engine üzerindeki ışık alımındaki artış sayesinde mümkün oldu.

Huawei Pura 70 Ultra, 8,4 mm inceliğindeki cihaz gövdesine bir inç sensör boyutu ve F1,6 geniş diyafram açıklığı sığdırmayı başaran geri çekilebilir yapısıyla Ultra Parlak Pop-Out Camera’yı da barındırıyor. Gelişmiş Döner İletim Sistemi sayesinde kamera, çekim sırasında kendiliğinden uzayarak dahili kamera yapısı içinde daha fazla alan yaratıyor. Bu özellik sayesinde hafif akıllı telefon, en geniş ışık girişine sahip gelişmiş pop-out kamerayı barındırabiliyor. Aynı zamanda, daha iyi gece sahnesi ve dinamik aralık performansı elde ediyor. DXOMARK, kameranın “dinamik aralığının çok geniş olduğunu ve fotoğraflar HDR ekranda görüntülendiğinde kontrastların olağanüstü olduğunu” ve ayrıca “renklerin HDR ekranda çok hoş olduğunu” belirtti.

Huawei Pura 70 Ultra, yeni nesil Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera ile de donatıldı. Sektörün en büyük F2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamerası, aydınlık veya karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafların sürekli net görünmesini sağlıyor. Kamera ayrıca ister yakından ister uzaktan fotoğraflansın, keskin görüntüler oluşturan yenilikçi uzun mesafeli kaydırmalı zoom’u da destekliyor. DXOMARK, Ultra Parlak makro telefoto fotoğraf makinesinin yakınlaştırma özelliğini 164 puanla değerlendirirken, özellikle makro işleviyle fotoğraf makinesinin “hoş makro perspektifini ve keskin görüntülerini” övdü. İncelemede ayrıca telefoto zoom kameranın test edilen tüm aralıklarda zoom ile yüksek düzeyde ayrıntı üretebildiği ve düşük ışık koşullarında bile düşük gürültü seviyelerine sahip olduğu vurgulandı.

DXOMARK’ın Huawei Pura 70 Ultra incelemesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.dxomark.com/smartphones/Huawei/Pura-70-Ultra#camera adresini ziyaret edebilirsiniz.