Akıllı Saat Dünyasında Yeni Seviye: Huawei Watch Ultimate

Güçlü donanım özellikleri, yenilikçi zirkonyum bazlı sıvı metal kasası, sağlam ve şık tasarımı ile dikkat çeken Huawei Watch Ultimate inceleme konuklarımızdan biri oldu.

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Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei üst segment lüks akıllı saati Huawei Watch Ultimate modelini geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Güçlü donanım özellikleri, yenilikçi zirkonyum bazlı sıvı metal kasası, sağlam ve şık tasarımı ile dikkat çeken Huawei Watch Ultimate inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Huawei, özellikle geçtiğimiz son iki yılda satışa sunduğu yenilikçi akıllı saat modelleri ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir pazar payına ulaştı. Geliştirilen ürünlerin bir kısmı farklı ihtiyaçlara yönelik çözümlere odaklandı. Huawei’nin en son satışa sunduğu Watch D ve Watch Buds akıllı saat modelleri de sağlık ve eğlence alanında dikkat çeken ürünler oldu.

Bambaşka bir tasarım anlayışı

Şimdi dilerseniz incelediğimiz üst düzey bir akıllı saat olan Huawei Watch Ultimate modeline hep birlikte daha yakından bakmaya başlayalım. Bu akılı saatte yer verilen bir dizi özellik, üst düzey tasarım, malzeme ve işçilik kalitesi pazardaki akıllı saatler için yeni bir seviyeyi belirliyor. Bundan sonra üst segment akıllı saat modellerini daha fazla görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Huawei bu alanda da öncülük yaparak ilgiyle karşılanan lüks akıllı saat sınıfında neler yapabileceğinin ilk sinyallerini vermiş oldu.

Huawei Watch Ultimate genellikle sadece üst düzey saatlerde bulunan üç düğmeli bir tasarıma, Okyanus Mavisi ve Keşif Siyahı olmak üzere iki farklı modele sahip.

Birinci sınıf zirkonyum bazlı metal kasa, Nano-Tech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemelerle tasarlanan akıllı saat hem açık hava ve spor etkinliklerinde hem de en şık sosyal faaliyetlerde rahatça kullanabileceğiniz bir seçenek olmuş. Üst düzey lüks saatlerde ve hassas cihazlarda bulunan yenilikçi bir malzeme olan zirkonyum bazlı sıvı metal, Huawei Watch Ultimate ile ilk kez akıllı saatlere giriyor. Bu konudan biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim.

Benim incelediğim Huawei Watch Ultimate modeli Keşif Siyahı olandı. Okyanus Mavisi titanyum kayışlı olan model de inanılmaz şık duruyor ve seramik mavi çerçeveli tasarımı bulunduğunuz ortamda bakışların saatinizde toplanmasını sağlıyor. Bu akıllı saatin duruşu, parlaklığı ve yenilikçi tasarımı sizi bir anda ilgi odağı yapıyor. Tabi bu kadar dikkat çeken bir tasarım size göre değilse o zaman Keşif Siyah modelini tercih edebilirsiniz.

Okyanus Mavisi modelde titanyum kayış bulunuyor. Ancak kutusundan bir de HNBR kauçuk kayış çıkıyor. Titanyum kayış şık toplantı veya yemek davetlerinde çok güzel görünse de aksiyonu bol spor aktivitelerinde ya da dalışlarda kutudan çıkan kauçuk kayışı kullanmak daha akıllıca olacaktır. Kayışları çıkarıp takmak çok kolay. Bunun için herhangi bir alet ya da tornavida gerekmiyor.

Uzun süredir Huawei Watch GT 3 Pro titanyum kayışlı akıllı saat modelini kullanıyorum. Bu yüzden özellikle Watch Ultimate Keşif Siyahı HNBR kauçuk kordonlu olanı denemek istedim. Fotoğraf ve macera severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bu akıllı saat modelini her türlü zorlu ortamda kullanabilirsiniz. Gövdesi, camı, kayışı ve diğer yapı malzemeleri oldukça dayanıklı olan bu akıllı saati ekstrem aktiviteler için de önerebilirim. Ben de bu inceleme için Watch Ultimate Keşif Siyahı modeli ile farklı ortamlarda epey zaman geçirdim. Hatta birkaç kez yanlışlıkla sağa sola sertçe çarptığımı da itiraf etmeliyim. Şimdi yeri gelmişken bu akıllı saatin gövde materyalinden biraz bahsedelim.

Zirkonyum bazlı sıvı metal alaşım

Huawei Watch Ultimate gövdesi, üst düzey lüks saatlerde, havacılık sektöründe, takma diş yapımında ve farklı teknolojilerde kullanılan bir malzeme olan birinci sınıf zirkonyum bazlı sıvı metalden üretilmiş. Zirkonyum bazlı sıvı metal alaşım, titanyum ve çelikle karşılaştırıldığında daha yüksek sertliğe, son derece güçlü aşınma ve korozyon direncine sahip. Zirkonyum bazlı sıvı metal malzemenin paslanmaz çelik ve titanyum alaşımından 4,5 kat daha güçlü olduğu biliniyor.

Bu akıllı saatin öne çıkan özelliklerinden birisi en zorlu şartlara bile dayanıklı olması diyoruz. Ancak sağlamlık ve estetik tasarım anlayışının bu kadar iç içe geçebildiği az örnek bulunabileceğini de hemen belirtmem gerekiyor.

1,5 inçlik LTPO AMOLED Ekran ve HNBR Kayış

Akıllı saatin ön ve arka camı aşınmaya dayanıklı safir camdan yapılmış. Akıllı saat, 1,5 inçlik LTPO AMOLED panele sahip ve ekranın çözünürlüğü 466×466 piksel. LTPO AMOLED ekranlar, yüksek yenileme hızı ve çözünürlüğe sahip özel bir arka panel teknolojisi ve akıllı saat kullanıcılarına pil seviyelerini tüketmeden her zaman açık bir ekran (AOD) deneyimi sunuyor.

Ekran büyüklüğü Watch GT 3 Pro’da 1,43 inç büyüklüğünden Watch Ultimate modelinde 1,5 inçe çıkmış. Açıkçası, bileğim biraz ince olduğu için bu büyüklükte bir akıllı saatin kullanımı konusunda ilk başta bir parça çekincem vardı. Ancak hiçbir problem olmadan bileğime gayet iyi oturdu. Hem günlük kullanımda hem de spor aktivitelerinde hiçbir problem yaşamadım. Tüm bu kullanımlarımda fark ettim ki akıllı saatin ekranının bu büyüklüğü gayet yerinde bir karar olmuş. Bu arada saatin bileğinize bu kadar iyi oturmasını ve son derece rahat olmasını sağlayan farklı bir kayışı var.

Az önce de bahsettiğim gibi Huawei Watch Ultimate Keşif Siyah modeli HNBR (Hidrojenlenmiş Nitril Kauçuk) kayışla birlikte geliyor. Kutudan dalış kıyafetleriyle de kullanılabilen uzun kayış da çıkıyor. Üst segment saat modellerinde görebileceğimiz HNBR kordon, yağ direnci, aşınma önleyici ve suya dayanıklılık özelliklerinin yanı sıra uzadığında yırtılmasını ve kırılmasını önleyen yüksek gerilme mukavemetine sahip. Kısaca zorlu durumlara uyumlu bu kordon ile tatlı ya da tuzlu suda, sıcakta ve soğukta son derece rahat ve esnek bir kullanım sağlanmış oluyor.

Üç Düğmeli Yeni Tasarım

Huawei Watch Ultimate akıllı saatin her iki modeli de üç düğmeye sahip: Döner kurma kolu, işlev düğmesi ve yeni yardımcı düğme. Bu üç düğme, akıllı saate daha kapsamlı bir navigasyon sistemi kazandırıyor ve ihtiyacınız olan tüm işlevlere erişmenizi kolaylaştırıyor. Gelin şimdi bu düğmelerin kullanım amaçlarına kısaca bakalım.

Döner taç diye adlandırabileceğimiz sağ üstteki düğmeye bir kez bastığınızda uygulama ekranı çıkıyor. Bu düğmeyi döndürerek uygulama ekranındaki simgeleri büyütüp küçültebilirsiniz. Tekrar basılınca ana kadrana geri dönüyor. Saati açmak ve kapatmak bazı uygulamaları sonlandırmak için bu düğmeye uzun basılması yeterli oluyor. İşlev düğmesi ise sağ altta yer alıyor. Bu düğmeye kısa basarak spor modları ekranına ulaşabilirsiniz. Yeni yardımcı düğme ise sol tarafta yer alıyor ve Keşif Modunu aktifleştiriyor.

Sanırım uzun zamandır bir akıllı saat kullanmamın en sevdiğim yönlerinden biri değişik saat kadranları seçebilmem. Giydiğim kıyafetlere, ruh halime ya da gidilen yere göre saat kadranlarını değiştirebilmek çok eğlenceli ve kullanışlı… Siz de Huawei Sağlık uygulamasında telefonunuzun bağlı olduğu Huawei akıllı saatinize istediğiniz saat kadranlarını ekleyebilirsiniz. Burada ücretli ve ücretsiz yüzlerce farklı seçenek sunuluyor. Bu akıllı saat modelleri için de yeni kadranlar gelmiş.

Yepyeni Keşif Modu

Huawei Watch Ultimate, yepyeni bir Keşif Modu ile geliyor. Keşif Moduna ana menüdeki bağımsız uygulama veya akıllı saatin sol üst tarafındaki yardımcı düğmesi aracılığıyla hızlı bir şekilde erişilebiliyor.

Tüm macera dolu açık hava etkinliklerinizde, yürüyüş ve fotoğraf gezilerinizde bu modu kullanabilirsiniz. Keşif Modunda, kullanıcılar durumlarını ve keşiflerinin ilerleyişini anlamalarına yardımcı olmak için pil gücü, tarih, keşif süresi, kalp atış hızı ve egzersiz mesafesi gibi verileri görüntüleyebiliyor.

Huawei Watch Ultimate, güçlü anti-parazit performansına sahip olan beş ana uydu sistemine (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ve QZSS) bağlı olarak çalışıyor ve dış mekan konumlandırma sinyallerinin gücünü ve kararlılığını etkili bir şekilde artırıyor.

Keşif modunda saat, kullanıcıyı pusula ile doğru bir şekilde yönlendirmek veya işaretleme noktaları aracılığıyla kullanıcının egzersiz yörüngesini kaydetmek için hassas çift frekanslı GNSS sistemini kullanıyor. Ayrıca, işaretli noktalarda ve kaydedilen egzersiz yörüngelerinde hassas navigasyonu destekleyerek kullanıcıların başlangıç noktasına veya önceki herhangi bir konuma dönmesini kolaylaştırıyor. Bu özellikler, uzun yürüyüşler yapılarak gidilen fotoğraf rotalarında oldukça kullanışlı olabilir. Yol üzerindeki ilginç fotoğraf noktaları işaretlenip bu rotalar daha sonra paylaşılabilir.

Karanlık Mod

Huawei Watch Ultimate akıllı saatte ilgimi çeken bir özellik daha oldu. Karanlık Mod olarak adlandırılan bu özellik sayesinde gece veya düşük ışıklı ortamlarında akıllı saatin ekran parlaklığı düşürülerek turuncu/siyaha dönüyor ve daha rahat bir görüş sağlanmış oluyor. Bu özellik Keşif Modunda anlık olarak etkinleştirilebiliyor ya da otomatik ayarlanması için seçim yapabiliyor.

EKG ve Damar Sertliği Analizi

Böylesine gelişmiş bir akıllı saat kullanmanın en önemli faydalarından biri de kuşkusuz doğru sonuçlar veren sağlık modları… Huawei Watch Ultimate gelişmiş sağlık modlarıyla fiziksel aktivitelerde, spor ve diğer açık hava etkinliklerinde sizi anbean izleyebiliyor. Tüm veriler Huawei Sağlık uygulamasıyla eşzamanlı olarak kaydediliyor ve detaylı analizler için her zaman elinizin altında bulunuyor.

Bu yeni akıllı saat tıbbi sınıf EKG analizi yapabiliyor. Ayrıca hassas sensörleri ile damar sertliği riskini de tarayabiliyor. Huawei’in yeni TruSeen 5.0+ akıllı kalp atış hızı izleme teknolojisi ise, kalp atış hızınızı 7/24 takip edebiliyor ve çok düşük veya çok yüksek olduğunda sizi bilgilendiriyor. Huawei TruSleep 3.0 ise, uyku takibinde daha doğru sonuçlar veren iyileştirmeler getiriyor. Pek çok veriyi analiz ederek kapsamlı bir uyku analizi sunuyor.

Gelişmiş Dalış Modları ve 100 metre su geçirmezlik…

İncelediğim bu yeni akıllı saat için en büyük değişikliklerden birinin de çok detaylı düşünülmüş dalış modları olduğunu söylemeliyim. Bu yazıyı hazırlarken profesyonel sualtı fotoğrafçısı arkadaşlarımla da konuştum. Onlardan pek çok faydalı bilgi edindim. Bazı verdikleri bilgileri anlamakta güçlük çeksem de profesyonel bir dalış saatinin ne denli önemli ve hayati olduğunu bir kez daha anlamış oldum.

Öncelikle konuştuğum arkadaşlarım gündelik hayatta da kullanabilecekleri bir akıllı saatte böylesine gelişmiş dalış modları olmasına epey şaşırdılar. Hatta fırsat olursa bir gün dalış modlarının da detaylı bir incelemesini yaparız, kim bilir… Ancak şimdi dalış modu hakkında kısaca birkaç bilgi vermek istiyorum.

Huawei Watch Ultimate, akıllı saatler içerisinde bambaşka bir boyuta geçiyor ve su geçirmezlik performansını yeniden tanımlıyor diyebiliriz. Bu akıllı saat, suya dayanıklılık ve dalış ekipmanı testlerinden başarıyla geçmiş ve 100 metre dalış seviyesinde suya dayanıklılık özelliklerini destekliyor.

Huawei Watch Ultimate, eğlence dalışı, profesyonel tüplü dalış, serbest dalış ve teknik dalış gibi 4 farklı dalış modunu destekliyor. Dalış modunda Watch Ultimate, dalış verilerini farklı renklerle sınıflandırabiliyor, önemli istatistikleri büyütüyor ve yakınlaştırıyor. Watch Ultimate, dalış veya yükseliş sırasında yalnızca dijital hatırlatıcıları desteklemekle kalmıyor. Farklı derinliklerde, dalgıçlara farklı renk blokları kullanılarak göz alıcı bildirimler yoluyla hatırlatıcılar gönderiyor, dalış meraklılarının ve hatta üst düzey dalış profesyonellerinin derinlerde daha güvenli keşifler yapmalarına da yardımcı oluyor.

Dalış modu gerçekten çok ciddi ve hassas bir konu. Bu yüzden en önemli adımlarından biri, tüm güvenlik prosedürlerinin uygulandığından emin olmak… Profesyonel dalgıçlara bu konuda yardımcı olmak için Watch Ultimate, hatırlatıcılar, uyarılar, dekompresyon özelliği, suya giriş ve çıkış kayıtları gibi farklı güvenlik özellikleriyle hazır olarak geliyor.

Pil ömrü konusunda endişe etmeyin!

Huawei akıllı saatlerin en sevilen uzun pil ömrü Watch Ultimate modelinde de bulunuyor. Hayatın akışında her an sizinle birlikte pek çok şeyi paylaşabileceğiniz bu yeni akıllı saat 14 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Tabi bu süre kullanım koşullarına göre farklılık gösterebiliyor. Gün içerisindeki yoğun kullanımlar bu süreyi biraz kısaltıyor. Ama yoğun kullanımda bile en az bir haftalık pil ömrü sunabileceğini belirtmek isterim.

Akıllı saatin pili bittiğinde, kablosuz hızlı şarj 60 dakika içinde tamamen şarj olmasını sağlıyor. Eğer çok aceleniz varsa bile sadece 10 dakika içinde %25 şarj olabiliyor. Huawei Watch Ultimate, hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarını destekliyor ve kullanımda hiçbir sorun çıkarmıyor. Ben de bu yeni modeli iPhone ile kullandım.

Huawei Watch Ultimate hakkında anlatacak o kadar çok şey var ki… Burada sadece bazı öne çıkan özelliklerinden bahsetmiş oldum. Sonuç olarak, bu yeni üst segment akıllı saat ile şık tasarım ve dayanıklılığın aynı kasa içerisinde mükemmel bir uyumla sunulduğunu söyleyebiliriz.

100 metre su geçirmezlik, detaylı dalış özellikleri, dayanıklı yapısı, yeni Keşif Modu, gelişmiş sağlık ve spor özellikleri, yüzlerce saat arayüzü, farklı işletim sistemine sahip telefonlarla sorunsuz çalışabilmesi, geniş ve parlak ekranı, uzun pil ömrü bu yeni akıllı saati kolumuzdan çıkaramayacağımız bir noktaya taşıyor.

Huawei Watch Ultimate saatlerin Okyanus Mavisi 18.999 TL, Keşif Siyahı 15.999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinde satışa açıldı. Özel indirimlere ek, Huawei 1 yıllık uzatılmış garanti ile akıllı saatlerin garanti ömrünü 3 yıla çıkartırken ayrıca yanında ücretsiz olarak Huawei FreeBuds 5i hediye ediyor. Diğer indirim ve avantajlar için Huawei Online Mağazayı ziyaret edebilirsiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/offer/kampanyalar/akilli-saat-teklifler/