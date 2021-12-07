TP-Link, Yeni Ağ Markası Mercusys’i Tanıttı

TP-Link, ‘Bütçe Dostu’ olarak tanımladığı yeni ağ markası Mercusys’i bir basın toplantısıyla tanıttı. Uygun fiyatlı ve kaliteli ağ ürünü arayanlara yönelik çözümler sunan Mercusys markası, 2022 yılında Türkiye pazarında yüzde 50 büyüme hedefliyor.

TP-Link, alt ağ markası olan Mercusys‘i Türkiye’de daha aktif hale getiriyor. Bir süredir belli bazı modelleri, bazı satış noktalarında kullanıcıların beğenisine sunulan Mercusys, artık daha geniş bir dağıtım kanalı ve ürün gamıyla Türkiye pazarında yer alıyor.

Yeni markasını ve hedeflerini tanıtmak üzere bir basın toplantısı düzenleyen TP-Link, Mercusys’in ‘bütçe dostu’ bir ağ markası olduğunu vurguladı. Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, aslında Mercusys’in Çin pazarında ‘Mercury’ adıyla 2001 yılından beri faaliyette olduğunu belirterek, 2016 yılında ise uluslararası pazara açıldığını söyledi. 2020 yılında uluslararası pazarda atılım yapan Mercusys’in Çin harici satışlarının 2020 yılında yaklaşık yüzde 264 arttığını ve önümüzdeki yıllarda da bu artışın sürmesini beklediklerini açıklayan Dinçer, “Türkiye pazarında da Mercusys markasını daha aktif hale getiriyoruz. Hem ürün çeşidi artıyor, hem de satış kanalı genişliyor. Bunun da sonuçlarını önümüzdeki yıldan itibaren görmeyi hedefliyoruz” diyor.

2022’de Yüzde 50 Büyüme Hedefleniyor

Mercusys markasının bu yıl Türkiye’de 2 milyon dolarlık bir iş hacmine ulaşacağını söyleyen Dinçer, önümüzdeki yıl bu rakamı 3 mliyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıklıyor. “Yeni bir marka olarak zorlu bir pazarda yüzde 50 büyüme, çok iyi bir hedef. Deneyimli ekibimiz ve satış ağımızla bunu başaracağımıza inanıyoruz” diyen Dinçer, fiyata duyarlı tüketicilerin, performansı yetersiz, destek hizmetleri sorunlu ürünlere mahkum olmayacaklarını, Mercusys’in bu boşluğu dolduracağını ifade ediyor.

Mercusys markası altında Wi-Fi menzil genişleticilerden router’lara (yönlendirici), ağ adaptörlerinden ev tipi switch’lere (ağ anahtarı) ve powerline adaptörlere değin bir evin ihtiyacı olan ağ çözümleri yer alıyor. Wi-Fi 6 ve Mesh Wi-Fi gibi yeni ağ teknolojilerine sahip Mercusys çözümleri de olduğunu ve Türkiye pazarında bu ürünlerin de satışa sunulduğunu söyleyen Dinçer, model sayısının sürekli artacağını belirtiyor.

Üretimden Satış Sonrası Desteğe, Kalite Ön Planda

Mercusys ürünlerinin tasarımdan üretime her aşamasında kalitenin önplanda olduğunu söyleyen Dinçer, “Mercusys ürünleri, TP-Link fabrikalarında üretiliyor ve her aşamada ciddi testlerden geçiyor. Türkiye’de hem satış ağımız hem de destek hizmetlerimiz ortak yürütülüyor. Başka bir deyişle Mercusys ürünleri, TP-Link güvencesinde. Tüketiciler, güvenerek Mercusys ağ ürünlerini alıp, sorunsuzca kullanabilirler” diyor.