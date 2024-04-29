İnceleme: Delkin Devices Power CFexpress 512GB

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Kullandığımız fotoğraf makinesi ve kameraların yetenekleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu sayede çektiğimiz fotoğraf ve videoların kalitesi de bir üst seviyeye çıkıyor. Bununla beraber üst segment fotoğraf makinelerinin hafıza kartı seçeneklerinde de yenilikler oluyor. Artık daha fazla duymaya başladığımız CFexpress hafıza kartları yüksek kaliteli içerikler için olmazsa olmazlardan biri haline geldi.

Biz de bu yazımızda ülkemizde de satılmaya başlanan Delkin Devices’ın yeni CFexpress hafıza kartından bahsedeceğiz. İncelediğimiz kart 512GB’lık tip B ve ailenin Power serisinde yer alıyor. Delkin Devices tüm dünyada tanınan, güvenilir ve hızlı hafıza kartları üreten büyük firmalardan biri. Firmanın Türkiye distribütörü ise hepinizin yakından tanıdığı Zoom İthalat… Delkin Devices’ın farklı serilerde microSD, SD ve CFexpress hafıza kartları da satılıyor.

CFexpress ailesinde Black ve Power serilerinde faklı kapasitelerde kartlar yer alıyor. Aralarında küçük farklar var. İncelediğimiz Power serisinde CFexpress Tip B kartların 128GB, 256GB, 512GB, 1TB ve 2 TB olmak üzere beş kapasite seçeneği sunuluyor.

Ben de bu serideki 512GB’lık kartı inceledim. Bu kartın firma tarafından verilen en yüksek hız değerleri okuma 1780 MB/sn, yazma ise 1700 MB/sn. Bu değerler yüksek hızlı arabirimlerin kullanılması ile mümkün oluyor. İncelediğim kartın sürekli yazma hızı ise 805 MB/sn’ye kadar çıkabiliyor.

CFexpress kartlar markaların üst düzey fotoğraf makinelerinde kullanılıyor. Örneğin Canon R3, R5 ya da Nikon Z9 gibi modeller ilk aklıma gelenler… Ben de bu kartı Nikon Z9 ile denedim. Gerçekten de böyle hızlı bir kart kullandığınızda makinelerin tüm kabiliyetleri önünüze serilmiş oluyor. Yüksek çözünürlükte fotoğraf ve video kaydı gibi konular sorun olmaktan çıkıyor.

RAW ve sürekli seri çekim için de ideal bir kart olduğunu tekrar belirtmeliyim. Fotoğraf makineniz imkan verdiği ölçüde bu kartla elinizi deklanşörden çekmeden ve korkmadan çekim yapabilirsiniz. Yüksek bit ve kare hızlarında 4K, 6K ve hatta 8K çekimlerinizde de güvenle kullanabilirsiniz.

Kartın önü ve arkası metal bir kasaya sahip. Kartın çok az bir kısmında plastik parça görünüyor. En çok kullanılan SD kartlardan daha kalın ve daha sağlam olduğunu belirtmeliyim. Kart, her ortamda kullanımı kolaylaştırmak ve içeriğinizi güvende tutmak için darbeye, mıknatıslara, X ve UV ışınlarına, soğuk ve aşırı sıcaklıklara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Zaten bunlar olmazda olmaz özellikler…

İş akışında fotoğrafların karta kayıt hızı gibi okuma hızları da önemli… Verileri 1780 MB/s’ye varan hızlarda aktarma kapasitesine sahip Power CFexpress kartı, dosyalarınıza anında erişim sağlamak ve post prodüksiyona daha erken başlamak için karttan bilgisayara hızlı ve etkili veri aktarımı sağlıyor. Bu, büyük miktarda veriyi hızla aktarıp çekime geri dönmesi gereken fotoğrafçılar ve kameramanlar için kritik bir nokta…

Bu kartla birlikte Delkin’in hafıza kartı okuyucularını da kullanabilirsiniz. Bir kart okuyucunuz yoksa makinenizi direkt bilgisayara bağlayıp aktarımları yapabilirsiniz tabi… Ama bu herkes için ideal bir kullanım olmayacaktır.

Bir de Sony kullanıcıları için kısa bir bilgi vereyim. Sony Alfa serisindeki bazı modeller de CFexpress hafıza kartları kullanıyor. Ancak o makineler tip A kullanıyor. Yani Sony marka bir fotoğraf makinesi için CFexpress hafıza kartı satın alacaksanız tip A olanı seçmeniz gerekiyor.

Delkin bu kartları bir de müthiş bir garanti ile destekliyor. Satın aldıktan sonra kayıt ettirirseniz, kartın çalışmadığı bir durumda 48 saat içerisinde değiştirme garantisine sahip oluyorsunuz. Ayrıca ömür boyu garanti de sunuluyor.

Delkin Devices Power CFexpress 512GB hafıza kartı incelemesini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: