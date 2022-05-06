Delkin’in Yeni BLACK CFexpress Kartları

Flash depolama çözümleri ve kamera aksesuarları üreticisi Delkin Devices, en çok satan BLACK CFexpress Type B bellek kartlarının en son sürümünü duyurdu. Geliştirilmiş hızlar, daha fazla kapasite ve en yeni Nikon Z9 donanım yazılımı (v2.0) ile garantili tam uyumluluk ile Delkin’in BLACK CFexpress kartları, fotoğrafçılara ve videograflara profesyonel kullanım için hem güvenilir hem de güvenilir bir çözüm sunuyor.

Günümüzün yayın, sinema ve fotoğrafçılık endüstrilerinin veri yoğun taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanan Delkin BLACK CFexpress Type B kartlar, Nikon Z9‘daki 8K RAW 12-Bit @ 60fps (2,6 Gbps) dahil olmak üzere kusursuz sinema kalitesinde video kaydı garanti ederek 1240 MB/sn’yi aşan minimum sürekli sıralı yazma hızları sağlıyor. Nikon Z9’da kullanıldığında bu kartlar, kullanıcıların kamera kılavuzunda belirtilen maksimumları aşmasına ve tek bir basışta sınırsız sayıda yüksek çözünürlüklü RAW fotoğraf çekmesine olanak tanır. Kartlar ayrıca 1725 MB/sn’ye ulaşan hızlarda veri boşaltma kapasitesine sahiptir ve anında dosya erişimi ve daha erken üretim sonrası başlangıç zamanı için karttan bilgisayara en hızlı, en verimli veri aktarımını sağlar.

Her bir BLACK CFexpress Type B bellek kartı, Canon’unkiler de dahil olmak üzere günümüzün üst düzey sinematik ana bilgisayarlarında tam işlevsellik sağlamak için kapsamlı testlerden geçirilmiştir. (C300 Mark III, C500 Mark II, 1D X Mark III, R3, R5 ve R5C), Nikon (D6, Z6 II, Z7 II ve Z9), Panasonic (S1/S1R & GH6) ve Birinci Aşama (XF IQ4). CFexpress Type B kartların CFexpress Type A, CFast 2.0 veya CompactFlash ana bilgisayarlarıyla geriye dönük olarak uyumlu olmadığını belirtmek önemlidir.