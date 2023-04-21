Canon RF 100-300mm F2.8L IS USM

Canon, yeni nesil süper telefoto zum lenslerinin son temsilcisi RF 100-300mm ile profesyonellere yüksek görüntü kalitesi sunuyor.

Canon, RF 100-300mm; kompakt ve hafif tasarımı, zum aralığı, maksimum büyütme kapasitesi minimum odaklama mesafesi, sabit diyaframı, sağlam yapısı ve olağanüstü görüntü kalitesiyle, kapalı mekân spor etkinliklerinden motor sporlarına, spor fotoğrafçılığı profesyonelleri ve amatörlere hitap ediyor.

RF 100-300mm F2.8L IS USM 2,59 kg ağırlığı ile sınıfının en hafif zum lensi olarak konumlanıyor. Canon’un yeni lensi, çekim sırasında durup lens değişiklikleri yapmak istemeyen spor, haber ve vahşi doğa fotoğrafçıları için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Etkileyici optik performans

Hızlı f/2,8 sabit diyafram, düşük ışıklı koşullarda çekim yapmak ve daha dramatik çekimlerde alan derinliğini kontrol etmek için ideal. Görüntü Sabitleme (IS) sistemleri, düşük ışıkta daha yavaş enstantane hızlarında çekim yapabilmenin yanı sıra hızlı hareketleri yakalayan fotoğraf ve video çekimlerini de mümkün kılıyor.

Profesyoneller için üretildi

RF 100-300mm F2.8L IS USM, günlük profesyonel kullanım için mükemmel dayanıklılık ve güvenilirliği garanti ediyor. Sızdırmazlık donanımı ve dış parçalarının kolayca temizlenmesini sağlayan florin kaplamaları sayesinde kötü hava koşullarında ve zorlayıcı ortamlarda dahi kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Bununla birlikte sahip olduğu ısı kalkanı sayesinde yüksek sıcaklıklarda çekim yapmaya da uygun.

Yeni Nötr Ağdan Görüntü İşleme Aracı ile görüntü kalitesini artırın

Canon, kullanıcıları için ayrıca yeni Nötr Ağdan Görüntü İşleme Aracını da kullanıma sunuyor. Derin öğrenme yapay zekâ (AI) teknolojisi ve Canon’un görüntü uzmanlığı kullanılarak oluşturulan bu araç, görüntü kalitesini kolayca yüzde 200 oranında artırıyor. Görüntüleme sürecini ve Canon lens özelliklerini anlayan yeni Nötr Ağdan Görüntü İşleme Aracı, yüksek seviyede ayrıntıyı açığa çıkarıyor. Araç, bağımsız bir uygulama olarak da kullanılabiliyor. Bununla birlikte aboneler bu uygulamaya hiçbir ek ücret ödemeden erişim sağlayabiliyor. Uygulama ilk etapta yalnızca Windows 10 ve 11 kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

RF 100-300mm F2.8L IS USM Temel Özellikler: