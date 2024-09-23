MSI Notebook 20. Yılını Kutluyor!

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1986 senesinde bilgisayar bileşenleri üreterek faaliyetlerine başlayan MSI, 2004 senesinde başladığı laptop üretiminin 20. senesini kutluyor.

İnceleme: MSI Prestige 13 Evo – A13M
İnceleme: MSI Creator M16
MSI Modern MD241P Ultramarine

msi20 2 - MSI Notebook 20. Yılını Kutluyor!

1986 senesinde bilgisayar bileşenleri üreterek faaliyetlerine başlayan MSI, 2004 senesinde başladığı laptop üretim macerasının 20. senesini kutluyor. 20 senedir ürünlerini kullanıcı deneyimine odaklayarak geliştiren MSI, geçmişten günümüze ürünlerin gelişimini aktaran etkinlikleri Kore, Polonya, Hindistan, İtalya, Vietnam, Japonya, İspanya, Fransa ve ABD ile birlikte Türkiye’de de düzenliyor. 27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kanyon‘da gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir.

Ziyaretçiler dünyanın ilk, “tek tuşla overclock” özelliği sunan MSI GX600 laptopu ile birlikte, Gaming, Creator ve Business & Productivity serilerinden güncel ürünleri deneyimlerken çeşitli hediyeler kazanma şansı elde edecekler. 

Tarihler: 27 Eylül Cuma 13:00 – 21:00 | 28 Eylül Cumartesi 10:00 – 21:00

Adres: Kanyon, Büyükdere Cad. No:185 34394 Levent – İstanbul

msi20 - MSI Notebook 20. Yılını Kutluyor!

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