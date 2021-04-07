İnceleme: Hollyland Mars 400S Pro

Mars 400S Pro kablosuz görüntü aktarım cihazı bu konudaki en iddialı ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Hollyland Technology, MARS ürün ailesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de satışa sunulan Mars 400S Pro kablosuz görüntü aktarım cihazı bu konudaki en iddialı ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür kablosuz aktarım cihazları her türlü dizi, film, reklam, klip ya da belgesel çekimlerinde görüntüleri uzakta duran başka bir cihaza aktarmak için kullanılıyor. Böylece yönetmen ya da diğer kişiler kameranın çektiği görüntüyü anında izleyebiliyor ve böylece yönlendirme yapabiliyor.

Dikkat çeken hafif, küçük ve yatay tasarımı ile Mars 400S Pro daha dengeli bir yapıya kavuşmuş. Kablosuz aktarım cihazı alıcı ve vericide hem SDI hem de HDMI girişlere sahip. Böylece farklı cihazlarla sorunsuzca kullanılabiliyor. Bu kablosuz aktarım cihazlarını hem fotoğraf makineleri (aynasız/DSLR) hem de profesyonel kameralarla kullanmak mümkün. Aynı zamanda gimbal kullanıldığında da sunduğu dengeli yapı sayesinde sorun yaşamadan sisteme entegre edilebiliyor. Cihaz, 1080p60’a kadar kesintisiz, kablosuz video ve ses iletişimi sağlayabiliyor.

Düşük gecikme süresi

Güçlü bir veri aktarımı için hem alıcı hem de verici için ikişer harici anten kullanılmış. Kutu içerisinden bir adet yedek anten de çıkıyor. Bu bile iyi düşünülmüş bir detay…

Alıcıya yaklaşık 120 metreye kadar ve Hollyview uygulamasına yaklaşık 90 metreye kadar görüş hattı iletimi ile son derece düşük 0.08s gecikme süresine sahip. Burada iyi sinyal aktarımı için sistemde kullanılan harici antenlerin önemi büyük…

Mars serisindeki diğer ürünlere benzer şekilde, sette kullanmamız için sekiz kanala sahip ve paraziti önlemek, kararlı bir kablosuz iletim sağlamak için kanal tarama ve sahne modları da bulunuyor.

iOS veya Android için Hollyview uygulamasını kullanarak, video aktarımınızı bir wi-fi bağlantısı aracılığıyla gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve ayrıca bir USB Type-C bağlantısı ile bilgisayarınız aracılığıyla doğrudan alıcıdan canlı akışı izleyebilirsiniz. Uygulama ayrıca, en güçlü aktarım sinyallerini kolayca bulmanızı sağlayan isteğe bağlı kanal tarama ürün yazılımını yüklemenize de olanak tanıyor. Verici görüntüyü aynı anda bir alıcıya ve iki uygulamaya veya alıcı olmadan toplam dört uygulamaya aktarabiliyor.

Sessiz mod

Hollyland Mars 400S Pro modeline bir sessiz mod da eklemiş. Sistemin soğutulmasını sağlayan fan beraberinde az da olsa bir gürültü oluşturabiliyor. Bu ses yüksek olmasa da kameranın yanında mikrofon kullanıldığında istenmeyen bir dip gürültü yaratabilir. Bu yeni modelde fanı isterseniz tamamen kapatabiliyorsunuz. Bir başka seçenek olarak fanı düşük hız veya otomatik konumda da kullanabilirsiniz. Uzun süreli kullanımda fan kapalı olduğunda sistem biraz ısınabiliyor. Ancak sıcaklık sizi rahatsız etmediği sürece Hollyland’ın test sonuçlarına göre sistemin performansını etkilemediği belirtiliyor.

Kompakt yapı…

Mars 400S Pro’nun alıcı ve verici üniteleri oldukça kompakt ve sadece 206 gram ağırlığa sahipler. Ayarları kolayca görebilmeniz için parlak bir OLED ekrana sahip olan üniteler, farklı montaj seçenekleri ile kullanıcı için kolaylık sağlıyor. Kutudan bir adet DC adaptörü çıkıyor. Her bir üniteye entegre pil yuvası ya da USB-C bağlantı kullanarak bir powerbank ile de güç sağlanabiliyor. Böyle bir cihazın farklı güç tipleri ile uyumlu olması da oldukça önemli…

Yeni 400S Pro ayrıca ayarlarda Sahne Modu altında bir HD Modu ile birlikte geliyor. Akışın bit hızı, daha yüksek bir izleme video kalitesi tanımı sağlamak için Mars 400S’de 8M bps’den, 400S Pro’da 12M bps’ye yükseltilmiş. Artık monitördeki veya mobil cihazlardaki akıştan daha zengin ayrıntılar görebiliyor.

Sonuç olarak Mars 400S Pro, sağlam, kompakt ve güvenilir yapısı, son derece düşük gecikme süresi, aktarım hızı, uygun fiyatı, farklı güç seçenekleri sunması, uzun menzili ile kablosuz görüntü aktarımı konusunda video ve film yapımcılarının incelemesi gereken bir ürün.

Detaylı bilgi için: www.hollyland-tech.com