Xiaomi, Redmi Note 13 Serisini Tanıttı

Xiaomi, Türkiye’de düzenlediği lansman etkinliğinde “her kare ikonik” sloganıyla seriyi daha da ileriye taşıyan Redmi Note 13 Serisini ve yeni ekosistem ürünlerini tanıttı.

Kamera sistemi, tasarım, ekran ve işlemcide yapılan önemli geliştirmeler sayesinde Redmi Note 13 Serisi, orta sınıf ve amiral gemisi düzeyindeki akıllı telefonlar arasındaki boşluğu kapatmaya devam ediyor.

Redmi Note 13 Serisinin yenilenen kamera sistemi…

Fotoğrafçılık alanında farklı ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanan Redmi Note 13 Serisi, çok yönlü ve geliştirilmiş bir kamera sistemiyle öne çıkıyor. Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro modellerinin tümü, kaliteli ayrıntı düzeylerine sahip fotoğraflar çekiyor ve kullanıcılara amiral gemisi düzeyinde bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Bunun için optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip ultra yüksek çözünürlüklü 200 MP kamera içeriyor. Ayrıca 2x/4x kayıpsız yakınlaştırma, uzaktan ayrıntılı yakın çekimler sunarak kalabalıktaki bireylere odaklanma veya aksiyonu yakınlaştırma olanağı tanıyor.

Gelişmiş kamera sistemleri, büyük 1/1,4″ sensör ve ileri düzey görüntü işlemeyle desteklenerek karmaşık ve düşük ışık koşullarında bile uygun bir görüntü kalitesi sağlıyor. Sensör, süper geniş f/1.65 diyafram açıklığı ve Tetra piksel (gelişmiş piksel birleştirme teknolojisi) kombinasyonu, zayıf aydınlatma koşullarında bile net ve parlak görüntüler sunarken, Atomic Layer Deposition (ALD) özellikli 7P lens parlama ve gölgelenmeyi azaltıyor.

Diğer taraftan, temel model olan Redmi Note 13, daha ayrıntılı görüntüler sunmak için 3x kayıpsız yakınlaştırma özelliğine sahip 108 MP ana kamera içeriyor ve kullanıcıların fotoğraflarını özelleştirmeleri için kapsamlı filmCamera filtreleriyle birlikte geliyor.

200 MP veya 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna, 16 MP selfie kameraya sahip tüm bu cihazlar Xiaomi Imaging Engine ile destekleniyor. Genel olarak, tüm cihazlar yeni nesil fotoğrafçılık ve güçlü görüntü işleme özellikleri sağlıyor ve Redmi Note 13 Serisini her fırsatta ikonik görüntüler yakalama konusunda mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

Aynı lansman etkinliğinde Xiaomi, giyilebilir ürün yelpazesine eklenen üç yeni heyecan verici ürünü Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro ve Redmi Buds 5’i de tanıttı.