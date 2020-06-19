Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD

Tamron, Sony full frame aynasız fotoğraf makineleri için geliştirdiği yeni objektifi 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD’yi satışa sunuyor. Sony E-mount makineler ile uyumlu olan objektif 11,7 cm uzunluğunda ve sadece 576 g ağırlığında. En büyük özelliği ise kompakt yapısında f/2.8 diyafram değerine sahip olması.

28mm’den 200mm’ye kadar geniş bir aralık sunan yeni objektif, oldukça hafif ve kompakt yapısı ile yüksek bir performans sunuyor. Tamron, kromatik sapmaları büyük ölçüde bastırmak ve kenardan kenara yüksek görüntü kalitesi elde etmek için LD ve XLD lens öğeleri dahil olmak üzere birçok gelişmiş lens öğesi kullanıyor. Bu yenilikçi hepsi bir arada zoom objektifi, manzara fotoğraflarından portre fotoğraflarına ve anlık fotoğraflara kadar fotoğrafçıların isteyebileceği neredeyse tüm imkanları sunuyor.

Tamron 28-200mm f/2.8-5.6, 67mm filtre çapına sahip. Serinin diğer üyeleri ile aynı filtre çapına sahip olan bu yeni objektifte filtre kullanımında da verimlilik sağlanabiliyor. Tüm modeller arasında aynı polarize veya diğer filtreler, lens kapakları paylaşılabilir.

Tamron’un yeni 28-200mm f/2.8-5.6 objektifin diğer bazı gelişmiş özellikleri: