NFT’ler çalınabilir mi?

Sanal galerilerin gerçekliğe dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz. Dijital sanat giderek daha popüler oluyor ve Nitelikli Fikri Tapu (NFT) sanatçılar için daha fazla gelir getiren bir alan haline geliyor. Buna karşın siber güvenlik ihmal edilebiliyor. Siber güvenlik şirketi ESET, dijital dünyada yaratıcılığın güvenlik olmadan değere dönüşemeyeceğini, NFT’lerin de çalınabileceğini paylaşarak hem yaratıcıları hem de yatırım yapanları uyardı.

2022 yılında, NFT alanında birkaç siber güvenlik ihlali vakası yaşandı. En son saldırılardan biri, Şubat 2022’de OpenSea’ye (bir NFT ticaret platformu) yapılan bir kimlik avı saldırısı yoluyla gerçekleşti. Bir siber suçlu, kullanıcılara bir sözleşme imzalamaları ve cüzdanına kripto varlık göndermeleri için bir e-posta gönderdi. Çalınan toplam miktar 1,7 milyon ABD dolarıydı. Ticaret platformlarından biri olan OpenSea’de de bir güvenlik açığı bulundu. Güvenlik açığı, NFT sanat eserlerinin taban fiyatının %1’inden daha azına satılmasına olanak sağladı ve bu da yaratıcılar için sorunlara neden oldu.

NFT’ler 2015’ten beri var

NFT’ler son zamanlarda popülerlik kazandı. Son birkaç aydır NFT’ler hakkında çok şey duyuyoruz. NFT yalnızca o parça için benzersiz olan bir dosyaya gömülü bir dijital veri parçasıdır. Tıpkı fiziksel bir sanat eseri gibi, NFT’li dijital bir eser de kopyalanamaz. Kendi türünden sadece bir tane olması ona değer katan özelliğidir. Bu parçalar değiştirilemez. Tıpkı fiziksel sanatın aynı değere sahip benzer bir eserle değiştirilemeyeceği gibi.

Bu yeni gelişme, sanat dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip. NFT’ler, bir sanat eserinin dijital sahip olma sertifikası görevi görür. Bir NFT sanat eseri oluşturulduktan sonra, bir blokzincir üzerinde jetona dönüştürülür. Bu, sanatçının yarattığı parçanın yasal olarak sahibi olduğunu kanıtlar. Blokzincir güvenli olduğundan ve bu zincirin bilgisayar korsanlarının eline geçmesi zor olduğundan, sahipliğin takibi oldukça kolaydır. Bu, sanatçının popülerlik kazanmasına ve sanatını dünyaya yaymasına yardımcı olur. Çevrim içi olan herkes, sanat eserini görüntüleyebilir, hatta paylaşabilir ve kopyalayabilir. Bu durumun amaca ters düştüğünü düşünebilirsiniz.

Sahip olmak için para ödemelisiniz

İşin püf noktası, NFT’yi satın almadığınız sürece, sahip olamazsınız. Tıpkı fiziksel sanatta olduğu gibi, fotoğrafını çekebilir, hatta bir kopyasını bile yapabilirsiniz. Ancak orijinal parçaya sertifika ile sahip değilseniz, kopyanız/fotoğrafınız orijinaliyle aynı değerde değildir.

Bir NFT satın aldığınızda, o sanat eserine sahip olur ve onunla istediğinizi yapabilirsiniz. Ancak alıcı, uyarlama veya çoğaltma hakkı gibi herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkına sahip değildir. Bu, yaratıcının münhasır hakkıdır. Dijital sanat yaratmak, sanatçıların bağlı olduğu sınırları ortadan kaldırır. Sanatçılar artık daha özgür ve bağımsız çalışabilir. Parçalarını hak ettiğine inandıkları fiyattan satma, satmadan önce şartları belirleme ve çok daha fazlası gibi haklara sahiptirler. Ayrıca sanatlarını istedikleri gibi kiralama ve sergileme yetkisine de sahip olurlar. Ayrıca, sanatlarını konum sınırlaması olmaksızın küresel olarak dağıtmaları da kolaylaşır.

Gelecek riskleri de barındırıyor

Ancak her dijital gelişme riskleri de beraberinde getirir. NFT’ler dijital ticaret platformlarında satılıyor. Bunlar çevrim içi mağazalara benzer şekilde çalışır. Bu platformlardaki güvenlik açıkları, genellikle geliştirme aşamalarında yetersiz güvenlik hususlarından kaynaklanır. Bu ihmaller, bir kez fark edildiğinde suçluların hedefi haline gelir. Kötü amaçlı kod içeren bir sanat eseri yükleyebilir, insanların hesaplarını çalabilir veya NFT’leri düşük bir fiyata alıp satarak kâr elde edebilirler.