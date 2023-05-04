Teleskobik Portre Lensli TECNO PHANTOM X2 Pro

TECNO, yeni akıllı telefonu TECNO PHANTOM X2 Pro’yu Türkiye’deki müşterilerinin beğenisine sunuyor. MUSE Creative and Design 2023 yarışmasında MUSE Platinum Award ödülüne layık görülen TECNO PHANTOM X2 Pro, okyanuslardan toplanan atıkların geri dönüştürülmesiyle üretilen dünyanın ilk teleskopik portre lensi ve çevre dostu özel renk seçeneği ile kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

TECNO, güneş sistemindeki nesnelerden ilham alan yeni akıllı telefon modeli TECNO PHANTOM X2 Pro’yu Mars turuncusu ve Stardust grisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuyor.

PHANTOM X2 Pro 12GB + 5GB artırılabilir RAM ve 256GB depolama alanıyla kullanıcılarına uzun vadede üstün bir deneyim imkanı sunuyor. Ergonomik yapısı ve etkileyici hafif tasarımı ile dikkat çeken TECNO PHANTOM X2 Pro, MediaTek’in amiral gemisi Dimensity 9000 5G işlemcisi, Süper Gece Modu sayesinde arkadaşlarınızla dışarıda mükemmel gece çekimleri ve RGBW kamera sensörü / 5G+1P lensiyle, üst seviye bir akıllı telefon deneyimi arayanlar için 24.999 TL fiyatıyla TeknoSA, Vatan ve Media Markt mağazalarında yerini alıyor.

Teleskobik Portre Lens

TECNO PHANTOM X2’nin sunduğu tüm üst düzey özellikleri bünyesinde barındıran ve 12GB+5GB artırılabilir bellekle kullanıcılara sunulan TECNO PHANTOM X2 Pro, inovasyonun limitlerinde gezen pek çok meziyete sahip olacak şekilde geliştirildi. Dünyada ilk kez teleskobik portre lensini kullanıcılara sunan model, 50MP geniş kamera sensörü ve 50MP teleskobik portre lens ile akıllı telefon deneyiminizi farklı bir boyuta taşımak için tasarlandı. 65mm odak uzaklığı ile Altın Oranlı Portre Çekimi yapabilen ve TECNO’nun “size en yakın sizsiniz” sözünü bir üst seviyeye çıkartan teleskobik lens, her bir çekimi en ince ayrıntısına kadar işleyebiliyor.

TECNO PHANTOM X2 Pro, sahip olduğu 1.3um geniş kamera sensörü ile de karanlık ortamlarda fotoğraf kalitesini önemli ölçüde artıracak bir ürün olarak tasarlandı, bununla birlikte F/1.85 7P lens yapısı, geniş diyafram açıklığı ile daha fazla ışık alımını mümkün kılıyor. “Süper Gece” modu, düşük ışığı daha da belirgin hale getirerek ister fotoğraf ister video çekerken gelişmiş gürültü azaltma özellikleri ve daha aydınlık arka planlara izin vererek, loş ışıklı odalarda veya gece yapılan dış çekimlerde daha gerçekçi bir görüntü sunuyor. Ayrıca selfie çekmeyi sevenler de TECNO’nun kendi geliştirdiği ve kullanıcıların kendilerine en yakın görünüme ulaşmalarına olanak tanıyan “Güzellik Modu’nun” keyfine varacak. Telefonun 32 MP ön kamerasıyla yapılan çekimlerde, üç kişiye kadar bu modu uygulamak da mümkün olabiliyor.

Geri Dönüştürülmüş Ürün Özelliğiyle Çevre Dostu

TECNO PHANTOM X2 Pro’nun Çevre Dostu (Eco-Friendly) modeli, sürdürülebilirliği, teknolojik ve yenilikçi tasarım konseptiyle uluslararası profesyonel jüriler ve endüstri tarafından kabul edilmiş ve IDA Awards ve LOOP Design Awards adaylıkları ile onurlandırılmıştır. “Stüdyo benzeri” portre fotoğrafçılığı oluşturmak için profesyonel kamerasıyla performans gösteren TECNO PHANTOM X2 Pro, okyanuslardan toplanan atıkların geri dönüştürülmesiyle üretilmiş ve fiber arka kapak tasarımıyla donatılmış. %47.5 oranında çevre dostu malzeme ile %38 daha düşük karbon salınımı hedeflerine ulaşan TECNO, tamamen geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen arka kapağı ile inovasyona katkı sağladığı kadar çevre kirliliği konusunda da ciddi bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Tasarım ve Akıllı Telefon Deneyimi

TECNO tasarımcılarının sanat, matematik ve doğadan aldığı ilham ile tasarlanan, TECNO PHANTOM X2 Pro, 500 nit parlaklıktaki, 6,8 inçlik, 120Hz AMOLED ekranı, daha sinematik bir izleme performansı sunan 71 derecelik bir kavisle (Ergonomik Altın Kavrama Açısı) mükemmel bir deneyim sunuyor. Telefonun yekpare çift kavisli tasarımı telefonun görünümünü ve verdiği hissi yumuşatırken, benzersiz 3.5D ay krateri formundaki arka kapağı ise kamera modülünün etkisini azaltarak daha ince bir görünüm veriyor ve keskin köşeleri ortadan kaldırıyor.

MediaTek Dimensity 9000 İşlemcisiyle Yüksek Performans

TECNO PHANTOM X2 Pro 5G’nin kalbinde yer alan MediaTek’in amiral gemisi ve dünyanın ilk TSMC 4nm 5G mobil SoC’si olan ve AnTuTu Benchmark testlerinde 1.000.000’un üzerinde bir puan elde etmeyi başarmış Dimensity 9000 4nm 5G işlemcisi, inanılmaz bir işlem gücü getiriyor. Dimensity 9000, yüksek hızlı 5G işleme ve sekiz çekirdekli CPU yapılandırması, 5160 mAh bataryaya sahip olan telefonun (45W süper şarj ile 1 saat içinde tam şarj olabiliyor) pil ömrünü daha da uzatarak olağanüstü yüksek performans, daha verimli bir çoklu görev işleme kabiliyeti ve %38’e varan güç tüketimi tasarrufu sağlıyor.