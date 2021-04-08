İnceleme: TP-Link M7000 Mobil Wi-Fi Cihazı

Fotoğraf çekmek için gittiğimiz çoğu yerde internet olmamasının sıkıntısını çeken biri olarak taşınabilir wi-fi ağı oluşturan cihazları oldukça önemsiyorum. Özellikle sık seyahat edenler, kısa süreli konaklama yapanlar, sabit interneti olmayan yerlerde oturanlar, yurt dışı gezilerinde hızlı internete ihtiyacı olanlar ve tabi yazlıkçılar… Tüm bu kullanıcılar ve tabi çok daha fazlası için taşınabilir wi-fi cihazları (MiFi) günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Covid salgını sebebiyle evden çalışan birçok kullanıcı da bu tür ağ çözümlerini tercih ediyor.

Güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten en büyük şirketlerden biri olan TP-Link’in data hatlı bir SIM kart ile istenilen yerde wi-fi ağı oluşturulmasını sağlayan yeni MiFi cihazı M7000 modelini inceledik. M7000, on cihaza kadar hızlı, kolay ve taşınabilir wi-fi ağı oluşturabiliyor.

Küçük boyutu, kategorisinde uygun fiyatı ve kolay kullanımı ile öne çıkan M7000, çantada, cepte her yere rahatlıkla taşınabiliyor. İçinde yer alan pil ile 8 saate kadar çalışabilen ürün, 10 cihaza kadar wi-fi ağı oluşturabiliyor. Böylece aynı anda birden fazla cihaza destek verebilen mobil wi-fi ağı kurulabiliyor.

Çoğu zaman fotoğraf amaçlı yurt dışı gezilerimizi yazarlarımızın da olduğu 3-4 kişilik küçük gruplarla yapıyoruz. Böyle seyahatlerde gidilen ülkede mümkünse bir data hattı ve taşınabilir wi-fi ağı oluşturan M7000 gibi bir cihaz temin etmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerde eğer böyle küçük bir wi-fi ağı oluşturabilirsek gün boyu iletişimimizi ve veri alış-verişini sorunsuz sağlayabiliyoruz.

Sadece bir data hattı olan SIM kart gerekiyor

TP-Link M7000 MiFi cihazını kullanmak oldukça kolay. Kutunun içerisinden çıkan pili ve temin ettiğiniz data hattı olan SIM kartı cihaza takmanız yeterli. Cihazın içine SIM kart takılıp cihaz açıldığında wi-fi ağı kısa sürede hazır hale geliyor.

TP-Link’in bu cihazlar için geliştirdiği ücretsiz uygulaması olan tpMiFi ile şifre değişikliği, ağ adı, bağlantı ayarları gibi her tür işlem de kolayca yapılabiliyor. Ağa bağlı cihazlar, pil durumu gibi bilgiler de Android ve iOS destekli bu uygulamadan izlenebiliyor. Ayrıca hangi cihazların ağa bağlanabileceği, data limitleri gibi ayarlar da bu uygulamadan basit birkaç işlemle yapılıyor.

Birden fazla kullanıcının ya da cihazın bağlanabildiği ve son derece kolay oluşturulan mobil wi-fi ağı, cihazla birlikte gidilen her yere taşınabiliyor. Cihaz, kullanım süresine bağlı olarak ortalama 8 saate (2000 mAh) kadar çalışabiliyor. M7000, yeni nesil 4G FDD/TDD-LTE destekli bir ürün. Böylece hız sorunu yaşanmadan internete bağlı pek çok çalışma yapılabiliyor.

Ülkemizdeki GSM operatörlerinin bu tür taşınabilir cihazlar için farklı kampanyaları ve data hatları bulunuyor. Tabi bu data hatlarının fiyatları sabit internete göre biraz daha pahalı ve kotalı… Alacağınız pakete göre aylık ortalama 20GB-50GB gibi bir data sınırı bulunabiliyor. Bunun haricinde gittiğiniz her yerde birden fazla kullanıcı ya da cihazla internete bağlanmanızda bir sıkıntı bulunmuyor. Özellikle bu salgın süreci azalıp, normalleşme başladığında fotoğraf çekmek için çıktığınız seyahatlerde M7000 size her yerde eşlik edebilir ve esnek internet bağlantısı ile ideal bir yol arkadaşı olabilir.