Intenso Dahili SSD’ler…

Günümüzde bir bilgisayar için en önemli bileşenlerden biri olan SSD depolama ürünleri verimli ve hızlı bir çalışma ortamı için son derece gerekli...

Fotoğraf severlerin daha çok depolama ürünleri ile tanıdığı bir firma olan Intenso, geliştirdiği tüm ürün gruplarında öncelikle kaliteye ve müşteri memnuniyetine çok önem veriyor. Müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine önem vererek uygun bir fiyat/performans dengesi kuran Intenso’nun iddialı olduğu birçok ürün ailesi bulunuyor. Bu ürün gruplarından biri de dahili SSD’ler… Intenso markasıyla ülkemizde de satılan birçok dahili SSD modeli bulunuyor. Biz de bilgisayarlarımız için vazgeçilmez bir depolama çözümü olan Intenso’nun dahili SSD ürünlerine kısaca göz atalım istedik.

Günümüzde bir bilgisayar için en önemli bileşenlerden biri olan SSD depolama ürünleri verimli ve hızlı bir çalışma ortamı için son derece gerekli… SSD, Solid-State-Drive (Katı Hal Sürücüsü) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. SSD’ler hareketli parçalar bulunan standart hard disklerden pek çok farklılık gösteriyor. SSD’lerde, hard disklerde (HDD) bulunan plaklar ve diğer mekanik mekanizmalar yerine flash bellek yongaları yer alıyor. Böylece klasik hard disklere oranla sessiz ve çok daha hızlı bir şekilde çalışabiliyorlar. SSD’lere bir veriyi yazmanız, okumanız veya bir programı çalıştırmanız çok kısa sürelerde sağlanıyor. Hıza bağımlı olduğumuz, bir programın açılmasının birkaç saniye sürmesini istediğimiz günümüzde bu konu oldukça önemli… Ayrıca SSD’lerin fiziksel darbelere ve sarsıntıya karşı da son derece dayanıklı olduklarını belirtmeliyiz.

Bilgisayarınıza bir SSD takmak istediğiniz zaman öncelikle kullandığınız sistemin hangi tip SSD ile uyumlu olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Intenso’nun farklı tiplerde pek çok SSD modeli bulunuyor. 2.5” SATA III, M.2 SSD ve M.2 SSD PCle gibi farklı tipte olan SSD modellerinden seçim yapılabiliyor. Bu dahili SSD’ler 480MB/sn ile 1700MB/sn arasında yazma hızları, 520MB/sn ile 2100MB/sn arasında da okuma hızlarına ulaşabiliyorlar. Intenso dahili SSD’lerin kapasiteleri ise 120 GB ile 1 TB arasında değişiyor. Bu farklı serilerde yer alan dahili SSD’leri takarak günlük kullanımlarınızı hızlandırabilir bilgisayarınızın performansını artırabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf ve videolarınızı da çok hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.

Intenso SSD’ler hakkında detaylı bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

https://www.intenso.de/en/products/solid-state-drives