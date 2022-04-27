İnceleme: Huawei MateBook D15 i7

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei dizüstü bilgisayar pazarında büyümeye ve yeni ürünleri arka arkaya satışa sunmaya devam ediyor. MateBook dizüstü bilgisayar serisinde farklı kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen ürünler, uygun fiyatları, yüksek performansları ve kullanıcı dostu özellikleri ile öne çıkıyor. Geçtiğimiz sene içerisinde ülkemizde en çok satılan dizüstü bilgisayar markaları arasında yer alan Huawei’nin MateBook D15 i7 modeli inceleme konuklarımızdan biri oldu.

15,6 inç FullView Ekran

Yeni MateBook D15 i7 modeli, 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemci ile geliyor. Bu yeni ve güçlü işlemci sayesinde performans gerektiren uygulamalar çok daha kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Bu yeni modelin ekran kartı olarak da yine Intel’in Iris Xe birimine yer verilmiş. Bu kısa bilgiden sonra ilk olarak yeni dizüstü bilgisayarın tasarımından biraz bahsetmek istiyorum. MateBook D15 i7, 15,6 inç FullView ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü 1920×1080 piksel ve 178 derecelik geniş bir görüş açısına sahip. En boy oranı 16:9 ve maksimum parlaklık 250 nit.

Dizüstü bilgisayar %90 ekran/gövde oranına sahip ve kenar çerçeve kalınlığı ise sadece 5,3 mm. Fotoğraf çantalarına bile rahatça sığabilecek ince metal bir yapısı olan MateBook D15 i7, 16,9 mm kalınlığa ve 1,56 kg ağırlığa sahip. Bu sayede her yere kolayca taşınabilen ve seyahatlerde bile fotoğraflarınızı işleyebileceğiniz bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yeni model geniş bağlantı seçenekleri de sunuyor. Ürünün sağ tarafında iki USB ve 3,5 mm kulaklık girişi, sol tarafında ise USB-C (şarj+veri), USB 3.2 ve HDMI bağlantı noktası yer alıyor. Böylece kullandığınız diğer cihazları da bu bilgisayara bağlayabilmeniz mümkün. Fotoğrafçıların kolay kullanımı için keşke bir SD kart yuvası da olsaydı diyebiliriz.

Açılıp Kapatılabilen Kamera

MateBook D 15, tam boyutlu klavyeye entegre edilmiş gömme kamera tasarımına sahip. Klavyeye saklı bulunan kamerayı açığa çıkarmak ya da kapatmak için üzerine bir kez dokunmanız yeterli oluyor. Kameranın bu şekilde yerleştirilmesinin birkaç faydası var. Birincisi ekran üzerinde gereksiz yer kaplamıyor ve ekran/gövde oranının daha verimli tasarlanmasına imkan sunuyor. Diğer bir avantajı, olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için bir kez dokunup kolayca kapatılabilmesi. Bir de görüntülü görüşmeler ve toplantılar yaparken yukarı yönlü açılan kameranın daha iyi bir görüş açısı sunduğu da söylenebilir. Belki bu açıyı sevenler olabilir, ama ben alışkanlıktan olabilir aşağıdan çeken bir kamera görüntüsünü tercih etmezdim.

Kompakt Şarj Cihazı

MateBook D15 i7 ile birlikte hem bilgisayarınızı hem de telefonunuzu şarj edebileceğiniz taşınabilir, kompakt bir hızlı şarj cihazı geliyor. 65W hızlı şarj cihazı, bilgisayarı sadece 30 dakika şarj ettiğinde pil yaklaşık %53 oranında dolmuş oluyor. Ayrıca hem bilgisayar hem de telefon için hızlı veri iletimini de sağlıyor. Akıllı güç yönetimine sahip 42 Wh pil ile yapacağınız işe göre değişiklikler olsa da yaklaşık 6 saatlik bir kullanım süresi sunduğu söylenebilir.

Yüksek Depolama Alanı

İlk başta da söylediğimiz gibi bu yeni dizüstü bilgisayar, Intel’in 11. Nesil Core i7-1165G7 işlemcisine sahip ve 16GB DDR4 RAM ile geliyor. MateBook D 15, iletim hızı tek kanallı mod ile karşılaştırıldığında en az %50 daha iyi sonuç veriyor. İşlemci ve RAM değerleri gayet iyi… Depolama konusunda ise bu modelde 512GB’lık SSD kullanılmış. Bu depolama kapasitesi de böyle bir taşınabilir bilgisayar için gayet yeterli.

Yeni Soğutma Sistemi

Yoğun çalışma ortamlarında dizüstü bilgisayarların bir sorunu ısınma oluyor. Huawei bu modelde performansı yönetmek, gürültüyü azaltmak ve havalandırmayı en sağlıklı şekilde yapabilmek için çok iyi bir iş çıkarmış. Yenilenen soğutma sisteminde Shark Fin Design 2.0 adı verilen bir fan sistemi kullanılmış. Fan kanatlarının sayısı artırılmış ve daha iyi hava akışı sağlanmış.

Entegre Parmak İzi Okuyucu

MateBook D15 i7 modelinde güvenlik ve hızlı açılış için bir avantaj olan açma düğmesine entegre edilmiş parmak izi okuyucu kullanılmış. Parmak izinizi açılışta tanıttıktan sonra tekrar bilgisayarı açarken parmak iziniz hızlı bir şekilde okunduğu için açılışlarda bir şifre girmenize gerek kalmıyor.

Huawei Akıllı Bağlantı Özelliği

Tabi MateBook D15 i7 modelini incelerken bahsetmemiz gereken bir diğer özellik de kullanıcı dostu Huawei Share. Bu akıllı bağlantı özelliği ile internet olmasa da çok basit bir şekilde Huawei akıllı telefonunuz ile dizüstü bilgisayarınızı birbirine bağlayabilirsiniz. Telefonda yaptığınız her şeyi bilgisayar ekranında görerek yapabilir, telefonunuzun kamerası ile çektiğiniz fotoğrafları kolay bir şekilde bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Cihazlar arasındaki bu işbirliği Huawei ekosistemi için çok önem verilen ve sürekli geliştirilen özelliklerden…

Sonuç olarak, yeni MateBook D15 i7, Intel işlemcisi, yüksek RAM ve SSD depolama alanı, ince, sağlam ve hafif yapısı ile kolay taşınabilir, performanslı bir dizüstü bilgisayar çözümü sunuyor. Özellikle Huawei ekosistemine sahip bir akıllı cep telefonu ya da tablet kullanıyorsanız, sunulan akıllı bağlantı özellikleri işinizi daha verimli yapmanıza imkan tanıyacaktır.