Huawei nova 12s Satışa Sunuldu

Modern yaşam tarzına sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanan nova 12s hem stil hem de işlevsellik sunmak için titizlikle hazırlanmış şık ve ergonomik bir tasarıma sahip.

Huawei, nova 12s akıllı telefonun Türkiye’de satışa sunulması ile mobil teknolojideki en son atılımını gerçekleştirdi. Yeni bir bağlantı ve performans çağına öncülük eden nova 12s, akıllı telefon yeteneklerinin sınırlarını yeniden tanımlayarak kullanıcıların daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmelerini, yaratmalarını ve bağlantı kurmalarını sağlıyor.

Modern yaşam tarzına sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanan nova 12s hem stil hem de işlevsellik sunmak için titizlikle hazırlanmış şık ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. İnce profili ve çarpıcı yüzeyi, onu kalabalık akıllı telefon pazarında gerçek bir öne çıkarıyor.

Huawei nova 12s, hafif ve jilet inceliğindeki tasarımıyla öncülük ediyor ve Extreme R Angle tasarımıyla yapısını optimize ediyor. Huawei nova 12s, önceki nova serisi akıllı telefonlardan ikonik ve göz kamaştırıcı Star Orbit Ring tasarımını miras alıyor. Huawei nova 12s’in taç yaprağı desenli mavisinden gibi dizi göz alıcı renge sahip ve her renk, yeni neslin tutkulu kişiliklerini ve kendine güvenen stillerini farklı bir şekilde temsil ediyor.

Tüm bu stili yalnızca 168 gram ağırlıkta ve 6,8 mm kalınlıktaki bir gövdede birleştirmeyi başaran Huawei, 6,7 inç 120 Hz tazeleme hızındaki OLED ekran üzerinde 1,07 milyar renk gösterebiliyor. Böylece nova 12s, canlı renkler ve net ayrıntılarla içeriği hayata geçiren canlı bir ekranla sürükleyici bir multimedya deneyimi sunuyor. İster film izleyin ister internette gezinin veya oyun oynayın, kullanıcılar nova 12s’in çarpıcı ekranında gerçek anlamda sürükleyici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarabilir.

Fotoğraf meraklıları, her anı çarpıcı netlik ve ayrıntılarla yakalamak için tasarlanmış çift lens kurulumuna sahip nova 12s’in devrim niteliğindeki kamera sisteminden memnun kalacaklar. Manzaralardan samimi portrelere kadar nova 12s, kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve dünyayı canlı ayrıntılarla yakalamalarını sağlar.

Huawei nova 12s, aynı fiyat aralığındaki akıllı telefonlar arasında en yüksek çözünürlüklü ön kameralardan birini sunan 60MP Ultra Geniş Selfie Kamerası ile parlıyor. Kullanıcılar, 100° ultra geniş açısı sayesinde daha büyük grup fotoğrafları çekebilecek ve arkadaşları ve aileleriyle değerli anılarını çerçeveleyebilecek veya dağlık manzaralar veya parlak şehir silüetleri gibi geniş arka planları öne çıkararak selfie’lerini seviyelendirebilecekler. Son teknoloji ön kamera teknolojisi, çok yönlü çekim modları sunan 50MP Ultra Vision ana Kamera ve 8MP Geniş Açılı Makro Kamera gibi ana kamera modülleriyle el ele gidiyor. XD Portre Motoru ile geliştirilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık deneyimi sayesinde kullanıcılar benzersiz benliklerinin, yaşamlarının ve hikayelerinin en özgün fotoğraflarını çekebilirler.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemciden alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Huawei nova 12s, ince akıllı telefon cihaz gövdesi içinde büyük, uzun ömürlü 4500 mAh pil barındırıyor ve gerektiğinde hızlı bir güçlendirme için 66W Huawei SuperCharge Turbo 2.0’ı destekliyor. Kullanıcılar bu sayede pil ömrünün azalmasından daha az rahatsızlık duyacak ve gün boyu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak.

Nova 12s’in 22.999 TL fiyatı yanı sıra 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor. Ayrıca ANOVA12PR1000 kupon kodu kullanılarak 1.000 TL daha indirim fırsatı sunuluyor.