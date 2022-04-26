Makro Fotoğrafçılıkta Önemli Detaylar

Tutku ve emek isteyen bir süreç olan fotoğrafçılık, hayatın ve doğanın tüm güzelliklerini kadraja alma ve eşsiz anları yakalama imkânı sunuyor. Fotoğraf sanatında, konulara ve çekim tekniklerine göre alt dallar oluştuğunu görüyoruz. Bir şeyin tamamının ya da belirli bir parçasının gerçekteki boyutundan çok daha büyük ve tüm ayrıntılarını göz önüne serecek şekilde fotoğraflanması da fotoğrafçılığın alt dallarından biri olan makro fotoğrafçılık… 1:1 oranında ya da üstünde bir büyütme oranıyla fotoğraflama yapılan alan olan makro fotoğrafçılık, çekilmek istenen nesnenin boyutu ne ise filme de aynı şekilde yansıtılmaya çalışması anlamına geliyor.

Makro fotoğrafçılık, küçük canlıların, gündelik hayatta dikkatimizi çekmeyen ve görmeye alışık olmadığımız detayların heyecan verici şekilde görüntülenmesine imkan veriyor. Yakın çekim veya makro fotoğrafçılıkta büsbütün yeni bir dünya keşfetmek için sadece arka bahçeniz kadar uzağa gitmeyi göze almanız yeterli… Nikon, heyecan verici ve ilginç bir fotoğrafçılık dalı olan makro fotoğrafçılıkla ilgili ipuçlarını fotoğraf tutkunları için açıklıyor.

Doğru Ekipmanla Çalışmak Hayati Önem Taşıyor

Makro fotoğraf çekerken 1:1 oranında fotoğraflama yapılması sebebiyle doğru ekipman eşliğinde çekim yapmak en önemli adım. Yakın çekim fotoğrafçılığının ilk temel kuralı, konuya yakınlaşmaktır. Böcek türleri, çiçekler veya küçük nesnelerin fotoğrafını çekmek, konunun çok yakınına netlemenize olanak tanıyan bir makro objektif gerektirir. Makro objektifler konuların gerçeğe yakın büyüklükte fotoğraflanmasına imkan veren objektiflerdir.

Nikon’un makro fotoğrafçılık için üretilmiş olan mikro objektifleri ile makro fotoğrafçılık daha keyifli bir deneyim haline geliyor. Gelişmiş Nikon objektif teknolojileri; yakın çekim konuları, çiçekler, böcekler, portreler ve daha da fazlası ile daima çarpıcı performans sağlıyor. Makro çekimler için daha fazla çalışma mesafesine duyulan ihtiyacı karşılamak için üretilmiş olan NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S, ihtiyaç olanı veriyor. Objektif, gerçek boyutta çekimlerde usta olmasıyla beraber kusursuz netleme, güzelce yuvarlatılmış bokeh efekti ve sarsıntısız elle çekim gibi özelliklerin keyfini çıkarmaya imkan veriyor. 1:1’lik reprodüksiyon oranıyla bu model, çalışmaları her zaman gerçekçi olan fotoğrafçılar için mükemmel bir alternatif… Mikro objektiflerde geniş bir yelpazeye sahip olan Nikon’un, makro fotoğrafçılık için objektif seçeneklerinden biri de NIKKOR Z MC 50mm f/2.8. Objektif, en sıradan konularda bile güzelliği ortaya çıkarıyor. NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 ile küçük konuların ve ayrıntıların 1:1 gerçek boyut oranında yakalandığı gerçek makro görüntüler çekebiliyorken bu objektif, aynı zamanda günlük çekimler için de kullanılabiliyor.

Özellikle bir telefoto objektif veya uzun deklanşör hızı kullanırken, fotoğraf makinesini sabitlemek için bir tripod kullanmak gerekebiliyor. Fotoğraf makinesi tripodun üstündeyken fotoğraf çekiliyorsa başvurulacak en iyi çekim yöntemi, deklanşöre basmak için bir kablo kullanmak. Kablolu deklanşör yoksa bunun yerine, fotoğraf makinesinin otomatik zamanlaması da kullanılabilir.

Makro Fotoğrafçılıkta Çekim Teknikleri Doğru Ayarlanmalı

Makro fotoğrafçılıkta, doğru ekipmanı edindikten sonraki en önemli adım çekim için doğru teknikleri uygulamak. Makro fotoğraf çekerken en iyi olan aydınlatma gün ışığıdır, bu yüzden açık havada güneşli günlerde çekim yapılması daha uygun olur. Bir diğer önemli nokta ise diyafram kontrolüdür. Bu noktada, yalnızca seçilen objenin mi yoksa obje ile birlikte arka planında mı dikkat çekici olacağına karar vermek gerekiyor. Kompozisyonla ilgili olan bu karar fotoğrafçının kişisel tercihidir fakat makro fotoğraflarda objenin tamamını net çekmek ve diğer dikkat dağıtıcı otlar ve nesnelerden belirli oranda soyutlamak gerekiyor. Konunun arka planının olabildiği kadar sade olması gerekiyor. Konu çok yakından çekildiği için netleme konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Alan derinliğinin çok sınırlı olmasından dolayı da milimetrik hatalar bile objenin flu çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple de objenin göz ve kafa bölgelerine öncelikli olarak netleme yapılması gerekiyor.

Fotoğraf Makinesi de önemli…

Harika fotoğraflar yaratırken en önemli araç olan fotoğraf makineleri, ortaya çıkan eserde büyük bir paya sahip. İyi bir makro lens kullanımına uygun olan, nesneyi ideal görme, deklanşöre basma ve görüntünün kaydedilmesi işlemleri sırasında olabildiğince hızlı olan bir makine seçilmesi gerekiyor.