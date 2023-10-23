Sony Alpha Aynasızlar 10. Yılını Kutluyor

Sony, Alpha ekosistemindeki Aynasız ve Full Frame fotoğraf makinesi serisi ile fotoğrafçılık dünyasına getirdiği yeniliklerin 10. yılını kutluyor.

Sony, Alpha ekosistemindeki Aynasız ve Full Frame fotoğraf makinesi serisi ile fotoğrafçılık dünyasına getirdiği yeniliklerin 10. yılını kutluyor. Geçtiğimiz on yıl boyunca fotoğraf teknolojisinin sınırlarını zorlayarak sektörü yeniden şekillendiren Sony, fotoğrafçıları ve videografları en yeni ekipmanlarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Kilometre Taşları:

– 2013: Dünyanın ilk aynasız full frame fotoğraf makineleri olan Sony Alpha 7 ve 7R’nin tanıtılmasıyla fotoğrafçılık dünyasında devrim yaşandı. Bu öncü modeller, Alpha serisi için süregelen bir yeniliğin başlangıcı oldu.

– 2014: Sony, bir yıldan kısa bir süre sonra yüksek ISO ayarlarında düşük ışık performansı ve 4K video kaydı için yeni standartlar belirleyen ‘S’ varyasyonunu tanıttı.

– 2015: Çığır açan 42,4 megapiksel arka aydınlatmalı full frame sensöre sahip Alpha 7R II, fotoğrafçılık standartlarını yeniden tanımlamaya devam etti.

– 2017: 2017’de piyasaya sürülen Alpha 9, saniyede 20 kare gibi etkileyici bir hızda karartmasız, kesintisiz ve sessiz çekim imkanı sunarak spor fotoğrafçılarına DSLR çekim yapan meslektaşlarına göre rekabet avantajı sağladı.

– 2020: Dünyanın en küçük ve en hafif full frame fotoğraf makinesi Alpha 7C’yi duyurdu.

– 2021: Yüksek çözünürlüklü 50,1 megapiksel sensörü ve 8k video kayıt özelliklerini bir araya getirerek dünyanın ilk full frame aynasız fotoğraf makinesi Alpha 1’i duyurdu. Hem fotoğrafçılar hem de videograflar için çığır açan bu cihazla birlikte profesyonel görüntüleme alanında damga vurdu.

– 2022: Otomatik odaklama için AI işleme çipi ile donatılan ilk Alpha fotoğraf makinesi Alpha 7R V, son teknoloji yapay zeka işleme, insan formu ve poz tahmini hakkında ayrıntılı bilgiler kullanarak tanıma doğruluğunu arttırdı. Yalnızca yüz ve göz algılayan sistemlerin ötesine de geçerek hayvanlar, araçlar ve böcekler gibi çeşitli konu türlerini tanımlamayı başardı.