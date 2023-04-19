Leica ile birlikte tasarlanan Xiaomi 13 Ultra

Dörtlü kamera kurulumu ve yeni değişken diyafram açıklığına sahip Xiaomi 13 Ultra, mobil görüntülemede çıtayı daha da yükseltiyor ve kullanıcılara profesyonel kamera deneyimi sunuyor.

Xiaomi ve Leica’nın mobil görüntüleme teknolojilerinde çığır açan iş birliğinin en son ürünü olan Xiaomi 13 Ultra, özel bir etkinlikle tanıtıldı. 1 inç sensör ve değişken diyafram açıklığına sahip ana kamerayı merkeze alan dörtlü kamera kurulumu, mükemmel renk doğruluğuna sahip ultra kaliteli WQHD+ ekran ve üst düzey amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 ile klasik bir tasarımı bir araya getiriyor. Xiaomi, yeni akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra ile kullanıcısına profesyonel kamera deneyimi sunuyor.

Leica’nın Summicron lens

Xiaomi ve Leica’nın görüntüleme alanındaki stratejik iş birliğinde çok önemli bir adım daha atıldı. Summicron lensinde yapılan geliştirmeler sonucunda mobil görüntüleme alanında çığır açan bir ilerleme yaşanıyor.

Leica M serisinin optik konseptinden uyarlanan Xiaomi 13 Ultra’nın Leica optik sistemi, kompakt boyutu, geniş diyafram açıklığı, üstün görüntüleme performansı, güvenilirlik ve dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor. Lens, tasarım hassasiyetini optik sınıra yaklaştırarak nanometre seviyesine ulaşmasını sağlayan ultra yüksek dereceli bir polinom tasarım kullanıyor. Diğer taraftan çok katmanlı kaplama, parlamayı ve gölgelenmeyi büyük ölçüde azaltarak aşırı soğuk ve aşırı sıcak ortamlarda istikrarlı bir performans sunuyor.

Xiaomi 13 Ultra, 12 mm (ultra geniş açı), 23 mm (geniş açı), 75 mm (telefoto), yeni 120 mm’ye (süper telefoto) kadar değişen odak aralıklarını kapsayan Leica optik lenslerden oluşan dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra sensör içi yakınlaştırma (In-Sensor-Zoom) aracılığıyla ekstra 46 mm ve 240 mm uzunluklar içeriyor. Akıllı telefonun profesyonel kamera ayarı, tam odak mesafesi esnekliğine ek olarak değişken diyafram açıklığı sunuyor. Daha fazla ışık ve yumuşak, sığ bir alan derinliği sağlayan ƒ/2.0’dan daha geniş bir diyafram açıklığına sahip Xiaomi 13 Ultra’nın üç kamerası daha kısa deklanşör sürelerine olanak tanıyor. Böylece doğal ve kaçırılmayacak anların daha hızlı yakalanmasını sağlıyor. Ultra büyük 1 inç IMX989 sensör ve ƒ/1.9 ile ƒ/4.0 arasında geçiş yapabilen yeni bir fiziksel iki kademeli diyafram açıklığına sahip olan ana kamera, içerik oluşturuculara farklı senaryolara göre pozlamaları özelleştirme konusunda daha fazla özgürlük sunuyor.

Sokak fotoğrafçılarının yaygın olarak kullandığı “hiperfokal mesafe” çekim yönteminden esinlenen Xiaomi 13 Ultra, odak noktasını manuel olarak ayarlayarak odaksız fotoğraflar çekmeye ve daha sonra anı yalnızca 0,8 saniyede başlayıp çekim yapmaya olanak tanıyan yeni bir Hızlı Çekim modu da getiriyor.

Uçtan uca desteklenen profesyonel kamera özelliği

Xiaomi 13 Ultra, RAW iş akışını tamamen optimize ediyor ve görüntünün dinamik aralığını, ayrıntılarını ve dokusunu en üst düzeye çıkarmak için daha fazla algoritmayı RAW alanına taşıyarak görüntüleme kalitesini önemli ölçüde arttırıyor. Ana kamera 50MP RAW desteğiyle daha yüksek bir görüntüleme çözünürlüğü sunarken, verileri doğrudan bilgi işlem akışından alarak daha iyi çözünürlük ve yüksek dinamik aralık sağlayan çok kareli 14-bit UltraRAW’ı da destekliyor. Adobe tarafından oluşturulan kamera profilleri, post prodüksiyon için daha iyi bir başlangıç noktası sağlıyor.

Xiaomi 13 Ultra, mükemmel renk doğruluğu ve 2600 nit’e kadar maksimum parlaklığa sahip 6,73 inç profesyonel düzeyde WQHD+ ekrana sahip. Ayrıca bu ekran, son zamanlarda piyasaya sürülen Xiaomi cihazları genelinde farklı ekranlarda doğru ve tutarlı renk sunumu sağlamak için mükemmel otomatik renk yönetimini destekleyen yeni CIE 2015 kolorimetrisi temel alınarak kalibre edildi.

Xiaomi 13 Ultra ayrıca, Dolby Vision ile desteklenen uçtan uca deneyimle, canlı renkler, şaşırtıcı kontrast ve parlaklığın yanı sıra karanlık ve aydınlık alanlarda zengin ayrıntıların panoramik görüntüsünü yakalıyor ve kullanıcılara Dolby Vision’ı destekleyen UGC topluluklarında kendi yaratıcı içeriklerini paylaşma fırsatı sunuyor.

Kendi geliştirdiği ısı dağıtımı teknolojisi ve Xiaomi Surge Pil Yönetim Sistemi ile ultra hızlı deneyim

Xiaomi Ultra ürün serisinin geleneksel başyapıtı olan Xiaomi 13 Ultra, birinci sınıf bir amiral gemisi deneyimi için bir dizi yenilikçi teknolojinin yanı sıra mevcut en güçlü donanım yapılandırmasını içeriyor.

Xiaomi 13 Ultra, dairesel kamera modülü, tek parçadan oluşan metal çerçevesi ve deri dokulu kaplamasıyla Leica’nın M kamera serisinin klasik görünümünü yansıtıyor. 227 g ağırlığında olan ve tek parçadan oluşan metal çerçevesiyle önceki nesle göre bükülmelere karşı daha fazla dayanıklılık sağlayan akıllı telefon tasarımı, tüm yapı için sağlam bir temel ve daha güvenli bir tutuş sağlıyor. İkinci nesil antibakteriyel nanoteknoloji silikon deri ile kaplı Xiaomi 13 Ultra’nın arka paneli sadece parmak izlerine ve lekelere karşı dayanıklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda antibakteriyel ve sararmaya karşı da dayanıklılık gösteriyor. Bakteriyel inhibisyon oranı %99’a kadar ulaşabiliyor ve neredeyse her ortam için mükemmel bir seçim oluşturuyor.

4 nm teknolojisiyle üretilen en yeni Snapdragon 8 Gen 2 amiral gemisi işlemciyle donatılan Xiaomi 13 Ultra, performansı en üst düzeye çıkarırken enerji tüketimini de azaltıyor. Cihaz 16GB LPDDR5x’e kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS4.0 depolamanın yanı sıra FBO (Dosya Tabanlı Optimizasyon) desteğine de sahip. Xiaomi 13 Ultra ayrıca 4K 60Hz’e kadar DisplayPort video çıkışı sağlayan bir USB 3.2 Gen 1 arayüzü içeriyor.

Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Loop LiquidCool teknolojisi sayesinde, havacılık sektörü düzeyinde büyük toroidal soğutma sisteminin bir akıllı telefonda ilk kez uygulandığı Xiaomi 13 Ultra, “buhar-sıvı ayrımı” yapısıyla iç sirkülasyonun “tek yönlü iletimini” sağlıyor. Bu, geleneksel VC’lerin üç katından daha fazla eşdeğer termal iletkenlik sağlıyor ve ısı dağıtım kapasitesi 10 W’ı aşıyor. Bu üstün ve gelişmiş teknoloji ile Xiaomi 13 Ultra, ısı nedeniyle kare hızı düşmeden istikrarlı 4K 60fps video kaydını destekliyor.

Xiaomi Surge P2 Şarj Çipi ve Xiaomi Surge G1 Pil Yönetim Çipini 5.000mAh pil ile eşleştiren Xiaomi 13 Ultra, bir dizi pil sağlık durumu işlevinden yararlanıyor ve pil ömrünü son derece ayrıntılı düzeylerde tahmin edebiliyor. Xiaomi 13 Ultra ayrıca pil azaldığında otomatik olarak tetiklenerek arka plan etkinliklerini sınırlayan ve 60 dakikaya kadar ek bekleme süresi sunan yeni bir Hazırda Bekleme modu içeriyor.

Xiaomi 13 Ultra’nın Kamera Özellikleri:

LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.8-3.0/12-120 ASPH.

23 mm değişken diyaframlı 1 inç ana kamera

– 50MP geniş açılı kamera

– IMX989, 1″ sensör boyutu

– 1,6μm piksel boyutu, 3,2μm 4’ü 1 arada Super Pixel

– f/1.9, f/4.0, HyperOIS, 8P asferik lens

75mm Leica telefoto kamera

– 50MP IMX858

– f/1.8, OIS

120 mm Leica süper telefoto kamera

– 50MP IMX858

– f/3.0, OIS

12mm Leica ultra geniş kamera

– 50MP IMX858

– f/1.8, 122° FOV

– AF

– 5 cm makro fotoğraf desteği

İki fotoğraf tarzı: Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look

Leica özel fotoğraf tarzları

Geliştirilmiş Ana lens sistemi: 35mm Belgesel, 50mm Girdaplı bokeh, 75mm Portre, 90mm Yumuşak odak

Leica Filtreleri: Leica Sepia, Leica Blue, Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural ve Leica BW High Contrast

60fps’de 4K’ya kadar Dolby Vision® kalitesinde içerik oluşturma

Tüm odak uzaklıklarında 24 fps’de 8K profesyonel video kaydı

Yönetmen modu

10 bit LOG video kaydı, LUT içe aktarma desteği

14-bit Ultra RAW

Ultra Gece Fotoğrafçılığı

32 MP ekran içi selfie kamerası

– 0,7μm, 1,4μm 4’ü 1 arada Super Piksel boyutu

– f/2.0

– Dinamik Çerçeveleme (0,8x, 1x)

– Gece modu

– Portre modu

– HDR