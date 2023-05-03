General Mobile’ın yeni modeli GM 23

Ulaşılabilir, güncel teknolojilere sahip akıllı mobil çözümler geliştiren General Mobile, yeni akılı telefon modeli GM 23’ü piyasaya sürdü. Akıcı ekran deneyimi, yüksek performansı, doğadan ilham alan tasarımı ve hayatın her anını yakalamanızı sağlayan kamerasıyla GM 23 kusursuz bir deneyim yaşatacak.

General Mobile’ın yeni akıllı telefon modeli GM 23; güçlü performansı ve şık tasarımı bir arada sunuyor. Genişletilmiş RAM özelliği sayesinde 8GB’a kadar RAM ve 128GB dahili hafızası ile tüm uygulamalarınızı hızlı bir şekilde çalıştırmanızı sağlayan GM 23, aynı zamanda yüksek performanslı MediaTek Helio G37 işlemcisiyle de yoğun grafik işlemlerinde ve çoklu görevlerde sorunsuz bir performans sağlıyor. MediaTek HyperEngine 2.0 teknolojisinin sağladığı akıcı performans sayesinde GM 23, düşük güç tüketimi ile kesintisiz oyun deneyimi yaşatıyor.

GM 23’ün 50MP kamerası; 4’ü 1 arada piksel gruplama teknolojisi ile düşük ışık koşullarında bile mükemmel renk doğruluğu ve yüksek kaliteli kareler sağlamak için tasarlanmıştır. GM 23’ün alan derinliği özelliği, kullanıcılara daha net ve derinlikli portre fotoğraf deneyimi sunarken; geliştirilmiş gece modu da, düşük ışıkta bile en iyi fotoğrafları yakalamanızı mümkün kılıyor.

Doğanın büyüleyici güzelliğinden ilham alarak tasarlanan GM 23, renkleriyle ve ipeksi bir hissiyat veren cam arka kapağı ile sizi ilk dokunuşta etkileyecek. 6.52 inç HD+ geniş ekranı ve 90Hz ekran yenileme hızıyla GM 23, akıcı bir deneyimi sunuyor. Ayrıca tek şarjla saatlerce kullanabilmenize olanak tanıyan 5000mAh bataryasıyla da uzun bir kullanım vadediyor.

Biz de General Mobile’ın yeni akıllı telefon modeli GM 23’ü Mısır’a yaptığımız fotoğraf gezisi sırasında inceleme fırsatı bulduk. Mısır’ın efsanevi tapınaklarından çöllerine, çarşılarından ünlü Giza Piramitlerine kadar pek çok farklı yerinde çekimler yaptık. Önümüzdeki günlerde hem bu gezimizden fotoğrafları hem de deneyimlerimizi paylaşacağız.