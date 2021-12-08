İnceleme: Kioxia Exceria Pro SD Hafıza Kartları

Dünyanın önde gelen flash bellek ve katı hal sürücüleri (SSD’ler) tedarikçisi olan Kioxia, farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için Exceria, Exceria Plus ve Exceria Pro hafıza kartı ürün ailelerini geliştirmeye devam ediyor.

Hafıza kartları konusuna geçmeden önce size kısaca Kioxia’nın anlamından bahsetmek istiyorum. Kioxia, Japonca “bellek” anlamına gelen kioku sözcüğünün ve Yunanca “değer” anlamına gelen axia sözcüğünün bir birleşimidir.

Exceria Pro Serisi

Kioxia, gelişen görüntüleme teknolojisi alanındaki ihtiyaçları göz önüne alarak Exceria Pro serisindeki SD hafıza kartlarına üç yeni ürün ekledi. Exceria Pro 64/128/256GB depolama kapasitelerine sahip olan yeni ürün ailesi, performans ve yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyan profesyoneller için geliştirilmiş. Biz de Exceria Pro ürün ailesinde yer alan 128GB ve 256GB’lık SD hafıza kartlarını inceledik.

Kioxia, Exceria Pro serisi ile mükemmel kalite, yüksek performans ve güvenilirliği ön plana çıkarıyor. Bu yeni seri, yüksek hızlı fotoğraf, serilik, 4K/8K video çekimleri, yüksek hızlı veri aktarımı gibi ihtiyaçları olan profesyoneller için tasarlanmış. Bildiğiniz gibi piyasada SD kartların farklı çeşitleri satılıyor. Aynı kapasitenin birden fazla çeşidi bulunabiliyor. Bu da bazen kafa karışıklığına yol açabiliyor. SD kartların bu farkları üzerlerindeki kodlar ve işaretlerle açıklanıyor. Exceria Pro 128/256GB’lık SD kartları UHS-II arabirimi ile 270MB/s okuma ve 260MB/s yazma hızı sunuyor. Bu hız hem kayıt hem de çektiğiniz fotoğraf ve videoları bilgisayarınıza aktarımınız sırasında size büyük avantaj sağlıyor.

4K/8K Video Kaydı için…

Günümüzde artık piyasada olan pek çok SD hafıza kartına Full HD video çekebilirsiniz. Ancak 4K ya da 8K video kaydı konusunda biraz daha titiz olmanız gerekiyor. Exceria Pro SD hafıza kartları, Video Hız Sınıfı 90 (V90) ve UHS-II arayüzü ile donatıldığı için 4K/8K çözünürlükte video kaydı yapabilmeniz için yüksek performans standartlarını destekliyor. İncelediğimiz Exceria Pro 128GB ve 256GB’lık SD kartlar ayrıca, U3 (UHS Hız Sınıfı) ve C10 (SD Hız Sınıfı) performans özelliklerini de sağlıyor.

Exceria Pro SD hafıza kartları 5 yıllık garanti ile satışa sunuluyor. Kartların çalışma sıcaklık aralığı, -25°C ile 85°C. Kartlar, X ışınlarına ve elektrostatik deşarja karşı dayanıklı. Ayrıca aşırı ısınma/tutuşma koruması da bulunuyor. Bu özellikler sizin için pek bir şey ifade etmemiş olabilir. Ancak SD kartınızın içerisindeki verilerin güvenilir şekilde depolanması için tüm detayların incelikle düşünülmesi ve üst seviye bir kalite anlayışının sunulması gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu kadar üst seviye özelliklere sahip Exceria Pro SD hafıza kartlarının fiyatları da pek ucuz değil. Biz incelememizi yaparken 128GB’ın fiyatı yaklaşık 1700 TL, 256GB’lık olanın fiyatı da yaklaşık 3300 TL civarındaydı. Tabi bu fiyatlar döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Biz Exceria Pro kartlarla yaptığımız çekimlerde iki farklı makine kullandık. Sony A7 IV ve Canon EOS 5D Mark IV ile RAW+JPEG, seri çekim ve 4K video kaydı yaptık. Tüm bu yaptığımız uzun çekimlerde SD kartlar hiçbir problem yaratmadı.