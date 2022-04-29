Sony FE 24-70mm F2.8 GM II

Sony, merakla beklenen aynasız E-mount serisindeki 67. lensi FE 24-70mm F2.8 GM II’yi görücüye çıkardı. Serinin en yenisi FE 24-70mm F2.8 GM II (model – SEL2470GM2), Sony’nin “G Master” serisine özgü çarpıcı çözünürlük ve bokeh özelliklerini birleştiren lens teknolojisini şimdi dünyanın en hafif F2.8 standart zoom lensi ile geliştirdi. Çok yönlü lenslerden biri olan FE 24-70mm F2.8 GM II; fotoğrafçılar, kameramanlar ve karma içerik oluşturanlar için yüksek performans sunuyor.

FE 24-70mm F2.8 GM II, kompakt ve çok yönlü bir kurulum sağlayarak kullanıcıların hem fotoğraf hem de video için keskin ve ayrıntılı görüntüler yakalamasına yardımcı oluyor. Yeni lens, diyafram maksimum açıklıktayken bile kare içerisindeki görüntüde yüksek çözünürlüğü koruyor. Tamamen yeniden tasarlanmış olan lens, iki yüksek hassasiyetli XA (aşırı asferik) öğe dahil olmak üzere beş asferik lens parçasına sahip. FE 24-70mm F2.8 GM II ayrıca iki ED’ye (ekstra düşük dağılım) ek olarak iki Super ED cam içeriyor. Yeni bir kayan odak mekanizmasıyla birleştirilen lens, renk sapmalarını, astigmatizmi, bozulmayı ve komayı etkin bir şekilde kontrol ediyor.

Zorlu aydınlatma koşullarında çekim yaparken bile FE 24-70mm F2.8 GM II, parlamayı ve gölgelenmeyi etkili bir şekilde azaltarak mükemmel netlik sağlıyor. Bu netlik, lens yüzeyinde tek tip bir yansıma önleyici kaplama üreten Sony’nin orijinal Nano AR Kaplama II’si sayesinde sağlanıyor. FE 24-70mm F2.8 GM II, maksimum diyafram açıklığı ve yeni geliştirilen 11 yapraklı dairesel diyafram açıklığı sayesinde pürüzsüz ve mükemmel bokeh efekti elde edebiliyor.

Yeni 24-70 mm tasarımdaki lens, 24 mm’de 8,25 inç (0,21 metre) ve 70 mm’de 12 inç (0,30 metre) minimum netleme mesafesi ve 0,32 maksimum büyütme ile uygun yakın çekim performansı sunuyor.

Hızlı ve Hassas Otomatik Netleme

FE 24-70mm F2.8 GM II, çok hızlı hareket eden bir nesneyi çekerken Sony’nin dört orijinal XD (aşırı dinamik) Doğrusal Motorunu kullanıyor. Lens, kayan odak mekanizması ve gelişmiş lens kontrolünü kullanarak güvenilir bir odak sağlıyor. Ayrıca lens, fotoğraflar için 30 fps’ye kadar sürekli çekimi ve otomatik odaklamalı 4K 120p video kaydını destekliyor.

FE 24-70mm F2.8 GM II, diyafram kapalıyken hareketsiz görüntüler çekerken bile tam AF izleme performansı sağlayarak, sürekli çekim yaparken hareketli nesnelerin derin alan derinliğinde keskin odakta kalmasını mümkün kılıyor. Yakınlaştırma sırasında lensin AF izleme performansı, önceki modele göre yaklaşık iki kat daha iyi bir performans sunuyor.

Yaratıcı Film Yapımı İçin Gelişmiş Yetenekler

Sabit F2.8 maksimum diyafram açıklığı, şaşırtıcı AF performansı, çok yönlü kontrolü ve sağlam güvenilirliği ile FE 24-70mm F2.8 GM II, her tür video uygulaması için üstün bir performans sağlıyor. FE 24-70mm F2.8 GM II, XD Doğrusal Motorlar ve yeni geliştirilmiş diyafram ünitesi sayesinde son derece sessiz AF işlemi sunuyor. En son lens teknolojisini kullanan FE 24-70mm F2.8 GM II, pürüzsüz video çekimi için zoom yaparken odak solumasını, odak kaymasını ve eksen kaymasını azaltıyor. Bu lens, aynı zamanda uyumlu Alpha serisi fotoğraf makinelerinde sağlanan odak geçişlerini yumuşatma özelliğini destekliyor.

Gelişmiş video çekimleri için ek bir avantajlar sunan lens, odaklanma halkası ile doğrudan ve tekrar tekrar ince kontrollere yanıt vererek manuel odaklanmada yüksek tekrarlanabilirlik performansı sağlıyor. Ayrıca manuel diyafram/iris kontrolünü hızlı, doğrudan ve kolay hale getiren bir diyafram halkası içeriyor. Özel diyafram halkası, sorunsuz alan geçişleri derinliği elde etmek için tıklamasız kontrol sağlıyor.

Mobilite

Sony’nin kompakt Alpha sistem E-mount fotoğraf makineleriyle mükemmel bir şekilde eşleşecek şekilde tasarlanan FE 24-70mm F2.8 GM II, sınıfında dünyanın en küçük ve en hafif 24-70 mm F2.8 zoom lensi olarak dikkat çekiyor. Farklı durumlarda ve açılarda çekim esnekliği ve özgürlüğü sunuyor. Orijinal 24-70 mm F2.8 G Master’dan yaklaşık %20 daha hafif olan FE 24-70mm F2.8 GM II sadece 695 gram ağırlığında. Lensin uzunluğu ise 16 mm kısaltılarak ve toplam hacim yaklaşık %18 azaltılmış özelliğe sahip.

Güvenilirlik ve İyileştirilmiş Kontrol

Yeni FE 24-70mm F2.8 GM II, önceki modellere göre daha iyi kontrol ve kullanılabilirlik sunmak için profesyonellerden gelen geri bildirimlere dayalı olarak geliştirildi. Bu model şunları içeriyor;

Yakınlaştırma halkasını sıkı veya düzgün olarak ayarlamak için yakınlaştırma düzgünlük anahtarı

Tıklama AÇMA/KAPAMA anahtarı ve diyafram kilit anahtarı ile yeni eklenen bir açıklık halkası

İki özelleştirilebilir odak tutma düğmesi

Manuel olarak odaklanırken ince kontrole doğrudan ve doğrusal olarak yanıt veren odak halkası

Dairesel polarizasyon filtrelerini kontrol etmek için açıklığı olan yeni parasoley tasarımı (çap 82 mm)

Daha iyi kullanım için ağırlık merkezi yuvaya doğru geri dönen tasarım

Toza ve neme dayanıklı olarak güncellenmiş olan tasarım, zorlu koşullarda dış mekân kullanımı için ekstra güvenilirlik sağlıyor. Düğmeler ve anahtarlar lastik contalarla donatılmış ve lastik bir halka lens yuvasını kapatıyor. Ön lens parçası ayrıca su, yağ ve diğer kirleticileri iten ve lens yüzeyine yapışan tüm kirleticileri veya parmak izlerini silmeyi kolaylaştıran bir flor kaplamaya sahip.