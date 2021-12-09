İnceleme: Huawei nova 9

Yazı ve Fotoğraflar: © Ömer Serkan Bakır

Huawei, kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni akıllı telefonu nova 9’u kısa bir süre satışa sundu. Dikkat çeken farklı, hafif ve şık tasarımı, güçlü kamera, yüksek performans ve uzun pil ömrü gibi özellikleri ile öne çıkan nova 9’u biz de sizler için inceledik.

Huawei, nova serisini ilk kez duyurduğu 2016 yılından beri sürekli olarak geliştiriyor. Aileye eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve XD Fusion Engine gibi bir dizi üst kamera teknolojisiyle donatılarak kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraf deneyimi vaat ediyor. Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, yüksek pil ömrü ve 66W Huawei SuperCharge yer alıyor. Gelişmiş işlevlerin tümü, nova 9’u hem iş hem de eğlence amaçlı günlük kullanım için iddialı bir model haline getiriyor.

Yeni kamera düzeni

Dilerseniz nova 9 ile ilgili vereceğimiz bilgilere önce kameralarından başlayalım. Nova 9 modelinde arka kameraların diziliminde Nebula Tasarımı denilen bir düzen kullanılmış. Bu tasarımda üstte ana kamera, alt dairede ise üç lens ve flaş yer alıyor. Bu yeni kamera düzeninde nova 9 arka lens modülü önceki nesle göre daha kompakt olmuş ve bu da onu görsel olarak daha rafine ve daha ince hale getirmiş.

Nova 9, kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensörle 50MP RYYB Ultra Vision f/1.9 ana kameraya sahip. Arka kısımda yer alan diğer kameralar ise şöyle: 8MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2), 2MP derinlik kamerası (f/2.4), 2MP f/2.4 makro (4cm’den yakın nesneler için) kamera. Akıllı telefonun ön yüzünde ise 1/2,8 inç sensörlü 32MP f/2.0 ön kamera yer alıyor.

Pro ve Yüksek Çözünürlük Modları

Nova 9 kamera uygulaması açıldığında, Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Vlog gibi çekim modlarının dışında “Diğer” kısmına tıklandığında Açıklık, Ağır Çekim, Panorama, Hızlandırılmış Çekim, Hareketli Fotoğraf, Süper Makro gibi çekim modları da seçilebiliyor. Burada yer alan “Pro” seçildiğinde ölçüm modu, ISO, enstantane, +/- EV pozlama telafisi, AF seçimi, WB / Beyaz Dengesi ve JPG/RAW ayarları da detaylı olarak yapılabiliyor. Pro modu kullanılırken üst sekmede yer alan JPG sembolüne basıldığında varsayılan JPG, JPG-L (En yüksek çözünürlük ve keskinlik) ve RAW formatı (Esnek düzenleme için sıkıştırılmamış format) seçilebiliyor. Ayrıca kamera uygulamasında en yüksek çözünürlük değerinde fotoğraf çekilebilmesi için “Yüksek Çözünürlük” modu da eklenmiş. Bu mod seçildiğinde iyi ışıklı ortamlarda sabit objelerin ya da manzaraların fotoğrafının çekilmesi öneriliyor. Yüksek Çözünürlük modunda fotoğraf çekilirken sayaç 3 saniyeden geriye doğru sayıyor ve bu sürede elinizi fazlaca titretmemeniz gerekiyor.

Gece fotoğrafları ve videolarında öne çıkanlar

Huawei akıllı telefonlarında yüksek çözünürlüğün yanı sıra gece fotoğraf algoritmalarında da pek çok iyileştirme yapıyor. Bu modelde de Süper Gece Selfie algoritması ile fotoğraflardaki dijital kirliliği (noise) azaltan ve arka planı yeniden oluşturan Gece Portre Modu özelliğini görüyoruz. Gece manzara çekimleri veya gece portrelerinde görüntüler parlak ancak aşırı pozlanmış olmuyor; görüntünün daha karanlık alanlarında gizlenmiş ayrıntılar da ön plana çıkıyor.

Huawei nova 9, geceleri fotoğraf çekerken olduğu kadar video çekerken de iyi performans gösteriyor. Extreme Night Shoot ve Night Selfie Video özellikleri ile karanlıkta hem ön hem de arka kamera ile 4K çözünürlükte çekim yapılabiliyor. Üstelik hem ön hem de arka kameralarda bulunan AIS Video Stabilization teknolojisi sayesinde el titremesi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Huawei nova 9 arka kamera, Ağır Çekim ve Hızlandırılmış videoların çekilmesini de destekleyerek içerik oluşturanlar için eğlenceli ve ilginç seçenekler sunuyor.

İnce ve hafif tasarım

Kullandığımız akıllı telefonlar artık tarzımızı ve zevkimizi de bir ölçüde temsil ediyor. Bu yüzden özellikle akıllı telefon üreticileri hem tasarımlarında hem de kullandıkları renklerde buna çok dikkat ediyorlar. Nova 9 ülkemizde iki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor: Starry Blue (Mavi) ve Black (Siyah). Gövdesinin hem ön hem de arka tarafı hafif kavisli olduğundan kullanımda daha ince ve rahat hissettiriyor. Yalnızca 7,77 mm kalınlığında ve yaklaşık 175 gram ağırlığında olan nova 9’un oldukça ince ve kullanışlı olduğunu belirtmeliyiz.

Yüksek kapasiteli pil

Hepimizin en sık şikayet ettiği konuların başında kullandığımız akıllı telefonların pil ömrü geliyor sanırım. Gün ortasında ya da çekim yaparken pili biten bir akıllı telefonu pek kimsenin tercih edeceğini sanmıyorum. Huawei nova 9, tamamen şarj olması 38 dakika süren yüksek kapasiteli 4300 mAh pile sahip. 66W Huawei SuperCharge desteği sayesinde sıfırdan yüzde 53’e kadar şarj olması ise yalnızca 15 dakika sürüyor. Böylece pil ömrü konusunda sıkıntı duymanıza da gerek kalmıyor.

Performans ve diğer özellikler…

Nova 9, 8GB Ram’e ve 128GB’lık depolama alanına sahip. Huawei nova 9, 6nm Snapdragon 778G 4G mobil platformunu kullanıyor. Performansı güçlü ve telefonun kullanıcılarını tüm günlük etkinliklerde desteklemesine olanak tanıyor. Bu yeni model ayrıca, telefonun sıcaklığını akıllıca algılayan, cihazı serin tutmak ve uzun süreli çalışmasını sağlamak için ayarlayan bir VC Sıvı Soğutma ve Grafen soğutma sistemleri ile donatılmış.

1,07 milyar renk (10 bit) oluşturabilen 6,57 inç OLED FHD+ (2340×1080) ekrana sahip Huawei nova 9, ayrıntılı daha pürüzsüz ve daha sürükleyici görseller üretmek için 120 Hz’e kadar ekran yenileme hızını, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızını ve P3 renk gamını destekliyor. Nova 9, Huawei’nin gelişmiş soğutma çözümü ve AI teknolojisi ile tamamlanan Snapdragon 778G 4G mobil platformu sayesinde hem günlük görevlerde hem de eğlence sırasında hızlı, sorunsuz ve güçlü bir performansın yanı sıra iddialı kullanıcı deneyimleri sunuyor.