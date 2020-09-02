Olympus 100-400mm f/5-6.3 IS

Olympus yeni telefoto zoom objektifi M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS’yi duyurdu. Olympus hava sızdırmazlığı ile birlikte kompakt ve hafif bir formatta tasarlanan yeni objektif, 200-800mm eşdeğeri uzun bir odak uzaklığı sunuyor.

Diğer değiştirilebilir lens sistemlerinin yaklaşık yarısı ve ağırlığında olan Olympus’un en büyük avantajı, lensler dahil kompakt, hafif kamera sistemi sayesinde inanılmaz hareket kabiliyetidir. Yüksek çözünürlüklü, yüksek performanslı lens dizilimi ve güçlü görüntü sabitleme özelliğinin kombinasyonu, bir dizi senaryo, arka plan ve koşulda keskin, yüksek kaliteli fotoğraf ve videolarla sonuçlanır. Kompakt ve hafif bir formatta dikkat çekici bir odak uzaklığına sahip olan M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS, hareket halindeyken OM-D ve PEN fotoğrafçıları için mükemmel bir seçim olabilir.

Tüm zum aralığında yüksek görüntüleme performansı ve toz geçirmez ve sıçramaya karşı güvenilir gövde optik sistem, renk sapmalarını bastırmak için dört Ekstra Düşük Dağılım (ED) lensi, iki Süper Yüksek Kırılma İndisi (Süper HR) lensi ve parlak, net görüntüleme performansı için iki HR (Yüksek Kırılma Endeksi) lensi içerir.