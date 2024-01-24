İnceleme: Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei FreeBuds Pro 3 modeli ses kalitesi, uzun pil ömrü, aktif gürültü engelleme moduna getirdiği yenilikler ve kulaklıklardan kontrol gibi özellikleri ile sınıfının en dikkat çeken modellerinden biri.

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei, FreeBuds ailesinin en iddialı kulaklık modellerinden biri olan FreeBuds Pro 3’ü bir süre önce satışa sundu. Ben de bu yeni nesil TVS, yani gerçek kablosuz kulaklık modelini inceleme fırsatı buldum.

Huawei, FreeBuds ailesi içerisinde farklı pek çok model yer alıyor. FreeBuds Pro serisi ise bu ailenin en güçlü kablosuz kulaklık modellerinden oluşuyor. İncelediğim FreeBuds Pro 3 modeli de ses kalitesi, uzun pil ömrü, aktif gürültü engelleme moduna getirdiği yenilikler ve kulaklıklardan kontrol gibi özellikleri ile sınıfının en dikkat çeken modellerinden biri olmuş.

Üç renk seçeneği

Kulaklıklar, üç renk seçeneğiyle sunuluyor: Seramik Beyaz, Yeşil ve Buz Grisi. Şarj kutusu, aşınma ve yıpranmaya karşı %32 daha fazla dayanıklılık sağlayan tek parça nano cam içeriyor. Kulaklıklar ayrıca IP54 toza ve su sıçramasına karşı da dayanıklı. Bu sayede günlük aktiviteler ya da daha yoğun spor yaparken de sorunsuz bir kullanım sağlanıyor.

Kulaklıklar, dört farklı silikon uçla birlikte geliyor. Böylece kulak yapınıza en uygun silikon ucu seçebiliyorsunuz. Doğru kulaklı ucu ile elde edilen yüksek yalıtım, ANC performansını da doğru şekilde etkileyecektir.

Günümüzde aktif bir yaşam tarzında çok fazla cihazla aynı anda iletişim kuruyoruz. Bu kulaklıktaki aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilme özelliği bence pek çok kullanıcı açısından da faydalı olacaktır. Kullanıcılar aynı anda iki cihaza bağlanabilir ve tekrar tekrar eşleştirmek ve bağlantıyı kesmek zorunda kalmadan iOS ve Android cihazlar arasında bile ses geçişi yapabilirler.

Uzun pil ömrü

Tabi böyle gelişmiş bir kulaklığın pil konusunda bize ne sunduğu da oldukça önemli… FreeBuds Pro 3 gürültü engelleme etkinken yaklaşık 4.5 saat, gürültü engelleme kapalıyken de yaklaşık 6.5 saatlik bir kullanma süresi sunabiliyor. Bu süreler şarj kutusu ile 22 ve 31 saate çıkabiliyor.

Tabi pil söz konusu olduğunda bu süreler kullanıcıdan kullanıcıya ve dış etkenlere, örneğin hava sıcaklığına bağlı olarak değişecektir. Ancak bu süreler, özellikle şarj kutusu ile gerçekten oldukça uzun bir kullanım imkanı sunuyor. Yani uzun yolculuklarda pili dert etmenize gerek yok diyebilirim.

Çift sürücülü yüksek çözünürlüklü bir ses performansı sunan FreeBuds Pro 3, anlaşılır tizler ve yüksek bas performansını kendinizin de ayarlayabilmesine imkan veriyor. Huawei AI Life uygulamasında seçili modlarla ya da manuel ekolayzır ayarlarını yapabilirsiniz. Böylece kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi sağlayabilirsiniz.

Gelişmiş gürültü engelleme modları

Bu kulaklıkta gürültü engelleme özelliği de bir adım öteye taşınmış. Gürültü engellemede iyileştirme sağlamak için gerçek zamanlı olarak çalışan güncellenmiş bir yapay zeka uyarlamalı gürültü engelleme algoritması olan ANC 3.0 kullanılmış. Bu sayede kullanıcılar ister uçakta ister tren yolculuğunda olsun en uygun gürültü engelleme modu ayarlanabiliyor. Gürültü engelleme modu dinamik, sıcak, genel ve ultra olarak isimlendirilmiş. Sıcak düşük gürültülü, genel gürültülü, ultra aşırı gürültülü yerler için ideal. Dinamik ise etrafınızdaki seslere göre otomatik olarak ayarlanan bir mod.

FreeBuds Pro 3, gecikme olmaksızın mükemmel, gerçeğe yakın bir işitsel deneyim sunan Yüksek Çözünürlüklü Çift Sürücülü Ses Sistemi ile güçlendirilmiş ve hiçbir ritmi kaçırmanıza izin vermiyor. FreeBuds Pro 3, telefon görüşmeleri söz konusu olduğunda, sesli ve görüntülü aramalar sırasında 2,5 kat daha iyi ses alma sağlayan Pure Voice 2.0 teknolojisi ile donatılmış olarak geliyor ve kullanıcının sesinin en gürültülü ortamlarda bile net bir şekilde duyulmasını sağlıyor. Bu özellik kalabalık ve gürültülü ortamlarda net bir şekilde telefon görüşmeleri ya da online toplantılar yapmanıza imkan veriyor.

Kulaklılarda sevdiğim bir özellik telefona ihtiyaç kalmadan müzik dinlerken yapabileceğiniz kontroller oldu. Kulaklığın sap kısmından kontrol edebileceğiniz pek çok ayar bulunuyor. Tüm bu ayarlar uygulama üzerinden değiştirilip, kişiselleştirilebiliyor.

Sonuç olarak Huawei FreeBuds Pro 3, kulağa iyi oturan ergonomik yapısı, uzun pil ömrü, kişiselleştirilebilen ses ayarları, akıllı gürültü engelleme özelliği, çift cihaz bağlantı imkanı, Android ve iOS uyumluluğu ile yüksek ses kalitesi sunan yeni nesil bir kablosuz kulaklık olmuş.

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