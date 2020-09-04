İnceleme: Hollyland Mars 400S Kablosuz Görüntü Aktarıcı

Yazı: Volkan Yetilmezer

Hollyland, 2012 yılınca kurulan Çin menşeili, kablosuz görüntü aktarımı cihazları ve aksesuarları üreten bir firma. Bununla beraber, serüvenleri 2013 yılında, 50 metreye kadar görüntü aktarabilen cihazlarıyla da tescillenip başlamış oldu. Günümüzde, hemen hemen her ülkede tanınan bir marka hale gelmesini ise, Mars ve Cosmo serilerine borçlu. Değişen teknoloji ile birlikte, ürünlerini de mükemmel hale getiren Hollyland, Mars 400S ile özellikle tüketici kanalını ele geçirmeyi hedefliyor.

Öncelikle Mars ve Cosmo serisini bir ayıralım. Mars serisi, daha çok standart tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için yaratılan bir seri. Amatörden profesyonele kadar diyebiliriz. Cosmo serisi ise, tamamen setler düşünülerek yapılmış bir seri. Yani tamamen profesyonellere hitap ediyor. Sonlarında yer alan sayısal ibareler ki burada 400 var, 400 fit mesafeye kadar görüntüyü aktarabildiğini gösteriyor. Bu da yaklaşık 122 metre civarı yapıyor. Mars serisinde 300 ve 400 fitlik modeller varken, Cosmo serisinde 500 fitten 2000 fite kadar görüntü gönderen modeller var. İncelediğimiz model olan Mars 400S’in sonunda yer alan S, bu modelde bir de SDI bağlantısının olduğunu anlatıyor bize. Tabi ki sadece SDI değil HDMI bağlantısı da mevcut. En basit anlatımı ile kameradaki görüntüyü, SDI veya HDMI girişini kullanarak alıyor, görüntüyü 400 fit uzağa kadar bir mesafeye kablosuz olarak gönderiyor ve yine SDI veya HDMI çıkışını kullanarak bir monitöre aktarıyor. En temel anlatımı ürün işlevi bu.

Biraz daha detaylara girelim. 5 GHz frekansını kullandığı için, etrafta yer alan wifi sinyallerinin çoğundan etkilenmiyor. Çünkü genelde insanlar wifi için 2.4 GHz frekansını kullanıyor. Diyelim ki etrafta sinyali bozan bir durum var. Bunu temiz sinyal araması yaptırarak ve boş / güvenli kanalları size göstererek 8 kanaldan birini seçmenize imkan sağlıyor. Görüntüyü en fazla 1080p 60 fps gönderip alabiliyor.

Gecikme süresi ise 0.1 saniye. Yani saniyenin onda biri. Özellikle giriş ve orta boyutlu setlerde focus pullerlar için iyi bir cihaz diyebiliriz. Ayrıca, aktarım hızını etkileyen 3 farklı kullanım modu mevcut. Görüntü kalitesi öncelikli, yüksek aktarım hızı öncelikli ve dengeli. Bu sayede, ihtiyacınıza uygun bir aktarım yöntemi seçebiliyorsunuz. Ölçüleri 112x65x23.5mm şeklinde ve verici 192 gram, alıcı ise 189 gram ağırlığında. Gövde tamamen alüminyum. Ayrıca içerisinde, soğutmayı sağlaması için aktif fan sistemi yer alıyor. Dahili bir bataryası yok ama video sektörü içinde yer alan herkesin evinde mutlaka yer alan F970 veya F550 tipi pil ile çalışıyor. Kutu içinden bir tane de direkt priz bağlantısı çıkıyor. Bu sayede verici hareketli çekimler için pile takılıyken, alıcı sabit bir yerde duracağı için, gücünü prizden alabiliyor. Yine paket içinde, 5 tane takıp çıkartılabilir anten çıkıyor. 4 tanesi kullanım, 1 tanesi yedek. Antenler 360 derece dönebiliyor ve 90 derece eğilebiliyor. Bu sayede, en iyi aktarım için antenleri yönlendirebiliyorsunuz. Paket içinden ayrıca kamera flaş kızağına takabilmeniz için bir hotshoe adaptörü, hotshoe bağlantı yön çeviricisi ve güncelleme için USB Tip-C / USB Tip A çevirici çıkıyor. Paketten HDMI kablosu çıkmadığını da hatırlatmakta fayda var. Mars 400S’in en güzel yönlerinden biri, üzerinde yer alan OLED ekranı… Çünkü piyasada yer alan bazı rakiplerinde böyle bir ekran olmadığı için, bağlı mısın, pil yüzdesi ne kadar, hangi kanaldasın, ne oluyor ne bitiyor göremiyorsun. Mars 400S’te bu tarz sorunlar yok elbette. Ayrıca Mars 400S’te yer alan düşük güç uyarısını da yine bu ekrandan görebiliyorsunuz. Aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi, görüntüyü sadece kendi vericisine aktarmaması. Yani, görüntüyü hem vericisine hem de iki farklı telefona veya iki farklı tablete aktarabiliyor. Olur da alıcıyı kullanmak istemezseniz, tek vericiyi ve telefonunuzu da kullanabilirsiniz işin özü. Ama burada yine bir şeye dikkat etmek lazım. Eğer ki Android bir telefonunuz varsa, wifi olarak 5 GHz frekansına sahip bir cihazınız olması gerekir. Yani 802.11 a/b/g/n/ac bağlantı tiplerine sahip olmalı. Telefondan kamerayı kontrol edemiyorsunuz elbette, ama profesyonel bir monitörde varolan pek çok özellik, HollyView uygulaması ile size sunuluyor. Histogram, Peaking, Zebra, False Color bunlardan sadece birkaçı.

Yaptığım testlerde, açık havada 160 metreye kadar görüntüyü gönderebildim. Tabi ki tavsiye edilen sınırların dışına çıkınca kesilmeler olmaya başlıyor. Ama sınırları zorladığımda 160 metre, benim sınırım olmuş oldu. Özellikle görüntü aktarım modülüne sahip olmayan gimballarda, bu ürünü kullanan çok sayıda kullanıcı var. Klip çekimleri, düğün çekimleri, düğün salonlarındaki çekimler, kısa filmler için son derece ideal bir ürün.

Ürün fiyatını, doların sürekli dalgalanmasından dolayı veremiyorum ama Türkiye’ye OktoStore’un getirdiğini söyleyebilirim. OktoStore web sitesinden veya bayilerinden güncel fiyatına ulaşıp ürünü satın alabilirisiniz. Tabi ki 2 yıl garantisi olduğunu da söylemeden geçmeyelim.