Fujinon XF 50mm f/1.0 R WR

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Fujifilm, X lens serisine eklediği yeni Fujinon XF 50mm f/1.0 R WR modelini tanıttı.

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Fujifilm, X lens serisinin amiral gemisi olacak yeni Fujinon XF 50mm f/1.0 R WR modelini tanıttı. Dünyanın aynasız makineler için tasarlanmış f/1.0 maksimum diyaframlı ilk AF lensi olan XF 50mm f/1.0 R WR, gelişmiş renk teknolojisiyle kullanıcısını yüksek görüntü kalitesiyle buluşturuyor.

1599214579 Fujinon XF50mmF1.0 R WR 5 - Fujinon XF 50mm f/1.0 R WR

Fujifilm mühendisleri tarafından bugüne kadar üretilmiş en hızlı lens olma özelliğine sahip XF 50mm f/1.0 R WR, 50mm odak uzunluğuna ve f/1.0 maksimum diyaframa sahip olmasıyla öne çıkıyor. Lens, DC otofokus motoru sayesinde çekimlerde hızlı ve doğru otomatik netlik elde edilmesini sağlıyor.

Portre çekimlerinde kaliteli sonucu ulaşılmasında da kullanıcısının işini kolaylaştıran XF 50mm f/1.0 R WR, video çekimlerinde de fotoğraf tutkunlarını benzersiz bir deneyimle buluşturuyor. Kompakt ve hafif olmasının yanında lens, fotoğrafçıların tüm hava şartlarında sorunsuz çekim yapabilmelerini sağlıyor.

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