Kablosuz taşınabilir monitör ASUS ZenScreen Go MB16AWP

ASUS, ZenScreen Go MB16AWP modelini duyurdu. 15,6 inç boyutundaki bu kablosuz taşınabilir FHD monitör, yansıma önleyici panelle ve 3,5 saate kadar kullanım sunan 7800 mAh pille donatıldı. Yerleşik kablosuz özelliği sayesinde kablo ihtiyacını ortadan kaldıran bu cihaz, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki filmleri yayınlamasına veya başka bir cihazdan sunum yapmasına olanak veriyor. Entegre G sensörü ekranın yönünü otomatik olarak tespit ederek dikey ve yatay modlar arasında geçiş yapıyor. Yeni stant tasarımı sayesinde ZenScreen Go MB16AWP’yi her durum için en rahat izleme pozisyonuna getirmek mümkün. Arka kısımdaki 1/4 inç vida yuvası, monitörün standart tripodlara kolayca yerleştirilmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar masalarında alandan tasarruf edebiliyor. Sık seyahat edenler için ideal olan kompakt yapılı ZenScreen GO MB16AWP, 11,5 mm’lik ince kasasıyla hemen her tür çantaya kolayca sığıyor.

Kablosuz görüntü aktarımı ile daha verimli çalışın

ZenScreen Go MB16AWP; iOS, Android, macOS ve Windows 10 ve daha yeni sürümleri kullanan cihazlarda ekstra yazılım veya sürücü gerektirmeden kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyor. Bu sayede fotoğrafları veya videoları daha geniş ekranda görmek mümkün oluyor. ZenScreen Go MB16AWP ayrıca macOS, Chrome OS ve Windows 10 ve daha yeni sürümleri kullanan cihazlarda ekran alanını genişletmek için de kullanılıyor. ZenScreen Go MB16AWP giriş cihazlarına USB-C veya HDMI ile bağlanabiliyor.

İster kablolu ister kablosuz kullanımda, yerleşik G sensörü ekranın konumunu algılıyor ve içeriği otomatik olarak dikey veya yatay biçimde sunuyor. Yatay mod sunumlar ve tabloları için idealken, Dikey modda ise belgeleri, kitapları veya web siteleri mükemmel bir biçimde görmek mümkün oluyor. Yerleşik 7800 mAh dahili pil iki şarj arasında 3,5 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Rahatça çalışın

Katlanabilir stant ZenScreen Go MB16AWP’ye tüm düz yüzeylerde destek sağlıyor. Böylece kullanıcılar ekranı eğerek en rahat izleme ve çalışma pozisyonunu belirleyebiliyor. 1/4 inç vida yuvası ise monitörü standart tripodlara veya masa montaj aparatlarına takma imkanı veriyor. Mini HDMI bağlantısına ek olarak, ZenScreen Go MB16AWP’de iki adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Bunlardan biri DP Alt moduyla video sinyallerini alırken diğeri ise şarj için kullanılıyor. Entegre 1 watt stereo hoparlörler güçlü ses sunuyor. Dahili akıllı amplifikatör ise standart 3,5 mm jak ile kulaklıklara güç veriyor.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. Belirli bölgelerde ZenScreen Go MB16AWP satın alanlar bir ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini de hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop, Premiere Pro ve After Effects’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.