MSI Prestige 14 EVO’ya Fotoğraf Çantanızda Yer Açın!

Elmas kesim kenarları ve kumlama yüzeyi ile yüksek kaliteli malzemeden üretilen Prestige 14 EVO benzersiz ve zarif bir tasarıma sahip.

Advertorial

İşiniz veya eğitim ihtiyaçlarınız için marifetli bir bilgisayara ihtiyacınız varsa, MSI Prestige 14 EVO yaratıcılığınızı gittiğiniz her yere zarafet içinde taşımanızı sağlıyor.

MSI Prestige 14, Intel® Evo™ platformu tarafından onaylanmış, ayrıca sıradışı bir performans ve sizi hep ileri taşıyacak özelliklerle donatılmıştır. Intel® Evo™ ile yapılan işbirliği sonucunda performans, hızlı tepki, uzun batarya süresi ve çarpıcı görsellerin bir arada toplanması, yepyeni güçlü ve şık bir laptop sınıfının ortaya çıkmasını sağladı.

Pürüzsüz bir kullanım deneyimi

Prestige serisi, en yeni 11.nesil Intel® Core™ i7 işlemci ve Intel® Iris® Xe grafikleri ile ağır siklet performansı tüy siklet taşınabilirlikle harmanlıyor ve yaptığınız işi gittiğiniz her yerde rahatlıkla sürdürebilmenize olanak tanıyor. Üst sınıf performansı ile üretkenliğinizi arttırarak işleri kolayca ve verimli bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor.

11.nesil Intel® Core™ i7 işlemciler önceki nesilden 1.5 Kata kadar daha hızlı – Intel® Iris® Xe dahili grafik birimi ise önceki nesilden 4.5 kata varan daha yüksek performans sunuyor.

Zarif bir estetik anlayışı

Elmas kesim kenarları ve kumlama yüzeyi ile yüksek kaliteli malzemeden üretilen Prestige 14 EVO benzersiz ve zarif bir tasarıma sahip.

İnce çerçeveli ekran yapısı ile görsel deneyiminizi maksimum seviyeye ulaştıracak genişlikte bir ekran alanı sunuyor. Çoklu dokunuşu algılayan ekstra geniş touchpad’i son derece kesin ve hassas tepki sunarken ipeksi yumuşaklıkta bir dokunma hissi yaşatıyor. Parmak izi sensörü sayesinde işiniz ve dosyalarınız için ek güvenlik sunuyor.

Performanstan ödün vermeyen ultra taşınabilir form.

MSI Prestige 14 EVO, taşınabilirliği bir üst seviyeye taşıyor. 1.29 kg ile tüy kadar hafif bir yapıya sahip ve 15.9 mm inceliği ile çantanıza rahatlıkla sığabiliyor. Ultra-hafif ve ince aluminyum kasası ile Prestige Serisi yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz kadar hafif ve şık. 180° yatabilen ultra ince çerçevesi, ekran alanını maksimum seviyeye çıkarır. Böylece fikirlerinizi kolaylıkla ortaya dökmenize imkan sunuyor.

Gün boyu üretkenlik

Günümüzde mobil kullanıcılar için gün boyu üretkenlik çok önemli. 12 saate varan batarya süresi ve 15 dakika şarj ile 1.5 saate varan kullanım özelliği ile bu laptop gün boyu üretkenliğe teşvik ediyor.

Modern Bağlantı Seçenekleri

Birden fazla Thunderbolt 4 portu ile donatılan Prestige Serisi, portları üzerinden güç iletimini destekler. Böylece cihazlarınızı hızlı şarj edebilir, 40Gb/sn hızında veri transferi yapabilir ve birden fazla ekran ve cihaz bağlantısı gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanım konforu ön planda

Üstün bir yazma deneyimi için Prestige serisi özel 5° menteşe tasarımına sahiptir. Böylece laptopunuzun kapağı açıldığında klavyeniz otomatik olarak en iyi açıya sahip olur. Optimize edilmiş 1.5mm tuş mesafesi, yazma sürecini daha doğru ve konforlu bir hale getirir.

MSI Creator Center

Sadece MSI ‘a özel bu uygulama sayesinde bilgisayarınızı farklı kullanım senryolarına göre zahmetsizce özelleştirerek Bilgisayarınızın donanımından en verimli şekilde faydalanabilirsiniz.

Örnek Konfigürasyon:

İşlemci: Intel® Core™ i7-1185G7 (12M Cache, 3.0 GHz ,up to 4.8 GHz)

İşletim Sistemi: Windows® 10 Home

Ekran: 14″ FHD (1920×1080), sRGB100% 300nits 1W panel

Chipset: SOC

Ekran Kartı: UMA

Hafıza: DDR IV 16GB

Hafıza yuvası: YOK

Maksimum Hafıza: Max 32GB

HDD: 512GB NVMe PCIe Gen4x4 SSD

Ön Kamera: IR HD type (30fps@720p)

Klavye: Backlight Keyboard (Single-Color, White) Finger Print Touchpad Power Button

Pil: 3-Cell, Li-Polymer, 52 Whr

Güç Adaptörü: 65W adaptör

Boyutlar: 319x215x15.9mm

Ağırlık: 1.29 kg

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